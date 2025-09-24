Huawei Connect 2025 ghi nhận nhiều điểm mới thú vị

Trong đó nổi bật là lộ trình ba bước “ACT” (Assess – Calibrate – Transform) nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất và vận hành doanh nghiệp. Đồng thời, ông cũng giới thiệu 9 giải pháp công nghiệp thông minh được phát triển cùng các đối tác trong hệ sinh thái toàn cầu, hướng đến việc hiện thực hóa chuyển đổi số quy mô lớn trong ngành công nghiệp.

ông Leo Chen, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Chủ tịch Khối Kinh doanh Doanh nghiệp Huawei

Phát biểu tại sự kiện, ông Leo Chen, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Chủ tịch Khối Kinh doanh Doanh nghiệp Huawei, cho rằng sự phát triển nhanh chóng của AI trong những năm gần đây đang đặt ra ba thách thức lớn cho doanh nghiệp. Đó là Làm thế nào để các khoản đầu tư vào AI mang lại giá trị kinh doanh thực tế; Làm thế nào để khai thác dữ liệu nội bộ nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh; và Làm thế nào để các ứng dụng AI vượt qua giai đoạn thử nghiệm để triển khai ở quy mô lớn.

Ông Leo Chen cũng đã chia sẻ cách Huawei giải quyết những vấn đề này thông qua ba bài học kinh doanh thành công tương ứng với 3 ngành điển hình: ngân hàng, điện lực và y tế.

Cụ thể, trong ngành ngân hàng, Huawei phát triển kiến trúc agent chính/ phụ động linh hoạt (master–sub-agent architecture), tích hợp năng lực kỹ thuật hệ thống vào quy trình nghiệp vụ. Giải pháp này đã được ứng dụng trong các kịch bản khác nhau như giao dịch, tương tác với khách hàng và kiểm soát rủi ro, giúp ngân hàng tăng doanh thu, nâng cao hiệu quả vận hành và quản lý rủi ro hiệu quả hơn.

Trong ngành điện lực, công ty China Southern Power Grid đã ứng dụng nền tảng điện toán Ascend và khung AI MindSpore của Huawei để phát triển mô hình lớn “MegaWatt”, kết hợp thị giác máy tính và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Giải pháp đã giúp khách hàng nâng cao hiệu quả nhận diện rủi ro trong quá trình kiểm tra đường dây điện thông minh gấp 5 lần, đồng thời tăng độ chính xác trong việc nhận dạng hình ảnh lên trên 90%.

Trong ngành y tế, công ty Runda Medical đã sử dụng máy chủ Ascend của Huawei để phát triển giải pháp tạo hồ sơ bệnh án bằng AI, giúp rút ngắn thời gian tạo hồ sơ xuống còn khoảng một giây, cải thiện đáng kể hiệu quả khám chữa bệnh tại Bệnh viện Tây Trung Quốc (West China Hospital).

Ông Charles Yang, Phó Chủ tịch cấp cao Huawei

Từ các dự án đã triển khai thực tế, ông Leo Chen rút ra 5 yếu tố then chốt thúc đẩy chuyển đổi trí tuệ hóa ngành công nghiệp.

Thứ nhất, việc lựa chọn đúng kịch bản ứng dụng là yếu tố quyết định thành công, bởi AI chỉ tạo ra giá trị khi được tích hợp sâu vào các kịch bản sản xuất cốt lõi.

Thứ hai, mô hình AI chuyên ngành cần được huấn luyện từ dữ liệu chất lượng cao, thay vì sử dụng các mô hình phổ thông vốn không hiệu quả trong môi trường công nghiệp

Thứ ba, nhu cầu suy luận quy mô lớn sẽ tiếp tục tăng nhanh cùng với sự phát triển của các tác nhân AI, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa những nhu cầu suy luận quy mô lớn

Thứ tư, hợp tác giữa con người và AI đang dần trở thành một mô hình tổ chức mới.

Thứ năm, quản trị hệ thống cùng kiểm soát rủi ro ngày càng đóng vai trò quan trọng để đảm bảo AI vận hành an toàn, bền vững và đáng tin cậy.

Lộ trình ba bước “ACT” do Huawei đề xuất bao gồm:

Assess - đánh giá các kịch bản có giá trị cao,

Calibrate - hiệu chỉnh mô hình AI bằng dữ liệu chuyên ngành,

và Transform - chuyển đổi vận hành doanh nghiệp với AI agent quy mô lớn.

