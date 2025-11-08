Điện tử tiêu dùng
JBL ra mắt loạt tai nghe mới trẻ trung và thời thượng

Anh Thái

Anh Thái

15:04 | 08/11/2025
Hướng đến người dùng trẻ năng động, yêu thích các hoạt động ngoài trời nên cả 3 mẫu tai nghe này đều được thiết kế chắc chắn, sắc màu đa dạng, đi cùng âm thanh chất lượng cao.
JBL ra mắt loạt tai nghe mới trẻ trung và năng động
JBL ra mắt loạt tai nghe mới trẻ trung và năng động

Trong đó, mẫu tai nghe thể thao mới thuộc dòng Endurance là JBL Endurance Pace vốn được đông đảo người trẻ yêu thích nhờ sự kết hợp giữa âm thanh mạnh mẽ, thiết kế đeo cổ tiện dụng và độ bền cao, phù hợp cho người yêu thể thao, đặc biệt là chạy bộ, tập gym hoặc đạp xe.

JBL Endurance Pace được làm từ gọng titan siêu nhẹ, giúp ôm chắc vào cổ, bền bỉ với mọi chuyển động, đảm bảo thoải mái và ổn định suốt cả ngày. Chính vì là dòng tai nghe thể thao nên JBL Endurance Pace đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68, sẵn sàng bền bỉ vượt mọi thử thách, bất kể nắng mưa. Bên cạnh đó, ba nút bấm của JBL Endurance Pace cũng được thiết kế rất thuận tiện để người dùng dễ dàng điều chỉnh âm lượng, quản lý cuộc gọi và chuyển nhạc mà không cần chạm vào điện thoại.

JBL ra mắt loạt tai nghe mới trẻ trung và năng động
JBL Endurance Pace

Thời lượng pin của JBL Endurance Pace cũng rất lý tưởng, với 10 giờ nghe nhạc hoặc trò chuyện, và chỉ với 10 phút sạc nhanh là đã có thêm 4 giờ để sử dụng.

JBL Endurance Pace được trang bị driver dynamic 18x11mm mạnh mẽ, mang đến âm cao trong trẻo, âm trung đầy đặn và chi tiết sống động, kết hợp thuật toán tăng cường bass thích ứng tạo nhịp điệu bùng nổ, giúp bạn luôn tràn đầy năng lượng. Âm thanh siêu hướng của JBL Endurance Pace hạn chế rò rỉ tối ưu. Hai micro dạng chùm tia giúp thu giọng nói chính xác, truyền âm rõ ràng, đồng thời loại bỏ tiếng ồn xung quanh, nhờ đó dù thiết kế mở nhưng chất lượng cuộc gọi vẫn rất rõ ràng và trong trẻo, ngay cả khi đang chạy bộ ngoài trời trong công viên lộng gió.

Một điểm mới khá thú vị là với ứng dụng JBL Headphones, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng chế độ Relax Mode để tận hưởng âm thanh hoàn hảo, thư giãn và nạp năng lượng sau buổi tập. JBL Endurance Pace còn được trang bị Fast Pair của Google và Swift Pair của Microsoft để ghép nối tức thì với thiết bị Android và máy tính Microsoft chỉ với một chạm. Ngoài ra, với Google Finder, việc tìm kiếm JBL Endurance Pace khi bị lạc ngay trê thiết bị Android cũng rất dễ dàng.

JBL Endurance Pace chính thức lên kệ vào ngày 25/11 tới với giá bán lẻ đề nghị 1.990.000 đồng.

JBL ra mắt loạt tai nghe mới trẻ trung và năng động
JBL Sense Pro

Mẫu tai nghe open-ear khác có tên gọi JBL Sense Pro sẽ giúp tái định nghĩa trải nghiệm âm thanh mở nhờ sự kết hợp đỉnh cao giữa chất âm JBL OpenSound sống động, chất lượng đàm thoại vượt trội, thiết kế sang trọng, và cảm giác đeo êm ái suốt ngày dài.

