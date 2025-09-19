ABC ngừng phát sóng chương trình Jimmy Kimmel vô thời hạn sau bình luận gây tranh cãi

Công ty con của Disney là ABC đã ngừng phát sóng chương trình “Jimmy Kimmel Live!” “vô thời hạn” sau những bình luận gây tranh cãi của người dẫn chương trình về kẻ được cho là đã giết chết nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk. Ảnh: Getty.

Quyết định được đưa ra tối 18/9 (giờ Mỹ), chỉ vài giờ sau khi Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) Brendan Carr cảnh báo rằng giấy phép phát sóng của ABC có thể bị xem xét vì những phát biểu của Kimmel. ABC hiện thuộc sở hữu của tập đoàn Disney.

Trong bài độc thoại mở đầu hôm 16/9, Kimmel ám chỉ nghi phạm Tyler Robinson, bị buộc tội bắn chết Kirk tại Đại học Utah Valley, có liên hệ với phong trào “Make America Great Again” (MAGA) của Tổng thống Donald Trump. Ông nhận định: “Băng MAGA đang cố gắng hết sức để mô tả kẻ sát hại Charlie Kirk không phải là một thành viên của họ và tìm cách ghi điểm chính trị từ vụ việc”.

Áp lực từ FCC và dư luận

Carr, một nhân vật được Trump đề cử làm Chủ tịch FCC, gọi phát ngôn này là “bệnh hoạn” và cho rằng có “lý do chính đáng” để hành động chống lại ABC. Ông nhấn mạnh: “Các công ty này có thể tự xử lý vụ Kimmel, nếu không FCC sẽ phải vào cuộc. Giấy phép phát sóng đi kèm nghĩa vụ hoạt động vì lợi ích công cộng”.

Trước đó, FCC cũng đã mở điều tra về các chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) của Disney và ABC.

Trong khi đó, tập đoàn Nexstar Media Group, đơn vị sở hữu khoảng 10% đài liên kết của ABC, ban đầu còn khẳng định sẽ tiếp tục phát sóng chương trình Kimmel. Tuy nhiên, sau thông báo từ ABC, kế hoạch này đã thay đổi. Nexstar hiện đang tìm kiếm sự chấp thuận của FCC cho thương vụ sáp nhập trị giá 6,2 tỷ USD với Tegna, công ty sở hữu khoảng 5% số đài liên kết ABC.

Trump và Nhà Trắng lên tiếng

Tổng thống Trump ngay lập tức ca ngợi động thái của ABC, gọi đây là “tin vui cho nước Mỹ” và chế giễu Kimmel là “không có tài năng, thất bại thảm hại” khi tỷ suất người xem kém xa đối thủ Stephen Colbert. Ông còn thúc giục NBC hủy bỏ các chương trình đêm khuya của Jimmy Fallon và Seth Meyers.

Tài khoản phản ứng nhanh của Nhà Trắng trên X cũng chỉ trích Kimmel là “kẻ quái dị bệnh hoạn”.

Ngược lại, Anna Gomez, ủy viên FCC do Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm, cho rằng việc lấy lý do một vụ bạo lực riêng lẻ để kiểm soát truyền thông rộng hơn là “không thể chấp nhận”. Bà khẳng định: “Quyền tự do ngôn luận là ranh giới giữa tự do và áp bức. Chúng ta phải bảo vệ nó mà không thỏa hiệp”.

Kimmel không phải nhân vật truyền thông duy nhất bị ảnh hưởng. Trước đó, MSNBC đã sa thải nhà phân tích chính trị Matthew Dowd vì phát biểu trên sóng liên quan đến vụ giết Charlie Kirk. Tương tự, nhà báo Karen Attiah của Washington Post cũng mất việc sau khi đưa ra quan điểm về “tiêu chuẩn kép chủng tộc” trong phản ứng xã hội.

Hiện tại, một nguồn tin thân cận tiết lộ với CNBC rằng Kimmel vẫn chưa bị sa thải, và ban lãnh đạo Disney sẽ thảo luận trực tiếp với anh trước khi quyết định liệu chương trình có trở lại sóng truyền hình hay không.

Động thái này tiếp tục làm dấy lên tranh cãi lớn tại Mỹ, khi ranh giới giữa tự do ngôn luận, sức ép chính trị và quyền kiểm soát truyền thông ngày càng trở nên mong manh.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer lên án động thái của ABC.

“Nước Mỹ được coi là thành trì của tự do ngôn luận”, Schumer, DN.Y., viết trong một dòng tweet.

“Mọi người thuộc mọi tầng lớp chính trị nên lên tiếng để ngăn chặn những gì đang xảy ra với Jimmy Kimmel. Đây là vấn đề bảo vệ nền dân chủ”, vị thượng nghị sĩ viết.

Các công đoàn đại diện cho các nhà văn và nhạc sĩ làm việc trong chương trình của Kimmel đã chỉ trích ABC và FCC.

