VITM Hà Nội 2025 sẽ có gian hàng giới thiệu công nghệ AI, robot trong lĩnh vực du lịch

Sáng 25/3, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Họp báo giới thiệu về Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam tại Hà Nội - VITM Hà Nội 2025 với chủ đề: “Phát triển điểm đến Xanh, nâng tầm du lịch Việt Nam” nhằm lan tỏa mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững.

Hội chợ diễn ra từ ngày 10 đến 13/4/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội (Cung Văn hóa Hữu Nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà NộI). Đây là sự kiện du lịch lớn trong năm, nhằm quảng bá các sản phẩm du lịch hấp dẫn, góp phần kích cầu du lịch Việt Nam, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan phát biểu tại họp báo

Phát biểu tại Họp báo, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan cho biết, Hội chợ VITM Hà Nội 2024 đã được tổ chức với chủ đề “Du lịch Việt Nam chuyển đổi xanh để phát triển bền vững” đã mang đến cho du lịch Việt Nam một xu hướng mới: Phát triển du lịch có trách nhiệm gắn với giữ gìn môi trường để phát triển bền vững.

“Tiếp nối xu hướng này, tại Hội chợ 2025, VITM sẽ công bố và giới thiệu các điểm đến xanh tiêu biểu của Việt Nam, các sản phẩm du lịch xanh, hấp dẫn và đa dạng để thu hút các doanh nghiệp và khách tham quan Hội chợ”, bà Cao Thị Ngọc Lan thông tin.

Cũng theo Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, tại VITM Hà Nội 2025 sẽ diễn ra nhiều hoạt động, tiêu biểu hoạt động thương mại với 450 gian hàng, thu hút sự tham gia của 60 cơ quan xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, 8 hãng hàng không, 16 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hơn 600 doanh nghiệp.

Tại Hội chợ VITM Hà Nội 2025, khách tham quan sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị khi đến với các chương trình khuyến mại tại Hội chợ như tour, vé máy bay, phòng khách sạn, các sản phẩm OCOP địa phương và nhiều diểm đến hấp dẫn trong cả nước. Hiện tại, đã có 1.228 cuộc hẹn trên hệ thống của VITM.

Đáng chú ý, tại Hội chợ năm nay, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức một khu vực giới thiệu một số thành công của chương trình chuyển đổi số trong đó giới thiệu các ứng dụng tiêu biểu của trí tuệ nhân tạo (AI) của Robot trong lĩnh vực lữ hành, khách sạn và dịch vụ Du lịch.

Với hoạt động xúc tiến du lịch, tại Hội chợ sẽ diễn ra nhiều hoạt động gặp gỡ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (Business to Business - B2B); doanh nghiệp với người tiêu dùng (Business to Consumer - B2C); các cơ quan xúc tiến du lịch Việt Nam và quốc tế tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến du lịch, giới thiệu sản phẩm du lịch, điểm đến, các gói kích cầu du lịch, các công nghệ, xu thế du lịch mới; quảng bá các chương trình, sự kiện du lịch của các địa phương, doanh nghiệp, điểm đến trong nước và quốc tế...

Họp báo giới thiệu về Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam tại Hà Nội - VITM Hà Nội 2025

Bên cạnh đó, Diễn đàn “Phát triển điểm đến Xanh, nâng tầm du lịch Việt Nam” diễn ra vào sáng 11/4/2025 với sự tham dự của 200 – 300 đại biểu tham dự, gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia du lịch trong nước và quốc tế, lãnh đạo doanh nghiệp du lịch, cũng như cơ quan quản lý điểm đến, cơ quan truyền thông… Tại đây, các đại biểu sẽ cùng trao đổi và thảo luận về việc phát triển các điểm đến xanh trong lĩnh vực du lịch; hiện thực hoá các sáng kiến tiếp cận, mở rộng thị trường đối với mô hình kinh doanh du lịch xanh, từng bước triển khai chuyển đổi số để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp du lịch nói chung và du lịch xanh nói riêng.

Lễ vinh danh “Các doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu trong ngành du lịch Việt Nam năm 2024” là hoạt động thường niên của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, nhằm vinh danh các doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu trong ngành du lịch có thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực trong các lĩnh vực lưu trú du lịch, lữ hành và dịch vụ du lịch... Lễ vinh danh dự kiến được tổ chức chiều ngày 10/4/2025.

Tại Hội chợ, nhiều địa phương, điểm đến, doanh nghiệp đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến du lịch như Hội nghị “Xúc tiến, quảng bá du lịch Quảng Nam”; Hội nghị xúc tiến du lịch của Tỉnh Bắc Giang với chủ đề “ Bắc Giang - Điểm đến Xanh của Du lịch Việt Nam; Hội nghị giới thiệu hội chợ ITE của thành phố Hồ Chí Minh tháng 9/2025…

Hoạt động trình diễn nghệ thuật tại VITM luôn sôi động, giàu sắc màu khi có nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, mang đậm yếu tố văn hoá truyền thống của các đoàn nghệ thuật đến từ trong nước và quốc tế sẽ được trình diễn tại sân khấu chính của Hội chợ. Sẽ có trình diễn cá ngừ của Phú Yên; đoàn nghệ thuật văn hóa đến từ Đà Nẵng; cùng các đoàn nghệ thuật đến từ Malaysia; Đài Loan (Trung Quốc);…

Đánh giá cao chủ đề của Hội chợ VITM Hà Nội 2025 năm nay, Phó Tổng cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Phạm Văn Thủy cho rằng, VITM Hà Nội 2025 không chỉ là một hội chợ du lịch, mà còn là nền tảng giao lưu, hợp tác và phát triển bền vững cho ngành du lịch Việt Nam. VITM Hà Nội 2025 còn mang ý nghĩa đặc biệt khi 2025 là năm chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong ngành du lịch, đồng thời du lịch Việt Nam đẩy mạnh du lịch quốc tế, xây dựng và định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Trước bối cảnh du lịch Việt Nam cần chuyển đổi nhanh chóng với tình hình chung của du lịch thế giới, sự kiện tầm cỡ và uy tín như VITM Hà Nội 2025 sẽ càng phát huy vị thế, đóng góp tích cực cho sự phát triển của du lịch Việt Nam từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.