Được thiết kế dành cho những người năng động nên JBL Sense Pro không chỉ có âm thanh chất lượng cao, đàm thoại rõ ràng, mà còn có khả năng nhận biết môi trường xung quanh. Theo đó, công nghệ JBL OpenSound truyền âm qua không khí. Tai nghe sử dụng củ loa 16.2mm phủ Carbon dạng kim cương (Diamond-Like Carbon), được bố trí chính xác để tạo nên âm thanh chi tiết, trong trẻo với dải bass phản hồi mạnh mẽ mà không bị bít tai. Các củ loa tiên tiến này hoạt động nhanh hơn, chính xác hơn, cho ra âm trầm chặt chẽ, độ méo gần như bằng không - mang lại trải nghiệm âm thanh tinh tế chưa từng có.

JBL ra mắt loạt tai nghe mới trẻ trung và năng động
JBL ra mắt loạt tai nghe mới trẻ trung và năng động

JBL Sense Pro đã được chứng nhận Hi-Res Audio Wireless, mang lại chất lượng âm thanh 24-bit chân thực

Theo JBL, họ đã sử dụng thuật toán Adaptive Bass Boost độc quyền để tối ưu dải bass theo thời gian thực, đảm bảo âm thanh luôn đầy đặn và rõ ràng, nhờ đó mà JBL Sense Pro đã được chứng nhận Hi-Res Audio Wireless, mang lại chất lượng âm thanh 24-bit chân thực. Một công nghệ khác cũng được JBL tích hợp vào trong mẫu tai nghe mở này đó chính là công nghệ JBL Spatial Sound, công nghệ giúp mở rộng không gian âm thanh, mang lại hiệu ứng stereo sống động cho mọi bài hát, bộ phim, và trên bất kỳ thiết bị nào.

Để tận hưởng âm thanh mở mà vẫn giữ riêng tư tuyệt đối, JBL Sense Pro đã giảm thiểu tối đa sự rò rỉ âm thanh bằng cách hướng âm trực tiếp vào ống tai và sử dụng sóng âm đảo pha để triệt tiêu âm thoát ra ngoài. Tính năng Multi-Point Connection này cho phép kết nối đồng thời hai thiết bị cùng lúc, giúp người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa điện thoại và máy tính xách tay, giữa công việc và giải trí một cách mượt mà.

JBL ra mắt loạt tai nghe mới trẻ trung và năng động
JBL Sense Pro ra mắt với 5 sắc màu thời thượng

JBL Sense Pro cũng được trang bị 4 micro thoại và cảm biến nhận giọng Voice Pickup Sensor, để giúp giọng nói của bạn luôn rõ nét dù ở giữa trung tâm thành phố ồn ào hay trong công viên đầy gió. Thuật toán AI-trained call algorithm tiên tiến giúp lọc tiếng ồn và gió theo thời gian thực, mang lại giọng nói tự nhiên, rõ ràng và chuyên nghiệp trong mọi hoàn cảnh.

Được thiết kế để mang đến trải nghiệm đeo dễ chịu nhất ngay cả trong thời gian dài, JBL đã phủ lên JBL Sense Pro lớp phủ kim loại sang trọng, kết hợp silicone dẻo siêu mềm, tạo cảm giác êm ái và cao cấp.

Phần móc tai hợp kim titan nhẹ, với thiết kế chia đôi trọng lượng, giảm áp lực và tăng độ thoải mái khi đeo lâu. Sự vừa vặn, linh hoạt của JBL Sense Pro vẫn bảo đảm âm thanh truyền đúng góc tối ưu.

Người dùng cũng có thể truy cập nhanh ứng dụng JBL Headphones để tùy chỉnh trải nghiệm theo cách riêng của bạn và nhiều tính năng thú vị khác.

JBL Sense Pro chính thức lên kệ vào ngày 25/11 tới với giá niêm yết 3.990.000 đồng cùng 5 màu sắc tinh tế là Xám, Xanh dương, Tím, Trắng và Đen.

JBL ra mắt loạt tai nghe mới trẻ trung và năng động
JBL Soundgear Clips

Mẫu tai nghe mở hoàn toàn JBL Soundgear Clips được ví như một phụ kiện thời trang nhỏ gọn mà chất lượng. Theo JBL thì JBL Soundgear Clips không chỉ có chất âm sống động đặc trưng của JBL mà còn có trọng lượng nhẹ và cơ chế kẹp linh hoạt trên vành tai, trở thành điểm nhấn hoàn hảo để hoàn thiện phong cách của người dùng.

JBL Soundgear Clips sẽ được bán ra với 5 phiên bản màu độc đáo cùng mức giá 3.490.000 đồng.

