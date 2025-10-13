Diễn đàn GGH 2025: Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Sự xuất hiện và phát triển của Google AI Overview - một tính năng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo bản tóm tắt nhanh cho các kết quả tìm kiếm Google - đang định hình lại thói quen tìm kiếm của người dùng số những năm gần đây.

Theo báo cáo của Ahrefs - một trong những công ty SaaS hàng đầu thế giới về SEO Marketing, Google AI Overview có thể làm sụt giảm trung bình 34,5% lượng nhấp chuột của người dùng vào các website từ kết quả tìm kiếm tự nhiên (organic traffic) của Google.

Ông Thái Doãn Kiên - Trưởng Ban tổ chức, Founder & CEO, trình bày chủ đề "Chiến lược SEO AI - Chinh phục tương lai tìm kiếm" tại Diễn đàn GGH 2025.

Trong khi đó, tại Việt Nam, một khảo sát được thực hiện vào tháng 8/2025 với sự tham gia của 100 CEO & trưởng phòng Marketing cho thấy 80% doanh nghiệp chưa có chiến lược tối ưu hóa cho các công cụ tìm kiếm trí tuệ nhân tạo (AI Engine Optimization - AEO) như Google AI Overview.

Thực trạng này báo động một rủi ro lớn, khi 60% doanh nghiệp tham gia khảo sát có trên 35% tổng doanh thu đến từ các kênh SEO. Thêm vào đó, chỉ 10% lãnh đạo doanh nghiệp được khảo sát bày tỏ sự tự tin về năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong marketing của đội ngũ do mình quản lý.

Nhằm giải quyết những thách thức trên và cung cấp các giải pháp chiến lược Google Marketing bền vững, Công ty TNHH Truyền thông SEODO phối hợp cùng Công ty TNHH Giải pháp Seo Thành Công, Công ty TNHH Truyền thông số ABC Digi, Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Vũ Long tổ chức sự kiện “Diễn đàn GGH 2025” (GGH 2025), quy tụ hơn 700 lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia đầu ngành để thảo luận và chia sẻ những phương pháp thích ứng hiệu quả cho các doanh nghiệp trong kỷ nguyện AI.

“Diễn đàn GGH 2025” (GGH 2025), quy tụ hơn 700 lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia đầu ngành để thảo luận và chia sẻ những phương pháp thích ứng hiệu quả cho các doanh nghiệp trong kỷ nguyện AI.

Ông Thái Doãn Kiên - Trưởng Ban tổ chức GGH 2025, CEO SEODO chia sẻ: “Con số 80% doanh nghiệp Việt chưa sẵn sàng cho AEO không chỉ là thống kê, mà là rủi ro hiện hữu có thể làm lung lay năng lực cạnh tranh số quốc gia. Nhiệm vụ của GGH 2025 là mang đến lời giải để thu hẹp khoảng cách, giúp doanh nghiệp không bị bỏ lại phía sau”.

CEO SEODO Thái Doãn Kiên cho biết thêm, sự trỗi dậy của các công cụ tìm kiếm dựa trên AI như ChatGPT, Google AI Overview và Google AI Mode đang thay đổi sâu sắc cách người dùng tìm kiếm thông tin. Thay vì nhập từ khóa đơn lẻ, người dùng đang dần chuyển sang các câu hỏi dài, mang tính hội thoại và mong đợi những câu trả lời trực tiếp, tổng hợp ngay lập tức. Sự thay đổi này không chỉ là một thách thức mà còn mở ra một cơ hội lớn, tạo ra một kênh tiếp cận khách hàng hoàn toàn mới thông qua các câu trả lời do AI tạo ra.