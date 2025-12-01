Zootopia 2: Dẫn đầu phòng vé dịp Lễ Tạ ơn, lập hàng loạt kỷ lục mới

Zootopia 2 của Disney ước tính đạt doanh thu 156 triệu đô la trong nước vào dịp cuối tuần nghỉ lễ Tạ ơn.

Theo ước tính, “Zootopia 2” đã mang về 294 triệu đô la trong năm ngày nghỉ Lễ Tạ ơn, trở thành kỳ nghỉ lễ có doanh thu cao thứ ba hoặc thứ tư mọi thời đại, tùy vào số liệu chốt cuối cùng trong ngày thứ Hai. Các mức doanh thu Lễ Tạ ơn nổi bật trong lịch sử hiện là 291,3 triệu đô la năm 2012 và 294,2 triệu đô la năm 2013, theo Comscore.

Mặc dù chưa thể vượt qua mốc 315,6 triệu đô la của năm 2018 hay kỷ lục 424,9 triệu đô la của năm 2024, năm nay vẫn được xem là chiến thắng lớn của ngành điện ảnh, đặc biệt trong bối cảnh thị trường vừa trải qua giai đoạn biến động hậu hè.

Kỷ lục toàn cầu của IMAX và Disney

Hệ thống chiếu IMAX cho biết hãng đã ghi nhận kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tốt nhất trong lịch sử, đạt 40,8 triệu đô la doanh thu toàn cầu, tăng 70% so với kỷ lục năm 2024. CEO Rich Gelfond khẳng định bộ đôi “Zootopia 2” và “Wicked: For Good” đã tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ nhờ đánh vào nhu cầu giải trí gia đình dịp cuối năm.

Disney cũng ghi dấu ấn khi “Zootopia 2” trở thành phim hoạt hình có doanh thu mở màn toàn cầu cao nhất mọi thời đại, đạt 556 triệu đô la. Đây đồng thời là tuần mở màn toàn cầu cao thứ tư trong lịch sử điện ảnh.

Paul Dergarabedian của Comscore nhận định phần phim mới đã “giải mã chính xác nhu cầu của khán giả gia đình toàn cầu", giúp bộ phim vượt nửa tỷ đô la trong thời gian ngắn.

“Zootopia 2” vượt mặt nhiều bom tấn Lễ Tạ ơn trước đây

Bộ phim đạt doanh thu mở màn Lễ Tạ ơn cao thứ hai trong cả hai giai đoạn ba ngày và năm ngày, chỉ đứng sau “Moana 2” (2024) với 221 triệu đô la (năm ngày) và 135,5 triệu đô la (ba ngày).

Trong khi đó, “Wicked: For Good” của Universal ghi nhận khoảng 93 triệu đô la tại thị trường nội địa trong năm ngày nghỉ lễ, thấp hơn mức 118 triệu đô la mà phần phim năm 2024 đạt được. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng cả hai phim sẽ tiếp tục giữ sức hút mạnh mẽ cho đến trước khi “Avatar: Fire and Ash” ra mắt.

Theo Dergarabedian, kết quả của Lễ Tạ ơn năm nay là tín hiệu tích cực mở ra “một chặng đua cuối năm đầy vững vàng”, với loạt bom tấn và phim tranh giải đang chuẩn bị ra rạp.