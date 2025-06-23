Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương: Cổ tức năm 2024 vượt kế hoạch, hướng tới phát triển bền vững

Theo báo cáo tại đại hội, lợi nhuận để chi trả cổ tức năm 2024 đạt gần 25,82 tỷ đồng, tương đương 8,1% vốn điều lệ - cao hơn 0,2% so với mức dự kiến. Kết quả này có được trong bối cảnh năm qua đơn vị gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là cơn bão số 3, tác động đến hạ tầng và nguồn cung cấp nước thô.

Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Công ty Cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương vừa tổ chức ngày 20/6

Tuy nhiên, với sự chủ động, linh hoạt trong điều hành và quản trị rủi ro, Công ty đã đảm bảo duy trì ổn định hệ thống cấp nước, từng bước tối ưu hiệu suất khai thác, giảm thiểu tỷ lệ thất thoát, nâng cao chất lượng dịch vụ. Năm 2024, sản lượng nước sạch thương phẩm đạt 63,1 triệu m³ - vượt 2,27% so với kế hoạch. Tổng doanh thu đạt gần 574 tỷ đồng, tăng 5,13%; nộp ngân sách hơn 77,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 46 tỷ đồng, vượt 2,32%. Tiền lương bình quân đạt 9,15 triệu đồng/người/tháng, tăng gần 3,9%.

Năm 2025, công ty đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng sản lượng nước sạch thương phẩm từ 5% trở lên; lợi nhuận sau thuế dự kiến 48,3 tỷ đồng; nộp ngân sách 79,8 tỷ đồng; duy trì tỷ lệ thất thoát, thất thu dưới 13,8%; phát triển thêm ít nhất 4.000 khách hàng mới.

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo công ty nhấn mạnh định hướng phát triển gắn với quản lý bền vững tài nguyên nước, đầu tư đổi mới công nghệ, tối ưu hóa hệ thống giám sát và điều hành cấp nước, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Việc cổ tức vượt kế hoạch không chỉ là minh chứng cho hiệu quả kinh doanh mà còn thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc nâng cao giá trị sử dụng tài nguyên, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, người dân và Nhà nước