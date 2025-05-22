Công nghệ số
Công nghệ đám mây thay đổi cách sản xuất truyền hình

Đạt Xanh

10:18 | 22/05/2025
Các giải pháp sản xuất truyền hình trên nền tảng đám mây đang trở thành xu hướng toàn cầu, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng và thúc đẩy quá trình số hóa.
Với hạ tầng Internet ngày càng phát triển, đây là cơ hội lớn cho ngành truyền hình Việt Nam.
Với hạ tầng Internet ngày càng phát triển, đây là cơ hội lớn cho ngành truyền hình Việt Nam.
Những trường hợp ứng dụng thành công

Đài Sky News Anh truyền hình trực tiếp hội nghị khí hậu COP26 bằng giải pháp Vizrt, tạo tiền đề cho công nghệ sản xuất mới. Kevin McCue, Giám đốc Nền tảng Sản xuất của Sky News UK nhận xét: "Chúng tôi làm việc với Vizrt trong 20 năm và biết họ có thể cung cấp quy trình làm việc từ xa đáng tin cậy, mạnh mẽ với tính bền vững luôn được đặt lên hàng đầu".

Với studio đặt tại Glasgow và đội ngũ sản xuất làm việc từ London, họ đã giảm 92% lượng phát thải carbon so với phương pháp truyền thống. Một buổi phát sóng 9 giờ chỉ tạo ra 10kg CO2, thay vì 119kg như trước đây. Thêm vào đó, Viz Mosart cho phép sản xuất các chương trình tin tức trực tiếp phức tạp chỉ với một người điều hành, tiết kiệm nhiều chi phí nhân sự cho đài truyền hình.

Media.Monks trình diễn khả năng của công nghệ đám mây khi phát sóng 20 trận đấu thể thao ở định dạng 4K UHD trong đại dịch COVID-19. Với chỉ hai kỹ thuật viên tại sân và một bàn mã hóa nhỏ, họ xử lý thành công 16 nguồn tín hiệu 4K 59.94 FPS thông qua Viz Vectar Plus trên đám mây. Rob McNeil, Giám đốc Vận hành Phát sóng của Media.Monks thừa nhận: "Các ứng dụng chúng tôi sử dụng trước đó không thể làm được điều này".

Công nghệ đám mây thay đổi cách sản xuất truyền hình trực tiếp
Sky Sports Germany làm chương trình truyền hình trực tiếp

Sky Sports Germany thể hiện kết nối nhanh của công nghệ 5G kết hợp với đám mây khi phát sóng trận chung kết bóng ném Bundesliga. Giải pháp của họ kết hợp ứng dụng LiveU LU-Smart, mạng 5G của O2, và bộ công cụ Vizrt trên đám mây. Alessandro Reitano, Phó Chủ tịch cấp cao về Sản xuất Thể thao tại Sky Deutschland đánh giá cao khả năng đưa trận đấu bóng ném đến gần khán giả hơn với chất lượng truyền phát 5G chưa từng có.

Hạ tầng số Việt Nam đã sẵn sàng cho công nghệ mới

Một trong những yếu tố quyết định thành công của sản xuất trên đám mây là chất lượng kết nối Internet. Theo số liệu từ công ty phân tích Ookla, tốc độ Internet tại Việt Nam năm 2025 đã đủ sức đáp ứng nhu cầu này.

Internet cáp quang (đặc biệt của VNPT) và mạng 5G (đặc biệt của Viettel) đều ghi nhận tốc độ vượt trội, giúp Việt Nam lần đầu lọt top 40 thế giới về chất lượng kết nối Internet. Theo dữ liệu từ nền tảng i-Speed của Trung tâm Internet Việt Nam, Viettel dẫn đầu với tốc độ tải xuống đạt 88,97 Mbps và tải lên đạt 27,98 Mbps.

Những thông số này vượt xa yêu cầu tối thiểu để sản xuất truyền hình trực tiếp chất lượng cao trên đám mây. Các giải pháp hiện đại của Vizrt, TVU Networks hay NEP Group đều được thiết kế để hoạt động tốt ngay cả khi điều kiện mạng không lý tưởng, với công nghệ nén và truyền tải thông minh.

Lợi ích kinh tế và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

Công nghệ đám mây mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho các đài truyền hình. Ông Nguyễn Tuấn Hải, đại diện hãng Vizrt Khu vực Châu á - Thái Bình dương chia sẻ thời gian triển khai kênh mới giảm từ 6 tháng xuống còn 3-4 tuần, giúp các đài phản ứng nhanh hơn với nhu cầu thị trường và sự kiện đột xuất.

Đài truyền hình tiết kiệm chi phí lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị khi chuyển sang mô hình đám mây. Các đài không cần đầu tư lớn vào phần cứng đắt tiền, thay vào đó chỉ trả phí dịch vụ dựa trên nhu cầu thực tế. Điều này đặc biệt hữu ích cho các sự kiện thể thao và giải trí diễn ra không thường xuyên.

Với các đặc điểm địa lý của Việt Nam, công nghệ đám mây còn giúp đài truyền hình trung ương kết nối dễ dàng với các địa phương, kể cả vùng sâu vùng xa. Thay vì phải di chuyển xe truyền hình và nhân sự, các đài có thể thiết lập kết nối từ xa, tiết kiệm thời gian và nguồn lực.

Chuyên gia Nguyễn Tuấn Hải nhận định: "Sản xuất chương trình truyền hình trên đám mây sẽ là xu thế, đặc biệt trong bối cảnh các đài truyền hình bị cạnh tranh bởi các nền tảng số. Nó làm giảm chi phí đầu tư, vận hành; giúp đơn giản hóa các vấn đề kỹ thuật cũng như quy trình sản xuất".

Hệ thống đám mây giúp đài truyền hình duy trì phát sóng ngay trong mùa mưa bão. Máy chủ được đặt tại trung tâm dữ liệu an toàn thay vì tại đài, giảm nguy cơ ngừng phát sóng do thiên tai. Người dân vẫn nhận thông tin đầy đủ, kịp thời ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu.

