Phát động Cuộc thi AI for Good Việt Nam 2025

La Giang

La Giang

10:04 | 28/03/2025
Ngày 27/3/2025, lễ Phát động Cuộc thi AI for Good Việt Nam 2025 – Cuộc thi đầu tiên về AI for Good của Việt Nam (Made in Vietnam) đã diễn ra tại trường THPT Phan Huy Chú, quận Đống Đa, Hà Nội.
Đây là một sân chơi giáo dục dành cho học sinh phổ thông cả ba cấp trên toàn quốc nhằm ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, đóng góp vào phát triển bền vững.

Cuộc thi “AI for Good Việt Nam 2025” được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu quản lý Phát triển bền vững (MSD United Way Việt Nam) và Tổ chức Giáo dục InterEdu, có sự đồng hành của Cộng đồng Quản trị quyền trẻ em và Đối tác Không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phát động Cuộc thi AI for Good Việt Nam 2025
Bà Nguyễn Phương Linh - Viện trưởng MSD United Way Vietnam phát biểu khai mạc.

Việc xây dựng năng lực về trí tuệ nhân tạo (AI), làm chủ công nghệ và ứng dụng công nghệ vào giải quyết các vấn đề của nhân loại là yêu cầu cấp thiết đối với học sinh phổ thông trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát triển nhanh chóng của khoa học – công nghệ. Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia nhằm đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Theo tinh thần của Nghị quyết, việc trang bị kiến thức và kỹ năng về AI cho thế hệ trẻ không chỉ giúp nâng cao tư duy logic, khả năng sáng tạo mà còn tạo nền tảng để học sinh làm chủ công nghệ, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thế giới.

Nhiệm vụ đưa AI và công nghệ vào giáo dục phổ thông không chỉ giúp học sinh hiểu cách hoạt động của trí tuệ nhân tạo mà còn khuyến khích các em ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, từ đó góp phần giải quyết các thách thức lớn của xã hội như biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục, giao thông thông minh... Đây cũng là bước đi quan trọng để Việt Nam xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời đại số và khẳng định vị thế trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Chính vì thế, MSD United Way Việt Nam, InterEdu phối hợp với các đối tác tổ chức cuộc thi “AI for Good Việt Nam 2025” dành cho học sinh phổ thông trên khắp cả nước, kỳ vọng sẽ trở thành cuộc thi thường niên cho học sinh Việt Nam.

Phát động Cuộc thi AI for Good Việt Nam 2025
Bà Nguyễn Hồng Minh, Giám đốc phát triển chương trình, Tổ chức Giáo dục InterEdu.

Tới thời điểm khởi động, cuộc thi đã được cam kết đồng hành của các đối tác Cộng đồng Giáo viên Sáng tạo Việt Nam, Cộng đồng Quản trị Quyền trẻ em, Microsoft Việt Nam, và các đối tác tài trợ Vàng: Đại sứ quán Hà Lan và Đối tác không để ai bị bỏ lại phía sau, tài trợ hiện vật IIG Việt Nam, Go Fly và TikTok Việt Nam bảo trợ truyền thông, và các chuyên gia Giáo dục và AI hàng đầu Việt Nam đồng hành.

Theo bà Nguyễn Phương Linh - Viện trưởng MSD United Way Vietnam “Việt Nam đã và đang có những bước tiến đáng kinh ngạc trong lĩnh vực công nghệ và AI. Chính phủ đã đặt ra chiến lược chuyển đổi số quốc gia, và thế hệ trẻ – chính các em – sẽ là những người dẫn dắt cuộc cách mạng này. Cuộc thi này không chỉ giúp các em thể hiện tài năng mà còn là nơi các em học cách sử dụng công nghệ có trách nhiệm, sáng tạo và hướng tới cộng đồng, và đặc biệt phát huy tinh thần của người Việt trẻ ham học hỏi và không ngừng sáng tạo. Tôi mong rằng từ đây, những nhà sáng tạo nhí của Việt Nam sẽ tạo ra những giải pháp AI không chỉ tốt cho Việt Nam mà còn có thể truyền cảm hứng cho cả thế giới, đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”.

