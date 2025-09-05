Chuyển động số
CEO Google cảm ơn Trump sau phán quyết chống độc quyền

Doãn Huy

Doãn Huy

21:33 | 05/09/2025
Tối 5/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chúc mừng CEO Google Sundar Pichai và đồng sáng lập Sergey Brin sau khi tập đoàn Alphabet thoát khỏi án phạt chia tách trong vụ kiện chống độc quyền lịch sử.
Cuộc chiến AI giữa Google vs Microsoft, ai sẽ thắng? Cuộc chiến AI giữa Google vs Microsoft, ai sẽ thắng?
CEO của Google nhấn mạnh những thách thức trước sự phát triển nhanh chóng của AI CEO của Google nhấn mạnh những thách thức trước sự phát triển nhanh chóng của AI
Pichai cho biết ông “vui mừng vì mọi chuyện đã kết thúc” và cảm ơn Trump vì đã đối thoại và giải quyết vấn đề.
Pichai cho biết ông “vui mừng vì mọi chuyện đã kết thúc” và cảm ơn Trump vì đã đối thoại và giải quyết vấn đề. Ảnh: Getty.

“Google đã có một ngày rất tuyệt vời hôm qua. Anh có muốn nói gì về ngày trọng đại đó không?” - Trump nói với Pichai trước các khách mời.

Pichai đáp lại trong tiếng cười của mọi người: “Tôi mừng là mọi chuyện đã kết thúc. Đó là một quá trình dài và tôi rất cảm kích vì chính quyền của ngài đã có một cuộc đối thoại mang tính xây dựng, để rồi chúng tôi đạt được giải pháp hợp lý.”

Phán quyết lịch sử, Alphabet tăng 230 tỷ USD vốn hóa

Vụ kiện chống độc quyền đối với Google được Bộ Tư pháp Mỹ khởi xướng từ năm 2020, cáo buộc công ty nắm giữ thế độc quyền bất hợp pháp trong thị trường tìm kiếm. Năm ngoái, tòa xác định Google vi phạm, nhưng đến tuần này, Thẩm phán Amit Mehta tuyên bố không áp dụng biện pháp chia tách nghiêm khắc như đề xuất ban đầu.

Kết quả này giúp Alphabet “thở phào” và chứng kiến vốn hóa thị trường tăng thêm 230 tỷ USD chỉ sau vài ngày. Đây được xem là một trong những phán quyết chống độc quyền có tác động lớn nhất với ngành công nghệ Mỹ trong nhiều năm qua.

Hợp tác về trí tuệ nhân tạo

Tại buổi tối, Pichai cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo (AI) và khẳng định Google mong muốn hợp tác chặt chẽ với chính quyền Trump:

“Khoảnh khắc AI là một trong những bước ngoặt mang tính chuyển đổi lớn nhất trong đời chúng ta. Việc đảm bảo Mỹ đi đầu là tối quan trọng. Tôi nghĩ kế hoạch hành động về AI của ngài là một khởi đầu tuyệt vời, và chúng tôi rất mong được hợp tác cùng nhau.”

Ông đề cập đến kế hoạch “Chiến thắng trong Cuộc đua AI” được Nhà Trắng công bố tháng 7, bao gồm 90 hành động chính sách tập trung vào đổi mới, hạ tầng AI và vai trò lãnh đạo quốc tế. Đáng chú ý, kế hoạch này kèm sắc lệnh hành pháp yêu cầu các mô hình AI không lồng ghép “AI thức tỉnh” hay “các giáo điều tư tưởng như DEI” (đa dạng, công bằng và hòa nhập).

Vấn đề còn tồn tại

Ngoài vụ kiện độc quyền, Google vẫn phải đối mặt với một vụ kiện khác do chính Trump khởi xướng từ hơn bốn năm trước, cáo buộc YouTube kiểm duyệt bất hợp pháp tài khoản của ông sau sự kiện bạo loạn tại Điện Capitol 6/1/2021.

Trước đó cùng ngày, Pichai cũng tham dự sự kiện “Lực lượng đặc nhiệm giáo dục AI” do Đệ nhất phu nhân Melania Trump chủ trì, cho thấy mối liên kết ngày càng rõ rệt giữa Google và chính quyền hiện tại.

Phán quyết chống độc quyền cùng mối quan hệ nồng ấm hơn giữa Google và Nhà Trắng không chỉ giúp Alphabet vượt qua rủi ro pháp lý mà còn củng cố vai trò của Mỹ trong cuộc đua AI toàn cầu. Trong bối cảnh Washington muốn hạn chế ảnh hưởng công nghệ từ Trung Quốc, sự hợp tác này có thể mở ra giai đoạn mới cho cả Google lẫn chính quyền Trump.

CEO Google Sundar Pichai Donald Trump Google phán quyết chống độc quyền Google vụ kiện chống độc quyền Alphabet Alphabet tăng vốn hóa Google tránh chia tách Bộ Tư pháp Mỹ kiện Google Thẩm phán Amit Mehta kế hoạch AI của Trump Chiến thắng trong Cuộc đua AI AI và Google Melania Trump AI task force YouTube kiện tụng Trump Google và chính quyền Trump vụ kiện YouTube kiểm duyệt Trump

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026

Cuộc sống số
Sáng ngày 5/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Điện tử & Ứng dụng trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.
Khánh thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long 3 tại Hà Nội

Khánh thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long 3 tại Hà Nội

Cuộc sống số
Ngày 4/9, Hệ thống giáo dục Victoria Thăng Long đã chính thức khánh thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long 3 tại địa chỉ Lô TH3, Khu đô thị Sài Đồng, đường Hoàng Thế Thiện, phường Phúc Lợi, TP Hà Nội.
Hàn Quốc quảng bá du lịch tại Việt Nam với loạt hoạt động nổi bật nửa cuối năm 2025

Hàn Quốc quảng bá du lịch tại Việt Nam với loạt hoạt động nổi bật nửa cuối năm 2025

Cuộc sống số
Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO Việt Nam) sẽ triển khai nhiều chương trình nổi bật từ nay đến cuối năm 2025, bao gồm không gian trải nghiệm tại ITE HCMC, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp MICE, famtour cùng KOLs và chiến dịch quảng bá trực tuyến, nhằm đưa hình ảnh du lịch Hàn Quốc đến gần hơn với du khách Việt.
Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank mùa 8 trở lại với nhiều điểm mới

Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank mùa 8 trở lại với nhiều điểm mới

Cuộc sống số
Sau 7 mùa giải thành công, Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank sẽ trở lại với Mùa thứ 8, diễn ra từ ngày 5 - 7/12/2025 trong khuôn khổ Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh 2025.
TP. Hà Nội sẽ được vinh danh ở hạng mục

TP. Hà Nội sẽ được vinh danh ở hạng mục 'Du lịch bền vững' tại Đại hội đồng TPO 2025

Cuộc sống số
Thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2025, Sở Du lịch Hà Nội sẽ tham gia Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố Toàn cầu (TPO) lần thứ 12 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 3-6/9/2025.
Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Nhìn lại khoảnh khắc Khối đứng A80 di chuyển trước Lễ Sơ duyệt 27/8

Nhìn lại khoảnh khắc Khối đứng A80 di chuyển trước Lễ Sơ duyệt 27/8

VTV hướng dẫn tiếp sóng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

VTV hướng dẫn tiếp sóng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

VNeID quá tải khi người dân đăng ký nhận hỗ trợ Quốc khánh 100.000 đồng

VNeID quá tải khi người dân đăng ký nhận hỗ trợ Quốc khánh 100.000 đồng

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

