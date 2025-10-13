Chuyển động số
Tôn vinh 20 'Thanh niên sống đẹp' năm 2025

Gia Hân

Gia Hân

10:54 | 13/10/2025
Tối 11/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Công ty TCP Việt Nam tổ chức Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2025, tôn vinh 20 gương mặt trẻ tiêu biểu đã có hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp tích cực cho xã hội, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng thanh niên Việt Nam.
Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, là tổ chức xã hội rộng rãi, có vai trò đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam đã tăng cường tổ chức các chương trình, hoạt động phong trào, các đợt sinh hoạt chính trị nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý thức, hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước của thanh niên Việt Nam. Nhiều chương trình, giải thưởng thiết thực, ý nghĩa được tổ chức thường xuyên, sâu rộng nhằm lan tỏa những giá trị, động lực sống tốt đẹp, sống có ích, sống trách nhiệm, sống sẻ chia trong thanh niên.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại sự kiện,

Cũng theo anh Lâm, ra đời từ năm 2017, Hành trình và Trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là phần thưởng cao quý của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu – những người có hành động, nghĩa cử nhân ái, mang tinh thần tương thân tương ái, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong xã hội.

Giải thưởng ra đời trong bối cảnh phong trào thanh niên Việt Nam không ngừng phát triển, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Người tốt, việc tốt” và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. “Thanh niên sống đẹp” không chỉ là danh hiệu ghi nhận thành tích cá nhân, mà còn là biểu tượng cho lý tưởng sống đẹp, khát vọng cống hiến và tinh thần vì cộng đồng của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.

Trải qua 8 năm tổ chức, Giải thưởng đã tuyên dương 192 gương mặt trẻ tiêu biểu trên khắp mọi miền Tổ quốc, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: học tập, nghiên cứu khoa học, lao động – sản xuất, quốc phòng – an ninh, bảo vệ môi trường, văn hóa – nghệ thuật, thể thao, công tác xã hội và thiện nguyện. “Mỗi năm, chương trình lại tiếp tục tìm kiếm, lan tỏa và tôn vinh những câu chuyện thật – những con người thật – như những “điểm sáng nhân văn” thắp lên niềm tin và tinh thần tốt đẹp trong xã hội”, anh Lâm nhấn mạnh.

Năm 2025, trong khuôn khổ chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng Công ty TCP Việt Nam triển khai Hành trình và Trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”, như một phần quan trọng trong hành trình lan tỏa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” – nơi mỗi bạn trẻ thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng những hành động thiết thực, tử tế mỗi ngày.

Tôn vinh 20 Thanh niên sống đẹp năm 2025

Sau hơn 3 tháng triển khai, Ban tổ chức đã nhận được 86 hồ sơ đề cử từ 25 đơn vị thuộc các Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố; Ban Thanh niên Công an nhân dân; Ban Thanh niên Quân đội; Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Hội Thanh niên khuyết tật; Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; Cổng tri thức Thánh Gióng và Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ Việt Nam.

Trong đó có 8 cá nhân là người dân tộc thiểu số (Tày, Mông, Khmer, Mường) và 4 cá nhân có tôn giáo (Thiên Chúa giáo, Cao Đài, Công giáo), thể hiện sự đa dạng, bao dung và lan tỏa sâu rộng của tinh thần “sống đẹp” trong mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam.

Những câu chuyện đẹp về nghị lực, nhân ái và khát vọng sống

Hội đồng xét chọn đã chọn ra 20 gương mặt tiêu biểu nhất đại diện cho hàng triệu thanh niên Việt Nam sống đẹp, sống có ích, sống vì cộng đồng. Trong số đó có những hành động dũng cảm, những nghị lực phi thường và trái tim nhân ái.

Tiêu biểu là Trưởng bản Mùa A Thi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) – người đã dũng cảm quên mình vì cộng đồng. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường báo hiệu nguy cơ lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại bản Háng Pu Xi, anh đã nhanh chóng cảnh báo, vận động và sơ tán khẩn cấp 21 hộ dân với khoảng 90 nhân khẩu đến nơi an toàn, kịp thời ngăn chặn thiệt hại về người. Hành động quả cảm của anh Mùa A Thi không chỉ thể hiện trách nhiệm của một người đứng đầu bản làng, mà còn là minh chứng cho tấm lòng nhân hậu và tinh thần sống đẹp nơi vùng cao biên giới.

Ca sĩ Hoà Minzy nhận giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' năm 2025.

Câu chuyện của Vũ Tiến Mạnh, vận động viên điền kinh thuộc Đội điền kinh khuyết tật Việt Nam, cũng là một minh chứng cho nghị lực phi thường. Sinh ra với căn bệnh rung giật nhãn cầu bẩm sinh, chưa một lần được nhìn thấy ánh sáng, nhưng Mạnh đã vượt qua mọi giới hạn để khẳng định bản thân trên đấu trường thể thao quốc tế. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh đã góp phần nâng cao vị thế thể thao Việt Nam, trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng người khuyết tật và thanh niên cả nước về ý chí, khát vọng sống và vươn lên.

