Cổ Phiếu Rolls-Royce tăng vọt, các 'ông lớn' châu Âu đồng loạt công bố kết quả ấn tượng

Giám đốc tài chính của Rolls-Royce, Helen McCabe (ngoài cùng bên trái) chia sẻ nhiều thông tin tích cực của hãng.

Rolls-Royce bay cao với lợi nhuận và dự báo tích cực

Nhà sản xuất động cơ phản lực Rolls-Royce đã nâng dự báo lợi nhuận hoạt động cả năm lên mức 3,1 - 3,2 tỷ bảng Anh, cao hơn hẳn mức 2,8 tỷ bảng được thị trường dự đoán trước đó. Cổ phiếu Rolls ngay lập tức tăng gần 10%, xác lập đỉnh mới trong chuỗi tăng giá mạnh nhất 5 năm qua.

Giám đốc tài chính Helen McCabe nhấn mạnh tầm quan trọng của các thỏa thuận thương mại giữa Anh - Mỹ và Mỹ - EU trong việc duy trì mức thuế bằng 0 cho linh kiện hàng không, điều có ý nghĩa sống còn với ngành.

Shell, Unilever và AB InBev đồng loạt vượt kỳ vọng

Tập đoàn năng lượng Shell báo cáo lợi nhuận điều chỉnh quý II đạt 4,26 tỷ USD, vượt xa dự báo 3,87 tỷ USD của các nhà phân tích, dù giảm so với cùng kỳ do giá dầu khí suy yếu. CEO Shell đồng thời nhấn mạnh tình hình M&A đang bị đình trệ vì “không còn gì là rẻ”.

Unilever gây bất ngờ với doanh số quý II tăng 3,8%, nhờ sức mua mạnh đối với các sản phẩm như mayonnaise Hellmann và xà phòng Dove. Lợi nhuận hoạt động nửa đầu năm đạt 5,8 tỷ euro, cao hơn mức dự báo 5,7 tỷ.

Trong khi đó, AB InBev, nhà sản xuất bia lớn nhất thế giới, ghi nhận lợi nhuận hoạt động quý II tăng 6,5% lên 5,3 tỷ USD, vượt dự báo, với sự phục hồi rõ rệt tại thị trường Mỹ trước thềm mùa hè.

Thị trường phản ứng tích cực giữa loạt rủi ro thương mại

CEO Airbus Guillaume Faury cho biết môi trường thương mại hiện “tốt hơn kỳ vọng”, dù vẫn đối mặt với thách thức từ chuỗi cung ứng động cơ. Airbus đã bàn giao 306 máy bay trong nửa đầu năm, hướng tới mục tiêu 820 máy bay năm 2025.

Trong khi đó, CEO Anglo American cảnh báo về biến động trên thị trường đồng sau thông báo bất ngờ từ Tổng thống Donald Trump về mức thuế 50% áp lên đồng và dây điện. Dù vậy, công ty vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn nhờ nhu cầu từ quá trình chuyển đổi năng lượng.

Dù vẫn còn nhiều rủi ro vĩ mô như lạm phát châu Âu hay chính sách thuế Mỹ, các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu châu Âu đều bày tỏ sự thận trọng đi kèm kỳ vọng vào nửa cuối năm. Thị trường châu Âu mở cửa trong sắc xanh, với chỉ số DAX tăng 0,2%, FTSE MIB tăng 0,3%, FTSE 100 tăng 0,1%.