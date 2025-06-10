Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: PA

Sáng nay 10/6, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) long trọng khai mạc Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của tổ chức được thành lập từ năm 1983, sau hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, hiện đại diện cho hơn 3,7 triệu hội viên, trong đó có khoảng 2,2 triệu trí thức khoa học công nghệ trên toàn quốc.

Đại hội quy tụ đông đảo đại biểu đại diện cho các đồng chí lãnh đạo Ban, bộ ngành Trung ương, các vị đại biểu, khách quý cùng các tập thể, cá nhân là những gương điển hình tiên tiến, với sự chủ trì của TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: PA

Phát biểu khai mạc, TSKH. Phan Xuân Dũng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Đại hội trong bối cảnh đất nước đang bước vào "Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Chủ tịch VUSTA quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", đồng thời khẳng định: "Đại hội thi đua yêu nước Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ V là dấu mốc quan trọng khẳng định bước phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước, thể hiện sự tiếp nối, phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tích nổi bật trong giai đoạn vừa qua."

Diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn như kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Quốc khánh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội lần này mang ý nghĩa đặc biệt trong việc định hướng hoạt động của cộng đồng trí thức khoa học công nghệ trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự Đại Hội. Ảnh: PA

Tôn vinh thành tựu 5 năm và biểu dương điển hình tiên tiến

Giai đoạn 2020-2025 chứng kiến những bước phát triển vượt bậc của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Từ một tổ chức có 152 hội thành viên đầu nhiệm kỳ, VUSTA đã phát triển thành hệ thống gồm 156 hội thành viên, bao gồm 93 hội ngành/nghề khoa học công nghệ toàn quốc và 63 Liên hiệp hội địa phương, cùng 575 tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc. Hệ thống còn bao gồm các đơn vị quan trọng như Nhà xuất bản Tri thức, Quỹ hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam-Vifotec, và Báo Tri thức và Cuộc sống.

Trong 05 năm qua, phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng của Liên hiệp Hội Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến là Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và huân chương cao quý của Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, Liên hiệp Hội đã thể hiện vai trò quan trọng trong các phong trào thi đua yêu nước mang tính thời đại. Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, tổ chức đã huy động được trên 3 tỷ đồng, đồng thời chỉ đạo các tổ chức thành viên tập hợp đội ngũ trí thức nghiên cứu, ứng dụng các sản phẩm phòng chống dịch bệnh.

Phong trào "Vì người nghèo" của VUSTA cũng để lại dấu ấn sâu đậm với những hoạt động thiết thực. Đầu năm 2025, đoàn công tác đã trao 3 căn nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phi Hải, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Trước hậu quả của bão số 3 Yagi năm 2024, toàn hệ thống đã quyên góp hơn 800 triệu đồng cùng nhiều hiện vật hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các hội thành viên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Tiêu biểu như Hội Làm vườn tỉnh Nghệ An đã tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 166 lớp với 9.310 lượt học viên, đồng thời phối hợp dạy nghề cho 11 lớp với 3.915 học viên.

Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội của VUSTA đã đạt con số ấn tượng với hơn 3.000 nhiệm vụ được thực hiện, góp ý khách quan và kịp thời cho nhiều chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước. Thông qua gần 400 ấn phẩm báo chí và bản tin, hệ thống truyền thông của Liên hiệp Hội đã tổ chức trên 40.000 hội thảo, tọa đàm, chương trình tập huấn cho hơn 13 triệu lượt người tham dự.

Trao tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V

Phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật cũng ghi nhận thành tích đáng ghi nhận. Giai đoạn 2021-2025, có gần 5.000 công trình, đề tài, giải pháp kỹ thuật tham dự các Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam và Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, với gần 800 công trình đạt giải.

Tại Đại hội, VUSTA đã tôn vinh và trao Bằng khen cho 75 tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đoàn kết, sáng tạo, đổi mới. Đây là những gương điển hình tiên tiến đại diện cho tinh thần khoa học, tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ trí thức Việt Nam.

Về công tác khen thưởng cấp Nhà nước, hệ thống VUSTA giai đoạn 2021-2025 đã có 2 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, 9 tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ, 1 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc. Ngoài ra, có 3 cá nhân nhận Huân chương Độc lập các hạng, 27 tập thể và cá nhân được tặng Huân chương Lao động các hạng, và 33 tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu tham dự Đại Hội. Ảnh: PA

Định hướng phát triển 2025-2030 và kỷ nguyên vươn mình

Bước vào giai đoạn 2025-2030, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đặt ra những mục tiêu táo bạo nhằm góp phần hiện thực hóa khát vọng "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

TSKH Phan Xuân Dũng khẳng định rằng VUSTA sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, tổ chức sẽ đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đặc biệt quan trọng là việc tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động cùng đồng thuận, đoàn kết xây dựng bộ máy nhà nước "Tinh - Gọn - Mạnh, Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả" theo Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Giai đoạn 2025-2030, VUSTA sẽ tập trung vào việc thu hút, tập hợp nhiều hơn nữa các tổ chức, cá nhân trí thức khoa học công nghệ thi đua để có những đóng góp lớn hơn cho sự phát triển chung của đất nước. Các phong trào thi đua sẽ được đổi mới mạnh mẽ, gắn liền với các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, nhằm tạo ra những mô hình mới sáng tạo có sức lan tỏa rộng rãi.

Quang cảnh Đại hội Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030 do VUSTA tổ chức. Ảnh: PA

Liên hiệp Hội cũng sẽ tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong hợp tác quốc tế, duy trì vị thế thành viên của các tổ chức quốc tế như Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN (AFEO), Hội đồng khoa học thế giới (ISC), Liên đoàn kỹ sư Châu Á-Thái Bình Dương (FEIAP). Trong nước, tổ chức đã ký kết và sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hợp tác khung với Bộ Khoa học Công nghệ giai đoạn 2021-2030 cùng các thỏa thuận phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Đặc biệt, công tác tôn vinh trí thức sẽ được đẩy mạnh với chương trình vinh danh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu, tiếp tục truyền thống đã có 5 lần tổ chức và trao biểu trưng cho 587 trí thức xuất sắc trong cả nước.

Đại hội thi đua yêu nước Liên hiệp các Hội KH&KT lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ là dịp đánh giá những thành tựu đã đạt được mà còn là bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới. Với hơn 3,7 triệu hội viên, VUSTA hứa hẹn sẽ tiếp tục là ngôi nhà chung vững chắc của cộng đồng trí thức Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.