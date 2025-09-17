Chính thức được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008, chương trình “Hạt giống cho Tương lai - Seeds for the Future” nằm trong chuỗi sáng kiến thực hành CSR (trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp), hợp tác với hơn 500 trường đại học tại 140 quốc gia, và đã thu hút hơn 19.000 sinh viên ưu tú.

Tại Việt Nam, chương trình chính thức mở cổng đăng ký từ năm 2015, sau 09 mùa tổ chức đã trao gần 200 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc của các trường đại học, học viện hàng đầu.

Đối với nhiều thế hệ sinh viên, “Hạt giống cho Tương lai” đã trở thành sân chơi công nghệ thường niên, kết nối sinh viên Việt Nam với xu thế ICT toàn cầu, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Huawei Việt Nam khởi động chương trình “Hạt giống cho Tương lai” mùa thứ 10

Đánh dấu cột mốc 10 năm tổ chức chương trình tại Việt Nam, “Hạt giống cho Tương lai - Seeds for the Future 2025” không chỉ mở rộng quy mô tuyển chọn, hướng tới hàng trăm sinh viên. Mà trong khuôn khổ của chương trình, các sinh viên còn có cơ hội tiếp cận những công nghệ như 5G, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, đồng thời được lắng nghe chia sẻ từ chuyên gia quốc tế, tham gia các hoạt động nhóm đa văn hóa và mở rộng mạng lưới bạn bè toàn cầu. Đặc biệt, ba sinh viên xuất sắc nhất sẽ đại diện Việt Nam tham gia tuần lễ Seeds for the Future Global tại trụ sở Huawei Thâm Quyến (19–25/10/2025), cùng hơn 100 sinh viên toàn cầu. Tại đây, sinh viên Việt Nam đóng vai trò như một “đại sứ trẻ”, quảng bá văn hóa Việt Nam thông qua trang phục, âm nhạc, các dự án học tập, góp phần lan tỏa hình ảnh quốc gia ra thế giới.