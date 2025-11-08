Pokémon GO bất ngờ biến mất khỏi thị trường game Việt Nam

Pokémon GO không còn khả dụng trên cửa hàng ứng dụng App Store.

Sau một thời gian không còn xuất hiện trên Google Play, tựa game Pokémon GO cũng vừa biến mất khỏi App Store Việt Nam mà không có bất kỳ thông báo nào từ nhà phát hành Niantic. Sự vắng mặt đồng thời trên hai kho ứng dụng lớn nhất khiến người dùng trong nước không thể thực hiện tải mới hoặc cập nhật phiên bản hiện hành.

Khi lần đầu tiếp cận thị trường Việt Nam vào năm 2016, dù chưa có bản phát hành chính thức, Pokémon GO vẫn ghi nhận lượng truy cập cao tại các thành phố lớn. Người chơi thường chọn các địa điểm công cộng như công viên, khu vực trung tâm để thực hiện hoạt động bắt Pokémon. Từ đó, nhiều nhóm trao đổi kinh nghiệm hình thành, tổ chức gặp mặt định kỳ và chia sẻ vị trí xuất hiện Pokémon hiếm.

Pokémon GO do Niantic phát hành.

Qua các năm tiếp theo, số lượng người chơi giảm dần, song trò chơi vẫn giữ được một bộ phận người dùng cố định nhờ chuỗi sự kiện định kỳ và các đợt bổ sung Pokémon mới. Các bản cập nhật thường xuyên mang đến tính năng bổ trợ, từ giao dịch Pokémon đến trận chiến raid quy mô lớn.

Pokémon GO từng là hiện tượng toàn cầu vào năm 2016.

Với người đã cài đặt ứng dụng từ trước, trò chơi vẫn khởi động bình thường trên thiết bị, nhưng không nhận được bản vá lỗi hoặc nội dung mới. Đồng thời, toàn bộ giao dịch mua vật phẩm trong ứng dụng đã bị khóa, không cho phép nạp thêm tiền.

Trên các diễn đàn chuyên về Pokémon GO và nhóm mạng xã hội nội địa, nhiều thành viên đăng tải thông tin xác nhận ứng dụng không còn xuất hiện trên kho. Một số người bày tỏ tiếc nuối vì trò chơi từng tạo cơ hội gặp gỡ trực tiếp nay không còn kênh tải chính thức. Có ý kiến cho rằng nếu Niantic không sớm đưa ra giải pháp, việc hỗ trợ thị trường Việt Nam có thể dừng hẳn.

Sự cố này cũng làm nổi bật quy định hiện hành đối với ứng dụng nước ngoài tại Việt Nam: cần có pháp nhân đại diện trong nước hoặc đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý để duy trì hoạt động liên tục trên các kho ứng dụng. Trước đó, một số tựa game khác cũng từng gặp tình trạng tương tự khi không hoàn tất thủ tục đăng ký.

Trong khi chờ phản hồi từ Niantic, người chơi chỉ còn hai lựa chọn chính: tiếp tục sử dụng phiên bản cũ đã cài đặt hoặc tìm nguồn tải bên ngoài. Cách thứ hai tiềm ẩn nguy cơ về an toàn dữ liệu và khả năng mất kết nối với máy chủ chính thức, nhiều nhóm khuyến cáo người dùng tránh tải file APK từ nguồn không rõ ràng để giảm thiểu rủi ro.

Tính đến ngày 5/11/2025, Niantic chưa đưa ra bình luận công khai về nguyên nhân gỡ ứng dụng tại Việt Nam. Các kênh hỗ trợ chính thức của hãng vẫn ghi nhận phản ánh từ người dùng, nhưng chưa có lịch trình cụ thể về việc khôi phục.