Huawei sử dụng khung đánh giá kịch bản AI (AI Scenario Assessment Framework) để đánh giá các kịch bản có giá trị cao dựa trên ba yếu tố: giá trị kinh doanh, mức độ hoàn thiện của kịch bản và mức độ tích hợp giữa công nghệ và kinh doanh. Khung đánh giá này đã giúp khách hàng xác định hơn 1.000 kịch bản sản xuất cốt lõi có thể ứng dụng AI.

Huawei cũng cung cấp bộ công cụ toàn diện và hệ thống bảo mật AI nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hiệu chỉnh các mô hình tổng quát và xây dựng các mô hình chuyên biệt theo ngành. Bộ công cụ này sử dụng dữ liệu dọc để chuyển đổi dữ liệu thô của doanh nghiệp thành tri thức, và từ tri thức thành mô hình.

Và bước cuối cùng của lộ trình ACT, đó là chuyển đổi hoạt động kinh doanh bằng các tác tử AI ở quy mô lớn, Huawei giới thiệu nền tảng Versatile “một cửa”, có khả năng tự động tạo ra các tác tử cũng như các quy trình với hơn 100 bước. Nền tảng này giúp tăng tốc quá trình triển khai tác nhân AI. Ngoài ra, Huawei còn phát triển chương trình bồi dưỡng nhân tài AI, hỗ trợ các chuyên gia kinh doanh có thể hiệu quả trong việc phát triển, triển khai và vận hành tác nhân AI.

Ông Zhang Pingan, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Huawei Cloud

Các doanh nghiệp muốn triển khai theo lộ trình ACT sẽ cần một hạ tầng ICT định hướng AI, bao gồm toàn bộ quy trình từ chuẩn bị và xử lý dữ liệu, đến huấn luyện mô hình, suy luận và phát triển ứng dụng.

Trong bài phát biểu của mình, ông Leo Chen cũng nhấn mạnh rằng Huawei đang không ngừng đổi mới trong các lĩnh vực lưu trữ dữ liệu, tính toán và mạng lưới nhằm phục vụ mục tiêu này, đồng thời phát triển các sản phẩm tích hợp giúp khách hàng dễ dàng triển khai hơn. Một số sản phẩm tiêu biểu bao gồm: giải pháp lưu trữ AI và plugin Quản lý Bộ nhớ Đệm Hợp Nhất (Unified Cache Manager plugins), giải pháp mạng trung tâm dữ liệu tốc độ cao 800GE, mô-đun quang StarryLink có độ tin cậy cao, và hệ thống Ascend AI SuperPoD 384.

Chín giải pháp hợp tác phát triển cho trí tuệ công nghiệp

Hiện, Huawei đang thúc đẩy hệ sinh thái hợp tác “Huawei + Đối tác” thông qua ba sáng kiến chính: Mở rộng phần mềm, phần cứng và hệ thống; Cung cấp nền tảng và công cụ hỗ trợ cho đối tác; và Nhân rộng các trường hợp thành công thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm ngành.

Tính đến nay, hệ sinh thái này đã thu hút hơn 6.300 đối tác triển khai Kunpeng, 2.700 đối tác triển khai Ascend, 70 công ty tư vấn và 750 nhà cung cấp phần mềm độc lập (ISV).

Huawei và các đối tác ra mắt 9 giải pháp trọng điểm thúc đẩy trí tuệ hóa ngành công nghiệp tại HUAWEI CONNECT 2025

Trước khi kết thúc bài phát biểu, ông Leo Chen cũng đã công bố 9 giải pháp trí tuệ hóa ngành công nghiệp được phát triển cùng các đối tác, bao gồm:

1. Trung tâm AI đô thị & giải pháp mô hình nền tảng (City AI Center & Foundation Model Solution).

2. Giải pháp phòng thí nghiệm tính toán thông minh (Intelligent Computing Labs Solution).

3. Giải pháp số hóa và trí tuệ hóa công nghệ y tế 2.0 (Medical Technology Digital and Intelligence 2.0 Solution).

4. Giải pháp AI ngân hàng & mô hình nền tảng (Banking AI and Foundation Model Solution).

5. Giải pháp R&D sản xuất thông minh (Intelligent Manufacturing R&D Solution)

6. Giải pháp logistics & kho thông minh SMART (SMART Logistics & Warehousing Solution)

7. Giải pháp phân phối thông minh (Intelligent Distribution Solution)

8. Giải pháp thăm dò và khai thác dầu khí thông minh (Development Solution for Oil and Gas)

9. Giải pháp dự đoán nhiệt độ lò cao ngành thép (Steel Blast Furnace Temperature Prediction Solution)

Thông tin chi tiết về sự kiện xem thêm tại www.huawei.com/en/events/huaweiconnect