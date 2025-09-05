CEO Google cảm ơn Trump sau phán quyết chống độc quyền

Pichai cho biết ông “vui mừng vì mọi chuyện đã kết thúc” và cảm ơn Trump vì đã đối thoại và giải quyết vấn đề. Ảnh: Getty.

“Google đã có một ngày rất tuyệt vời hôm qua. Anh có muốn nói gì về ngày trọng đại đó không?” - Trump nói với Pichai trước các khách mời.

Pichai đáp lại trong tiếng cười của mọi người: “Tôi mừng là mọi chuyện đã kết thúc. Đó là một quá trình dài và tôi rất cảm kích vì chính quyền của ngài đã có một cuộc đối thoại mang tính xây dựng, để rồi chúng tôi đạt được giải pháp hợp lý.”

Phán quyết lịch sử, Alphabet tăng 230 tỷ USD vốn hóa

Vụ kiện chống độc quyền đối với Google được Bộ Tư pháp Mỹ khởi xướng từ năm 2020, cáo buộc công ty nắm giữ thế độc quyền bất hợp pháp trong thị trường tìm kiếm. Năm ngoái, tòa xác định Google vi phạm, nhưng đến tuần này, Thẩm phán Amit Mehta tuyên bố không áp dụng biện pháp chia tách nghiêm khắc như đề xuất ban đầu.

Kết quả này giúp Alphabet “thở phào” và chứng kiến vốn hóa thị trường tăng thêm 230 tỷ USD chỉ sau vài ngày. Đây được xem là một trong những phán quyết chống độc quyền có tác động lớn nhất với ngành công nghệ Mỹ trong nhiều năm qua.

Hợp tác về trí tuệ nhân tạo

Tại buổi tối, Pichai cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo (AI) và khẳng định Google mong muốn hợp tác chặt chẽ với chính quyền Trump:

“Khoảnh khắc AI là một trong những bước ngoặt mang tính chuyển đổi lớn nhất trong đời chúng ta. Việc đảm bảo Mỹ đi đầu là tối quan trọng. Tôi nghĩ kế hoạch hành động về AI của ngài là một khởi đầu tuyệt vời, và chúng tôi rất mong được hợp tác cùng nhau.”

Ông đề cập đến kế hoạch “Chiến thắng trong Cuộc đua AI” được Nhà Trắng công bố tháng 7, bao gồm 90 hành động chính sách tập trung vào đổi mới, hạ tầng AI và vai trò lãnh đạo quốc tế. Đáng chú ý, kế hoạch này kèm sắc lệnh hành pháp yêu cầu các mô hình AI không lồng ghép “AI thức tỉnh” hay “các giáo điều tư tưởng như DEI” (đa dạng, công bằng và hòa nhập).

Vấn đề còn tồn tại

Ngoài vụ kiện độc quyền, Google vẫn phải đối mặt với một vụ kiện khác do chính Trump khởi xướng từ hơn bốn năm trước, cáo buộc YouTube kiểm duyệt bất hợp pháp tài khoản của ông sau sự kiện bạo loạn tại Điện Capitol 6/1/2021.

Trước đó cùng ngày, Pichai cũng tham dự sự kiện “Lực lượng đặc nhiệm giáo dục AI” do Đệ nhất phu nhân Melania Trump chủ trì, cho thấy mối liên kết ngày càng rõ rệt giữa Google và chính quyền hiện tại.

Phán quyết chống độc quyền cùng mối quan hệ nồng ấm hơn giữa Google và Nhà Trắng không chỉ giúp Alphabet vượt qua rủi ro pháp lý mà còn củng cố vai trò của Mỹ trong cuộc đua AI toàn cầu. Trong bối cảnh Washington muốn hạn chế ảnh hưởng công nghệ từ Trung Quốc, sự hợp tác này có thể mở ra giai đoạn mới cho cả Google lẫn chính quyền Trump.