Ở lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, ca sĩ Hòa Minzy là hình mẫu của một nghệ sĩ sống đẹp, gắn bó với cộng đồng và lan tỏa giá trị nhân ái. Suốt 10 năm hoạt động nghệ thuật, chị không chỉ ghi dấu bằng những ca khúc được công chúng yêu mến, mà còn bằng tấm lòng sẻ chia. Khi miền Trung gặp lũ lịch sử năm 2020, chị ủng hộ 100 triệu đồng và trực tiếp đến vùng lũ hỗ trợ người dân. Năm 2021, cùng fanclub, chị khởi công cây cầu “An Hòa” đầu tiên cho bà con vùng sâu, mở ra con đường mới đến trường và ra chợ. Đến nay, hành trình ấy đã nối dài với các cây cầu An Hòa 2, An Hòa 3 tại Sơn La và Yên Bái, cùng hơn 1 tỷ đồng quyên góp giúp đồng bào chịu ảnh hưởng của bão Yagi. Không chỉ vậy, năm 2025, Hòa Minzy trở thành nữ nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên đạt vị trí #1 trending toàn cầu trên YouTube với ca khúc Bắc Bling, mang âm hưởng dân ca quan họ – đánh dấu bước tiến vượt bậc của âm nhạc Việt trên bản đồ thế giới.

Ông Nguyễn Tường Lâm và ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng Giám đốc Công ty TCP Việt Nam trao Bằng khen cho các cá nhân xuân sắc.

Bên cạnh đó, Thượng sĩ công an Giàng A Thắng (tỉnh Điện Biên) – dù đang điều trị suy thận giai đoạn cuối, anh vẫn sáng lập và duy trì mô hình “Bó đũa yêu thương” để tạo việc làm, thu nhập cho bệnh nhân nghèo tại “xóm chạy thận”.

“Mỗi tấm gương là một ngọn lửa của tinh thần sống đẹp, góp phần khẳng định giá trị nhân văn bền vững của tuổi trẻ Việt Nam – sống có khát vọng, sống có trách nhiệm và sống vì cộng đồng”, Bí thư Nguyễn Tường Lâm chia sẻ.

Tôn vinh và tiếp nối hành trình sống đẹp

Tại chương trình, các cá nhân được vinh danh nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng của chương trình và giải thưởng trị giá 10 triệu đồng do TCP Việt Nam trao tặng.

Song song với lễ trao giải, Ban Tổ chức tiếp tục triển khai Hành trình “Thanh niên sống đẹp” – chuỗi hoạt động ý nghĩa được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước. Mỗi điểm đến là một câu chuyện lan tỏa tinh thần nhân ái, khát vọng cống hiến và năng lượng tích cực của tuổi trẻ Việt Nam.

Ông Phạm Tất Thắng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và ông Bùi Quang Huy - Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao Bằng khen cho 20 gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2025.

Hành trình năm nay được triển khai với nhiều chủ đề phong phú, phản ánh những giá trị sống đẹp trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội: từ tinh thần tình nguyện, sẻ chia qua các hoạt động an sinh xã hội, đến những nỗ lực lan tỏa văn hóa – nghệ thuật, rèn luyện thể dục – thể thao; từ ý chí bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, đến tinh thần lao động, sáng tạo, phát triển kinh tế; và đặc biệt là những hành động thiết thực trong giảng dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hành trình “Thanh niên sống đẹp” không chỉ dừng lại ở những hoạt động tôn vinh, mà còn là lời kêu gọi thanh niên cả nước cùng chung tay vun đắp những giá trị tốt đẹp, nhân văn, vì một Việt Nam giàu mạnh, nghĩa tình và bền vững.

Cũng theo anh Lâm, sức mạnh của tuổi trẻ không nằm ở những cá nhân riêng lẻ, mà ở sự gắn kết và lan tỏa, tạo nên những phong trào hành động cách mạng sâu rộng, nơi những việc làm đẹp trở thành thói quen, trở thành giá trị sống của hàng triệu thanh niên Việt Nam. “Mỗi nghĩa cử tử tế, dù giản dị, đều góp phần bồi đắp nên một xã hội nhân văn và tiến bộ; mỗi ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng là một viên gạch góp xây dựng nên tương lai hùng cường của đất nước. Hội LHTN Việt Nam sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy, truyền cảm hứng và khơi dậy nhiệt huyết, tạo môi trường, động lực để hội viên, thanh niên Việt Nam không ngừng rèn luyện, cống hiến và trưởng thành”, anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định.