Phát động Cuộc thi AI for Good Việt Nam 2025
Ông Nguyễn Văn Trúc - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Hồng Minh, Giám đốc phát triển chương trình, Tổ chức Giáo dục InterEdu, công bố nội dung và thể lệ của cuộc thi và hướng dẫn cách thức tham gia cuộc thi.

Bà Minh nhấn mạnh “Điểm đặc biệt của cuộc thi là dành cho học sinh phổ thông ở tất cả các cấp, bao gồm từ tiểu học, THCS đến THPT, để tạo nên một phong trào học tập AI và ứng dụng AI tử tế vì các mục đích tốt đẹp. Chúng tôi kỳ vọng giáo dục phù hợp và tích cực sẽ tạo nên một thế hệ các em học sinh làm chủ AI và ứng dụng AI chủ động, tử tế, văn minh và trách nhiệm”.

Cuộc thi AI for Good 2025 mở ra hành trình đầy cơ hội sáng tạo và bứt phá. Các bạn học sinh – những nhà sáng tạo trẻ – chính là những người sẽ đưa AI đến gần hơn với cuộc sống, biến công nghệ thành công cụ tạo nên những thay đổi tích cực cho xã hội. AI không chỉ là công nghệ, mà còn là cầu nối giữa giấc mơ và hiện thực. AI for Good không chỉ là một cuộc thi, mà còn là hành trình để mỗi bạn học sinh khám phá tiềm năng của mình, đóng góp cho cộng đồng và cùng nhau kiến tạo một tương lai bền vững.

Trong khuôn khổ sự kiện, các chuyên gia, giáo viên và học sinh từ nhiều cấp học đã có cơ hội chia sẻ những kiến thức và cả trải nghiệm phát kiến ra các thức ứng dụng AI giải quyết các vấn đề trong học tập và cuộc sống xung quanh các em.

Anh Nguyễn Đức Long, Quản lý chương trình SDGs và Đổi mới sáng tạo của Viện MSD đã chia sẻ về 17 Mục tiêu phát triển bền vững và cách các em học sinh từ cấp tiểu học đến THCS, THPT đưa ra các phát kiến ứng dụng AI để thực hiện các mục tiêu này. Các ví dụ thực tiễn từ các dự án TOP 20 Imagine Cup Junior 2024 được chia sẻ cụ thể, ví dụ sáng kiến Sử dụng AI huấn luyện bằng mô hình học sâu Convolutional Neural Networks (CNNs) để phát hiện các vấn đề da từ hình ảnh chụp bằng điện thoại thông minh, hay Ứng dụng AI để giám sát, phát hiện sớm và dự đoán các rủi ro phá rừng, cháy rừng (thông qua phân tích hình ảnh vệ tinh, nhận diện dữ liệu âm thanh, dữ liệu thời tiết). Từ đó giúp gợi ý và định hướng tốt hơn cho các đội thi AI for Good 2025.

Phát động Cuộc thi AI for Good Việt Nam 2025
Đại diện các bên liên quan cùng nhấn nút khởi động cuộc thi.

Cuộc thi AI For Good Việt Nam 2025 dành cho học sinh tham gia theo nhóm từ 2 - 6 em, mỗi nhóm được dẫn dắt bởi một trưởng nhóm là giáo viên, phụ huynh hoặc người trên 18 tuổi. Cuộc thi chia thành ba bảng: Bảng A dành cho học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5, Bảng B dành cho học sinh trung học cơ sở từ lớp 6 đến lớp 9, và Bảng C dành cho học sinh trung học phổ thông từ lớp 10 đến lớp 12.

