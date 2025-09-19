Chuyển động số
'Tử chiến trên không' liệu có gây bão phòng vé sau 'Mưa đỏ'?

Phương Nhung

Phương Nhung

17:48 | 19/09/2025
"Tử chiến trên không" đánh dấu lần đầu điện ảnh Việt khai thác đề tài không tặc qua câu chuyện có thật năm 1978 hứa hẹn mang đến 118 phút nghẹt thở cho khán giả.

Lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay DC4 số hiệu 501 năm 1978, Tử chiến trên không đưa khán giả vào câu chuyện nhóm không tặc do Long (Thái Hòa) cầm đầu, cùng Tí (Võ Điền Gia Huy), Sửu (Bảo Định) và Dần (Ray Nguyễn) lên kế hoạch khống chế máy bay dân dụng để trốn ra nước ngoài. Đối mặt họ là gần chục thành viên phi hành đoàn, trong đó hai tiếp viên do Kaity Nguyễn và Trâm Anh đảm nhận, phải tìm cách bảo vệ hành khách trong hành trình nghẹt thở.

Bối cảnh phim diễn ra hoàn toàn trong khoang máy bay và buồng lái tạo bầu không khí chật chội, căng thẳng. Suốt 118 phút, cuộc đấu trí và đấu sức giữa phi hành đoàn và nhóm không tặc đẩy nhịp phim căng như dây đàn.

Gần suốt thời lượng phim là những cảnh hành động trong không gian chật hẹp nhưng khiến người xem không thể rời mắt vì diễn biến kịch tính, mạch phim liên tục xoay chuyển. Bầu không khí căng thẳng bao trùm vì nhân vật luôn ra tay kiểu "tất tay", không khoan nhượng. Cuộc đối đầu có lúc tưởng đã hạ màn nhưng tình tiết mới lại mở ra, tình thế nhân vật đảo ngược khiến người xem từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Kaity Nguyễn vào vai tiếp viên nỗ lực bảo vệ hành khách trong chuyến bay

Xen giữa những khoảnh khắc ngột ngạt, đạo diễn khéo léo cài vài mảng hài duyên dáng từ cặp đôi chênh lệch tuổi do Tiểu Bảo Quốc và Thiên Tú thủ vai, giúp không khí phim bớt căng thẳng.

Theo diễn viên Thái Hoà “Phim không tặc trên thế giới có thể làm về hình sự, chính trị, âm mưu. Ở Tử chiến trên không, bề nổi là đánh đấm, bạo lực, máu me nhưng phần chìm là văn hóa, lối sống gia đình của người Việt. Tôi hy vọng điều này sẽ khiến phim khác biệt”. Có lẽ như vậy, đan xen trong vụ cướp máy bay nghẹt thở là tình đồng đội, tình yêu, tình mẫu tử, tình phụ tử. Tuyến phản diện có câu chuyện riêng nhân văn, giàu cảm xúc khiến người xem hiểu động cơ, tâm lý nhân vật.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Bộ Công an chia sẻ, đã hơn 30 năm, Điện ảnh Công an Nhân dân chưa có tác phẩm ra rạp, đây là tác phẩm ý nghĩa với nòng cốt là lực lượng an ninh dựa trên những vụ án có thật, trên tư liệu hồ sơ lưu trữ. “Đây là một vụ án có thật, từ sau khi đất nước thống nhất, do những người là tiền thân của lực lượng an ninh hàng không hiện nay trấn áp. Điện ảnh chỉ tái hiện được một phần sự việc, thực tế còn khốc liệt hơn nhiều” - Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong nói.

Bộ phim đặt ê-kíp trước thử thách không nhỏ khi vừa phải tái hiện sự kiện có thật sao cho hợp lý trong bối cảnh và thời đại, vừa giữ được nhịp kịch tính cần có của một tác phẩm hành động. Đây là đề tài hiếm thấy trên màn ảnh Việt, mở ra nhiều cảm hứng sáng tạo và nếu thành công, có thể trở thành hướng đi mới cho điện ảnh trong nước.

Suất chiếu đặc biệt ngày 18/9 nhận nhiều sự ủng hộ của khán giả. Nhiều rạp kín chỗ, vé gần như bán hết, cho thấy sức hút mạnh mẽ tác phẩm với khán giả Việt.

