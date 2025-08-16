JBL tung ra bộ 3 loa thanh thế hệ mới, nâng tầm trải nghiệm giải trí tại gia

JBL Bar MK2 thế hệ mới mang đến trải nghiệm âm thanh sống động ngay tại gia

Đại diện JBL cho biết, bộ 3 loa thanh đều thừa hưởng chuyên môn sâu rộng của dòng âm thanh chuyên nghiệp, qua đó, JBL Bar MK2 hội tụ những cải tiến và nâng cấp công nghệ hiện đại nhất. Cụ thể, tất cả đều được trang bị công nghệ MultiBeam™ 3.0 độc quyền của HARMAN, kiến tạo trải nghiệm âm thanh không gian đắm chìm từ một loa loa thanh duy nhất. Cùn với đó là hệ thống âm thanh Dolby Atmos®, DTS:X và loa vòm không dây tháo rời, mang đến trải nghiệm ở hàng ghế VIP của rạp chiếu phim ngay trong chính ngôi nhà của mình.

JBL Bar MK2 series không chỉ mang đến trải nghiệm âm thanh đắm chìm, mà còn đi sâu vào khả năng cảm nhận từng chi tiết âm thanh nhờ được tích hợp công nghệ SmartDetails mới của HARMAN, nhằm tái tạo những sắc thái âm thanh tinh tế từ tiếng bước chân khẽ khàng cho đến tiếng sàn nhà kẽo kẹt… mang chuẩn mực của điện ảnh ngoài rạp về nhà bạn.

JBL mang đến loạt nâng cấp vượt trội

Bên cạnh đó, công nghệ AI Sound Boost cũng lần đầu tiên ứng dụng trên dòng loa này, giúp những cảnh phim cao trào giờ đây càng thêm phần kịch tính với âm trầm mạnh mẽ, tiếng reo hò của những trận cầu bóng đá cuồng nhiệt không méo tiếng ngay cả ở mức âm lượng lớn… Cùng với đó là công nghệ PureVoice 2.0 giúp tối ưu độ trong trẻo và rõ ràng của âm thoại, đi kèm khả năng kết nối nâng cao, thiết kế tinh tế và mỏng nhẹ hơn, hoà hợp với mọi kiến trúc nội thất.

Cùng với những công nghệ hiện đại, JBL Bar MK2 thế hệ mới sẽ mang âm thanh sống động, chất lượng cao đến không gian phòng khách theo cách chưa từng có.

JBL Bar 1000MK2 sở hữu bốn loa hướng trần, loa siêu trầm 10-inch và loa vòm có thể tháo rời

Trong đó, JBL Bar 1000MK2 sở hữu bốn loa hướng trần, loa siêu trầm 10inch và loa vòm có thể tháo rời, mang lại trải nghiệm âm thanh 3D Dolby Atmos® và DTS:X trọn vẹn hơn bao giờ hết.

JBL Bar 800MK2 có thiết kế gọn nhẹ hơn, lý tưởng cho những không gian sống nhỏ hơn mà vẫn cung cấp hiệu suất ấn tượng với loa vòm tháo rời và hiệu ứng âm thanh Dolby Atmos® lan tỏa âm thanh vòm đích thực trong tích tắc vào khắp không gian.

JBL Bar 500MK2 với phiên bản màu trắng thanh lịch

Và cuối cùng là JBL Bar 500MK2, sản phẩm dành cho những ai vừa khởi đầu cuộc sống mới tại căn hộ đầu tiên với phiên bản loa thanh màu trắng thanh lịch, giúp tô điểm không gian giải trí tại gia, tận hưởng âm bass đầy năng lượng và cảm giác xem phim chuẩn mực điện ảnh khi tổ chức bữa tiệc âm nhạc sôi nổi với bạn bè hoặc say sưa xem phim thư giãn cuối tuần.

JBL Bar 500MK2 giúp tô điểm không gian giải trí tại gia

Cả ba đều có thể được điều khiển và tùy chỉnh qua JBL One, ứng dụng cho phép truyền phát trực tuyến toàn diện và cá nhân hóa sâu sắc. Đồng thời người dùng có thể truyền phát bất cứ nội dung từ bất kỳ dịch vụ âm nhạc và thiết bị nào - dù là nội dung âm thanh độ phân giải cao hay âm thanh không gian, từ cả ứng dụng của JBL One và các ứng dụng âm nhạc phổ biến đã đăng ký khác.

Ngay trên nền tảng JBL One, người dùng có thể tùy chỉnh âm thanh EQ 7 băng tần, phát danh sách bài hát yêu thích chỉ một chạm với thiết lập nút “Moment” truy cập nhanh. Đồng thời, nền tảng sẽ liên tục được cập nhật phần mềm để tích hợp các tính năng và công nghệ mới nhất cho tất cả thiết bị.

Bộ 3 loa thanh JBL Bar 1000MK2, JBL Bar 800MK2 và JBL Bar 500MK2 được phân phối bởi Công ty TNHH Phúc Giang và mở bán từ ngày trung tuần tháng 8/2025

JBL Bar 1000MK2 hỗ trợ sẵn DTS:X, trong khi JBL Bar 800MK2 và JBL Bar 500MK2 sẽ được cập nhật lên DTS Virtual:X thông qua OTA vào cuối năm 2025. Và công nghệ AI Sound Boost chỉ được trang bị trên loa siêu trầm JBL Bar 1300MK2, sản phẩm sẽ ra mắt dự kiến vào cuối năm 2025.

Bộ 3 loa thanh JBL Bar 1000MK2, JBL Bar 800MK2 và JBL Bar 500MK2 được phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Phúc Giang và mở bán từ ngày trung tuần tháng 8/2025 với giá niêm yết lần lượt là 33.900.000 đồng, 24.900.000 đồng và 17.900.000 đồng.

Từ ngày 15/08/2025 đến ngày 30/09/2025, khách hàng khi sở hữu loa thanh cũ thuộc bất kỳ thương hiệu nào khi muốn nâng cấp lên các sản phẩm JBL Bar MK2 thế hệ mới sẽ được tham gia chương trình “Lên Đời Trợ Giá”, với mức hỗ trợ từ 1 đến 3 triệu đồng. Chính sách hỗ trợ cụ thể sẽ được tư vấn trực tiếp bởi các đại lý phân phối sản phẩm JBL chính hãng.

Ngoài ra, khách hàng mua các sản phẩm JBL Bar MK2 trong thời gian này và kích hoạt bảo hành thành công sẽ được tặng thêm 6 tháng sử dụng dịch vụ VIP HBO GO trên nền tảng VieOn cùng với 6 tháng bảo hành mở rộng, nâng tổng thời gian bảo hành lên đến 18 tháng.