Các đội sẽ thiết kế ý tưởng ứng dụng AI để giải quyết các thách thức của cộng đồng địa phương hoặc thế giới, dựa trên các Mục tiêu Phát triển Bền vững, với các chủ đề khuyến khích như AI vì Giáo dục, Sức khỏe, Môi trường, Trẻ em/Người khuyết tật, Từ thiện nhân đạo, và Bình đẳng, dù không giới hạn ở những lĩnh vực này.

Bài dự thi gồm một video giới thiệu ý tưởng dưới 2 phút và một bài trình bày PowerPoint theo mẫu do ban tổ chức cung cấp, với thời hạn nộp bài là 19h00 ngày 25/04/2025.

Viện Nghiên cứu Quản lý phát triển bền vững (MSD United Way Việt Nam): là một tổ chức phi lợi nhuận có tầm nhìn hướng tới một Việt Nam bền vững, công bằng và bình đẳng, nơi tất cả các cá nhân và gia đình có thể phát huy tối đa các tiềm năng của mình thông qua giáo dục chất lượng, thu nhập ổn định và cuộc sống mạnh khoẻ.

Viện MSD hiện là trưởng cộng đồng Đổi mới sáng tạo xã hội Techfest và cũng là tổ chức hàng đầu trong việc triển khai các chương trình giáo dục công dân số, đổi mới sáng tạo xã hội tại Việt Nam.

Tổ chức Giáo dục InterEdu: là đối tác đào tạo toàn cầu Microsoft triển khai đồng bộ chương trình và giải pháp công nghệ Microsoft dành cho giáo dục tại Việt Nam. Với sứ mệnh “Đem các chương trình giáo dục tiên tiến từ toàn cầu về Việt Nam. Đưa các giáo viên và học sinh tích cực từ Việt Nam ra toàn cầu.”, InterEdu là đơn vị nhận ủy quyền từ Microsoft triển khai các hoạt động đào tạo và chương trình giáo dục dành cho nhà trường, giáo viên và học sinh tại Việt Nam.
Công nghệ số
Masayoshi Son, nhà sáng lập và CEO SoftBank muốn biến tập đoàn công nghệ Nhật Bản này thành trung tâm của cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI).
AI lên tuyến đầu của cuộc chiến mới trong phòng thủ mạng doanh nghiệp

AI lên tuyến đầu của cuộc chiến mới trong phòng thủ mạng doanh nghiệp

AI
Sự bùng nổ của AI tạo sinh và các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đang định hình lại toàn bộ bức tranh an ninh mạng. Nếu như trước đây, công cụ AI chủ yếu xuất hiện trong các phòng nghiên cứu hay dự án thử nghiệm, thì nay chúng đã trở thành “vũ khí” trong tay cả kẻ tấn công lẫn người phòng thủ.
Conviction 2025 đã thu hút hơn 20.000 lượt khách tham dự

Conviction 2025 đã thu hút hơn 20.000 lượt khách tham dự

Kết nối sáng tạo
Ngoài các phiên thảo luận chuyên sâu và tọa đàm, sự kiện còn có 50+ gian trưng bày công nghệ, mang đến những trải nghiệm thực tế về ứng dụng Blockchain trong nhiều lĩnh vực.
Ngày hội Công nghệ TP. Hồ Chí Minh - Conviction 2025 chính thức khai mạc

Ngày hội Công nghệ TP. Hồ Chí Minh - Conviction 2025 chính thức khai mạc

Công nghệ số
Đây là sự kiện có hàm lượng chuyên môn cao với hơn 40 bài nghiên cứu chuyên sâu, tham luận và tọa đàm tại 2 sân khấu chính, mang tri thức Blockchain đến gần hơi với người dân trong bối cảnh chuyển đổi số.
Elon Musk

Elon Musk 'khai tử' dự án siêu máy tính Dojo, chọn Samsung sản xuất chip

AI
Tesla dừng siêu máy tính Dojo vì liên tiếp mất nhân tài, Elon Musk chọn Samsung làm chip AI5 AI6 thay vì tự phát triển.
