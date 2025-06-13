Trace-Tec mang 50 sản phẩm cao tần công nghệ cao đến triển lãm IMS 2025 tại Hoa Kỳ

Trace-Tec tích cực trưng bày sản phẩm tại các triển lãm quốc tế

Từ ngày 17 - 19/6/2025, công ty Trace-Tec Việt Nam phối hợp cùng VIETES tham gia Triển lãm Vi sóng Quốc tế (IMS 2025) tại San Francisco, bang California, Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp này xuất hiện với vai trò nhà trưng bày tại sự kiện có quy mô lớn nhất thế giới trong lĩnh vực vi sóng.

Triển lãm IMS diễn ra từ ngày 15 - 20/6/2025, thu hút hơn 500 nhà sản xuất cùng 9.000 chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp và nhà khoa học toàn cầu. Đây là sự kiện có lịch sử gần 70 năm hình thành và phát triển, được tổ chức luân phiên tại các bang trên khắp Hoa Kỳ.

Công nghệ Việt Nam ra biển lớn

Trace-Tec mang hơn 50 sản phẩm cao tần công nghệ cao đến giới thiệu tại triển lãm IMS 2025. Các sản phẩm này đáp ứng đa dạng băng tần, có mức suy hao thấp và đạt tiêu chuẩn khắt khe về quân sự. Danh mục sản phẩm trưng bày bao gồm bảng mạch in, hệ thống căn chỉnh, bộ khuếch đại nhiễu thấp, bộ ghép định hướng, bộ lọc hốc cộng hưởng dẫn sóng và bộ chuyển đổi.

Một số dòng sản phẩm nổi bật sẽ được Trace-Tec trưng bày bao gồm: Bảng mạch in (PCB), Bảng mạch in lắp ráp (PCBA), Hệ thống căn chỉnh (Alignment System), Bộ khuếch đại nhiễu thấp (Low Noise Amplifier), Bộ ghép định hướng (Directional Coupler), Bộ lọc hốc cộng hưởng dẫn sóng (Cavity Filter), Bộ chuyển đổi (Switch)…

Ông Nguyễn Duy Chung - Giám đốc Công ty TNHH Trace-Tec Việt Nam

Ông Nguyễn Duy Chung, Giám đốc Trace-Tec cho biết: “Việc tham gia IMS 2025 với tư cách là đơn vị trưng bày đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trong hành trình “vươn ra biển lớn” của Trace-Tec cũng như đối tác VIETES. Chúng tôi không chỉ kỳ vọng mở rộng mạng lưới kết nối với các đối tác và khách hàng quốc tế, mà còn mong muốn góp phần lan tỏa hình ảnh doanh nghiệp Việt trẻ trung, bản lĩnh và sáng tạo”.

Trước khi tham gia IMS, Trace-Tec đã tích lũy kinh nghiệm qua việc tổ chức gian hàng tại nhiều triển lãm lớn trong nước. Doanh nghiệp này từng xuất hiện tại Triển lãm Điện tử Quốc tế (NEPCON), Triển lãm Quốc tế về Cơ khí chính xác và Sản xuất chế tạo (MTA), cùng Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam (Vietnam Defence).

Ý nghĩa với doanh nghiệp công nghệ Việt Nam

Việc Trace-Tec tham gia IMS 2025 thể hiện khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ vi sóng, một trong những công nghệ cốt lõi đang đóng vai trò chiến lược trong nhiều ngành công nghiệp hiện đại.

Triển lãm IMS tập trung vào các công nghệ chiến lược như hệ thống radar và mảng pha, ứng dụng trong hàng không vũ trụ và an ninh quốc phòng, công nghệ RF, vi sóng, mmWave và bức xạ terahertz. Đây là những lĩnh vực đòi hỏi trình độ công nghệ cao và tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt.

Đội ngũ Trace-Tec hy vọng việc tham gia sự kiện này sẽ truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp trẻ khác tại Việt Nam tự tin bước ra thế giới, xây dựng thương hiệu toàn cầu từ chính nội lực và trí tuệ Việt. Sự tham gia này phản ánh xu hướng doanh nghiệp Việt Nam ngày càng chủ động tham gia chuỗi giá trị toàn cầu trong các lĩnh vực công nghệ cao.