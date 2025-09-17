Doanh nghiệp số
Huawei Việt Nam khởi động chương trình 'Hạt giống cho Tương lai' mùa thứ 10

Phạm Anh

Phạm Anh

17:05 | 17/09/2025
Diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10/2025, chương trình Hạt giống tương lai đánh dấu một thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận những công nghệ hàng đầu và đại diện Việt Nam tham gia tuần lễ giao lưu quốc tế tại trụ sở Huawei Thâm Quyến, Trung Quốc.
Chính thức được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008, chương trình “Hạt giống cho Tương lai - Seeds for the Future” nằm trong chuỗi sáng kiến thực hành CSR (trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp), hợp tác với hơn 500 trường đại học tại 140 quốc gia, và đã thu hút hơn 19.000 sinh viên ưu tú.

Tại Việt Nam, chương trình chính thức mở cổng đăng ký từ năm 2015, sau 09 mùa tổ chức đã trao gần 200 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc của các trường đại học, học viện hàng đầu.

Đối với nhiều thế hệ sinh viên, “Hạt giống cho Tương lai” đã trở thành sân chơi công nghệ thường niên, kết nối sinh viên Việt Nam với xu thế ICT toàn cầu, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Huawei Việt Nam khởi động chương trình “Hạt giống cho Tương lai” mùa thứ 10
Huawei Việt Nam khởi động chương trình “Hạt giống cho Tương lai” mùa thứ 10

Đánh dấu cột mốc 10 năm tổ chức chương trình tại Việt Nam, “Hạt giống cho Tương lai - Seeds for the Future 2025” không chỉ mở rộng quy mô tuyển chọn, hướng tới hàng trăm sinh viên. Mà trong khuôn khổ của chương trình, các sinh viên còn có cơ hội tiếp cận những công nghệ như 5G, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, đồng thời được lắng nghe chia sẻ từ chuyên gia quốc tế, tham gia các hoạt động nhóm đa văn hóa và mở rộng mạng lưới bạn bè toàn cầu. Đặc biệt, ba sinh viên xuất sắc nhất sẽ đại diện Việt Nam tham gia tuần lễ Seeds for the Future Global tại trụ sở Huawei Thâm Quyến (19–25/10/2025), cùng hơn 100 sinh viên toàn cầu. Tại đây, sinh viên Việt Nam đóng vai trò như một “đại sứ trẻ”, quảng bá văn hóa Việt Nam thông qua trang phục, âm nhạc, các dự án học tập, góp phần lan tỏa hình ảnh quốc gia ra thế giới.

Lịch trình chương trình:

Đăng kí hồ sơ: Đến hết ngày 25/09/2025.

Phỏng vấn: 27–29/09/2025.

Thông báo kết quả: 29/09/2025.

Tuần lễ học tập & trải nghiệm quốc tế tại Trung Quốc: 19–25/10/2025.

Điều kiện tham gia:

Sinh viên có thành tích giỏi, xuất sắc với GPA từ 3.0+ hoặc nằm trong top 30% của lớp.

Sinh viên đang học tập tại Việt Nam, chuyên ngành ICT hoặc các ngành khác có quan tâm đến công nghệ ICT.

Sinh viên có trình độ tiếng Anh B2 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương, thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Sinh viên có hộ chiếu hợp lệ.

Hồ sơ đăng ký:

Bản giới thiệu về bản thân (CV – bao gồm: thông tin cơ bản, quá trình học tập, dự án tham gia, thành tích, giải thưởng) kèm bảng điểm

Minh chứng đã hoàn thành 04 bài thi bắt buộc: Cloud Computing, AI Basics, 5G Basics, Digital Power.

Thư tự ứng cử (Cover letter) hoặc video cá nhân (03 phút) giới thiệu mục tiêu và lý do tham gia chương trình.

Tham gia ứng tuyển, sinh viên nộp hồ sơ qua địa chỉ email nguyen.minh.hien@huawei.com.
Huawei Việt Nam "Hạt giống cho Tương lai" "Hạt giống cho Tương lai" mùa thứ 10 chính thức khởi động sinh viên ngành ICT