Tino Gagliardi, chủ tịch Liên đoàn nhạc sĩ Hoa Kỳ tại Hoa Kỳ và Canada, cho biết trong một tuyên bố: “Chuyện này không hề phức tạp: FCC của Trump đã xác định bài phát biểu mà họ không thích và đe dọa ABC sẽ có biện pháp trả đũa cực đoan”.

″Đây là kiểm duyệt của nhà nước. Nó đang diễn ra ngay tại Hoa Kỳ, chứ không phải ở một quốc gia xa xôi nào đó. Nó đang diễn ra ngay tại đây và ngay lúc này”, Gagliardi nói.

Trong một tuyên bố, Hội Nhà văn Hoa Kỳ miền Tây và Hội Nhà văn Hoa Kỳ miền Đông cho biết: “Quyền nói lên suy nghĩ của mình và bất đồng quan điểm với nhau và thậm chí là quyền làm phiền cũng chính là cốt lõi của một dân tộc tự do.”

“Không thể phủ nhận điều đó. Không phải bằng bạo lực, không phải bằng sự lạm dụng quyền lực của chính phủ, cũng không phải bằng những hành động hèn nhát của doanh nghiệp”, các hiệp hội cho biết.

Ari Cohn, cố vấn chính về chính sách công nghệ tại Quỹ Quyền và Biểu đạt Cá nhân, cho biết trong một tuyên bố: “Chính phủ đã gây sức ép với ABC và ABC đã nhượng bộ".

“Thời điểm ABC đưa ra quyết định, ngay sau lời cam kết của chủ tịch FCC với đài truyền hình rằng ‘dễ hay khó thì làm’, đã nói lên toàn bộ câu chuyện”, Cohn nói. “Chúng ta không thể là một đất nước mà những người dẫn chương trình trò chuyện đêm khuya phục vụ theo ý muốn của tổng thống. Nhưng chừng nào các tổ chức còn chưa đủ bản lĩnh và học cách chống lại áp lực của chính phủ, thì đó mới là đất nước chúng ta.”

Nexstar, trong tuyên bố sẽ không phát sóng “Jimmy Kimmel Live!” vô thời hạn, cho biết công ty “phản đối mạnh mẽ những bình luận gần đây của ông Kimmel liên quan đến vụ giết Charlie Kirk và sẽ thay thế chương trình này bằng các chương trình khác tại các thị trường liên kết với ABC”.

Andrew Alford, chủ tịch bộ phận phát sóng của Nexstar, cho biết: “Những bình luận của ông Kimmel về cái chết của ông Kirk là xúc phạm và thiếu nhạy cảm vào thời điểm quan trọng trong diễn ngôn chính trị quốc gia của chúng ta, và chúng tôi không tin rằng chúng phản ánh phổ ý kiến, quan điểm hoặc giá trị của cộng đồng địa phương nơi chúng tôi tọa lạc.”

Alford cho biết: “Việc tiếp tục cung cấp cho ông Kimmel một nền tảng phát sóng trong cộng đồng mà chúng tôi phục vụ hiện tại đơn giản là không vì lợi ích công cộng, và chúng tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là hủy bỏ chương trình của ông ấy để giữ bình tĩnh khi chúng tôi hướng tới việc nối lại cuộc đối thoại mang tính tôn trọng và xây dựng”.

Carr, giám đốc FCC, đã viết trong một bài đăng trên X : “Tôi muốn cảm ơn Nexstar vì đã làm điều đúng đắn. Các đài truyền hình địa phương có nghĩa vụ phục vụ lợi ích công cộng.”

“Mặc dù đây có thể là một quyết định chưa từng có tiền lệ, nhưng điều quan trọng là các đài truyền hình phải phản đối các chương trình của Disney mà họ cho là không phù hợp với các giá trị cộng đồng. Tôi hy vọng các đài truyền hình khác sẽ noi gương Nexstar”, Carr viết.

Vào tháng 6, ABC News đã cắt đứt quan hệ với phóng viên quốc gia nổi tiếng Terry Moran sau khi ông gọi Trump và cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Stephen Miller là những kẻ thù ghét ”đẳng cấp thế giới” trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Tháng 12 năm ngoái, ABC News đã đồng ý trả 15 triệu đô la cho thư viện tổng thống tương lai của Trump để giải quyết vụ kiện của tổng thống chống lại kênh truyền hình và người dẫn chương trình George Stephanopoulos về tuyên bố không chính xác của Stephanopoulos vào tháng 3 năm 2024 rằng bồi thẩm đoàn liên bang đã tuyên bố tổng thống phải chịu trách nhiệm dân sự về tội cưỡng hiếp nhà văn E. Jean Carroll.

Trên thực tế, bồi thẩm đoàn Manhattan vào tháng 5 năm 2023 đã kết luận Trump phải chịu trách nhiệm về hành vi lạm dụng tình dục Carroll trong một cửa hàng bách hóa vào giữa những năm 1990.

Trump phủ nhận lời cáo buộc của Carroll rằng ông đã tấn công bà.