Điểm đáng chú ý của mẫu tai nghe mở hoàn toàn này đó chính là công nghệ JBL OpenSound, giúp trải nghiệm âm thanh sống động mà vẫn kết nối trọn vẹn với thế giới xung quanh. Thông qua cơ chế truyền âm qua không khí (air conduction) giúp tai không bị bít kín, trong khi thiết kế SonicArc định vị loa ở góc tối ưu để tái tạo âm trầm mạnh mẽ và hạn chế rò rỉ âm thanh - đảm bảo chỉ bạn mới nghe thấy bản nhạc mình yêu thích.

JBL ra mắt loạt tai nghe mới trẻ trung và năng động
JBL ra mắt loạt tai nghe mới trẻ trung và năng động

JBL Soundgear Clips nổi bật với hiệu ứng ánh kim nổi bật và bề mặt trong suốt bắt mắt, trở thành điểm nhấn cá tính trong mọi phong cách.

Được lấy cảm hứng từ xu hướng thiết kế hiện đại, JBL Soundgear Clips nổi bật với hiệu ứng ánh kim nổi bật và bề mặt trong suốt bắt mắt, trở thành điểm nhấn cá tính trong mọi phong cách. Kiểu thiết kế mở của JBL Soundgear Clips cũng giúp nó nhanh chóng biến thành một phụ kiện thời trang thực thụ.

Một điểm cộng rất đáng giá của JBL Soundgear Clips đó chính là thời lượng pin lên đến 32 giờ sử dụng.

Bộ 3 tai nghe mới này đều được bán ra vào ngày 25/11 tới đây và được phân phối bởi Công ty TNHH Phúc Giang (PGI Co.,Ltd) với quà tặng là 01 túi minibag và 3 tháng bảo hành, nâng tổng thời gian bảo hành lên 15 tháng.
Đây là sản phẩm được thiết kế dành cho người đam mê nhiếp ảnh và người dùng bán chuyên, với những cải tiến vượt trội như cảm biến 32.5 MP, khả năng quay video RAW 7K 60p trực tiếp, hỗ trợ quay video Open Gate… giúp nâng tầm chuẩn mực cho dòng máy ảnh kiếm máy quay phim chất lượng cao.
fēnix 8 MicroLED, chuẩn mực hiển thị mới của đồng hồ thông minh

fēnix 8 MicroLED, chuẩn mực hiển thị mới của đồng hồ thông minh

E-Fashion
Ngoài việc được trực tiếp trải nghiệm dòng đồng hồ thông minh cao cấp thế hệ mới nhất của Garmin, buổi workshop còn mang đến cơ hội tìm hiểu thêm về công nghệ hiển thị, bước tiến quan trọng trong hành trình hướng tới những thiết bị vừa thông minh vượt bậc.
Huawei ra mắt loạt đồng hồ thông minh thế hệ mới HUAWEI WATCH GT 6 Series

Huawei ra mắt loạt đồng hồ thông minh thế hệ mới HUAWEI WATCH GT 6 Series

E-Fashion
Cũng nhân dịp này, Nhóm kinh doanh tiêu dùng Huawei Việt Nam cũng trình làng đồng hồ thông minh cao cấp HUAWEI WATCH Ultimate thế hệ thứ hai.
Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

E-Fashion
Mình được Nhóm kinh doanh tiêu dùng Huawei cho mượn chiếc HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm để trải nghiệm và cảm nhận đầu tiên là hơi bất ngờ với những gì Huawei đã làm với phiên bản này.
Chiếc iPhone Air Aurora xanh ngọc lục bảo độc bản đầu tiên trên thế giới được chế tác như thế nào?

Chiếc iPhone Air Aurora xanh ngọc lục bảo độc bản đầu tiên trên thế giới được chế tác như thế nào?

E-Fashion
Việc này giúp cho Nhà chế tác Thắng Eric (G’Ace International) tiếp tục hành trình khẳng định vị thế trên bản đồ chế tác xa xỉ toàn cầu, và ông đã dành 94 giờ để biến nguyên bản chiếc iPhone Air đầu tiên trên thế giới trở thành độc bản. Trong suốt 94 giờ chế tác liên tục, chiếc iPhone Air nguyên bản đã biến thành một tuyệt phẩm xa xỉ mang tên iPhone Air EMERALD, nằm trong bộ sưu tập giới hạn AURORA và được đánh số thứ tự 379/499.
Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