Một vài bình luận của khán giả sau khi xem "Tử chiến trên không" trên nền tảng mạng xã hội

Nhìn lại vụ không tặc năm 1987: 52 phút sinh tử trên chuyến bay DC4

12h25 trưa 28/6/1978, chiếc DC4 số hiệu 501 của Hàng không dân dụng Việt Nam do cơ trưởng Phạm Trung Nam điều khiển, chở 60 hành khách cất cánh từ sân bay Đà Nẵng, thực hiện lịch trình Đà Nẵng - Buôn Ma Thuột - Tân Sơn Nhất.

Trên buồng lái có năm người: cơ trưởng Nam, cơ phó Nghĩa, cơ giới chính Sâm, cơ giới phụ Nhung và dẫn đường Hương. Tiếp viên hàng không là Ngô Kim Thanh và Huỳnh Thu Cúc.

Các thành viên trong chuyến bay DC4 số hiệu 501 đã kiên cường chống trả không tặc

Chỉ 15 phút sau khi cất cánh, ở độ cao 2.700m gần đến không phận Quảng Ngãi thì bọn không tặc ra tay, khống chế cán bộ bảo vệ và uy hiếp tiếp viên, buộc họ mở cửa buồng lái. Cán bộ bảo vệ trên máy bay tên Huế chưa kịp trở tay liền bị bốn đối tượng hung hãn tước súng, rồi tiếp tục uy hiếp hai nữ tiếp viên tên Cúc và Thanh, bắt họ phải gọi tổ lái mở cửa hòng khống chế và điều hành máy bay.

Khi yêu cầu không được đáp ứng, chúng lập tức hành hung, bắn trọng thương chị Thanh và anh Huế. Cuộc tấn công leo thang, bọn cướp nhiều lần dùng súng, dao nhằm phá cửa buồng lái.

Tổ lái phòng thủ buồng lái lập tức điện báo về sở chỉ huy sân bay Đà Nẵng cho hạ cánh vì nghi có không tặc. Máy bay lúc này đã quay về đến không phận Đà Nẵng, hạ thấp độ cao để chuẩn bị hạ cánh. Biết vụ cướp bất thành, hai tên trong bọn cướp cho nổ lựu đạn để phá hủy máy bay. Lựu đạn nổ khiến một tên chết tại chỗ và nhiều người khác bị thương. Máy bay hư hỏng nặng có nguy cơ rơi bất cứ lúc nào.

Chiếc DC4 lúc này chao đảo trên bầu trời Đà Nẵng. Trong tuyệt vọng, hai tên không tặc phá cửa phía sau nhảy ra ngoài và cả hai đều chết ở gần cầu Cẩm Lệ. Tên còn lại vẫn ngoan cố, không chịu đầu hàng, tiếp tục dùng súng bắn nhiều phát vào buồng lái và động cơ máy bay cho đến khi hết đạn mới nhảy xuống và chết trên đường băng sân bay Đà Nẵng.

Qua rà soát, cơ quan cảnh sát điều tra xác định ba tên nhảy khỏi máy bay là Châu Đình Kính, Trần Văn Thảo và Chênh Sênh Công. Riêng Châu Đình Dũng thì bị lựu đạn nổ chết.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra nhận diện nhiều nghi vấn về băng nhóm hoạt động đằng sau vụ không tặc này, phát hiện ra kẻ chủ mưu chính là Nguyễn Văn An (nguyên Đại úy Công binh ngụy quyền Sài Gòn).

Manh mối bắt nguồn từ bức tượng Bác Hồ bằng thạch cao. Để ngụy trang vũ khí, An đã cưa bức tượng Bác Hồ bằng thạch cao, đặt một khẩu súng nhỏ chuyên dùng để ám sát và một quả lựu đạn vào trong và ghi dòng chữ bên ngoài: "Xin nhẹ tay, dễ bể - Ty Giáo dục Quảng Nam - Đà Nẵng kính tặng phòng học vụ Thành phố Hồ Chí Minh" vô cùng tinh vi.

Ngày 4/10/1978, Tòa án Quân sự tuyên án tử hình Nguyễn Văn An, các đồng phạm lĩnh mức án từ 2 đến 8 năm tù. Vụ án khép lại, nhưng dư chấn về 52 phút sinh tử trên chuyến bay DC4 vẫn được nhắc lại như một ký ức dữ dội của hàng không Việt Nam.

Sau Mưa đỏ, Tử chiến trên không được kỳ vọng trở thành bộ phim bom tấn tiếp theo của điện ảnh Việt đủ sức tạo nên cú hích phòng vé.

Tử chiến trên không chính thức khởi chiếu từ 19/9/2025.

