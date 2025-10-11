CareerViet công bố Bảng xếp hạng 'Doanh nghiệp Yêu thích 2025 – Enterprise of Choice' do người lao động bình chọn.

CareerViet vừa chính thức công bố Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp Yêu thích 2025 – Enterprise of Choice” do người lao động bình chọn, tại sự kiện vinh danh diễn ra ngày 09/10/2025 ở TP. Hồ Chí Minh và ngày 14/10/2025 ở Hà Nội.

Kết quả vinh danh các Doanh nghiệp được yêu thích.

Đây là sự kiện đặc biệt nhằm tôn vinh những doanh nghiệp đã khẳng định thương hiệu vững mạnh, được chính cộng đồng người lao động bình chọn, và tự hào trở thành hình mẫu về môi trường làm việc lý tưởng, thu hút nhân tài và kiến tạo giá trị bền vững cho xã hội trong năm.

Chương trình khảo sát phi lợi nhuận “Doanh nghiệp yêu thích 2025” do CareerViet thực hiện, với sự bảo trợ phương pháp luận từ đối tác uy tín, Công ty nghiên cứu thị trường Amco Việt Nam, đã chính thức khởi động từ ngày 09/06/2025 đến hết ngày 31/08/2025.

Kết quả cho thấy các thương hiệu lớn như Vinamilk, Samsung, Masan Consumer tiếp tục khẳng định vị thế về môi trường làm việc lý tưởng, văn hóa gắn kết và chiến lược phát triển bền vững.

Khảo sát năm nay đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng, hơn 4 triệu lượt quan tâm, 88.129 lượt tham gia khảo sát và 6.712 doanh nghiệp hàng đầu đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Bên cạnh vinh danh các Doanh nghiệp được người đi làm yêu thích và bình chọn, kết quả phân tích từ Khảo sát 2025 được CareerViet công bố tại sự kiện Holistic Excellence thường niên với chủ đề S-DNA, cùng với sự có mặt của hơn 1.300 đại diện doanh nghiệp. CareerViet phân tích chuyên sâu dựa trên mô hình 3S: Say – Stay – Strive của Aon Hewitt, đồng thời phát triển thành mô hình 3S+2 (Say – Stay – Strive – Sustain – Shine), nhấn mạnh rằng một doanh nghiệp thành công không chỉ tạo sự gắn kết bền chặt với nhân viên (Say, Stay, Strive), mà còn phải phát triển bền vững (Sustain) và khẳng định bản sắc khác biệt (Shine).

Jotun vào Top doanh nghiệp đạt danh hiệu ‘Doanh nghiệp yêu thích 2025 – Enterprise of Choice’ theo ngành theo quy mô.

CareerViet vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu trong danh sách Top Doanh nghiệp Yêu thích 2025, những tổ chức đã hiện thực hóa giá trị 5S trong chiến lược quản trị nhân sự: lắng nghe tiếng nói nhân viên, tạo dựng môi trường gắn kết, khơi dậy tinh thần cống hiến, thúc đẩy phát triển bền vững và lan tỏa sự tỏa sáng khác biệt.

Top 10 Doanh nghiệp được yêu thích nhất năm 2025 – Khối Doanh nghiệp lớn lần lượt là Vinamilk, Samsung Electronics HCMC CE Complex, Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan – Masan Consumer, Tập đoàn Hoa Sen, Công ty Cổ Phần Vinhomes, Công ty Cổ Phần Acecook Việt Nam, Ngân Hàng TMCP Phát Triển TPHCM – HD Bank, Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận – PNJ, LOTTE Mart Việt Nam và Công ty TNHH Panasonic Việt Nam. Đây là các doanh nghiệp tỏa sáng và được người lao động bình chọn nhiều nhất.

Công ty Cổ Phần Acecook Việt Nam lọt Top 10 Doanh nghiệp được yêu thích nhất năm 2025 – Khối Doanh nghiệp lớn.

CareerViet vinh danh các doanh nghiệp theo 20 ngành khác nhau. Trong đó, khối doanh nghiệp lớn, Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan – Masan Consumer dẫn đầu Ngành Hàng tiêu dùng nhanh – Đa ngành; Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen dẫn đầu Ngành Xây dựng và Vật liệu xây dựng; Công Ty Cổ Phần Vinhomes dẫn đầu Ngành Bất động sản – cho thuê; HDBank - Ngân Hàng TMCP Phát Triển TPHCM dẫn đầu ngành Ngân hàng – Tài chính – Chứng khoán.

Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện trao giải, CareerViet cũng vinh danh các hạng mục Doanh nghiệp mang đến trải nghiệm ứng tuyển ấn tượng, Doanh nghiệp được nhân viên nội bộ yêu thích nhất và Doanh nghiệp phát triển bền vững do người đi làm bình chọn và đánh giá.

Chi tiết kết quả khảo sát và danh sách vinh danh tham khảo thêm tại đây: https://careerviet.vn/vi/enterprise-of-choice-winner-2025