Hành khách gây rối tăng 400%, Mỹ khởi động chiến dịch khôi phục văn hóa hàng không

Hoa Kỳ siết kiểm soát bầu trời khi các vụ hành khách hàng không gây rối tăng lên mức kỷ lục.

Trước tình trạng hành khách gây mất trật tự trên máy bay leo thang mạnh sau đại dịch, Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ (DOT) ngày 26/11 đã khởi động chiến dịch toàn quốc nhằm kêu gọi du khách cải thiện hành vi và khôi phục văn hóa ứng xử trong du lịch hàng không.

Chiến dịch mang tên “Thời đại hoàng kim của du lịch bắt đầu từ chính bạn” được DOT mô tả là nỗ lực “khởi động một cuộc thảo luận toàn quốc về cách đưa sự lịch sự và đẳng cấp trở lại bầu trời”. Đây là động thái chưa từng có trong nhiều năm qua, phản ánh mức độ nghiêm trọng của tình trạng hành khách gây rối trên các chuyến bay.

Sự cố tăng vọt sau đại dịch

Theo số liệu của DOT, các vụ hành khách gây rối đã tăng gấp đôi trong năm 2024 so với năm 2019. Đáng chú ý, các vụ mất trật tự nghiêm trọng, từ hành vi thô lỗ, không tuân thủ hướng dẫn tổ bay cho tới tấn công thể chất đã tăng 400% trong năm 2025.

Cơ quan này cho biết mục tiêu của chiến dịch là cải thiện trải nghiệm du lịch, đồng thời bảo đảm an toàn cho hành khách, phi hành đoàn và nhân viên sân bay, những người thường xuyên bị ảnh hưởng trực tiếp.

Trong video giới thiệu chiến dịch, Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy kêu gọi người dân “bắt đầu bằng những điều rất nhỏ”, như giúp đỡ người già, phụ nữ mang thai mang hành lý, nói “xin vui lòng”, “cảm ơn”, và “ăn mặc lịch sự hơn khi đi máy bay”.

Theo Hiệp hội Ô tô Hoa Kỳ (AAA), dịp Lễ Tạ ơn năm nay dự kiến có 82 triệu người Mỹ di chuyển, trong đó 6 triệu người sẽ đi máy bay, tăng 2% so với năm 2024. Lượng hành khách cao kỷ lục càng làm tăng rủi ro xảy ra va chạm và xô xát trên các chuyến bay đông đúc.

Du lịch quốc tế cũng phục hồi mạnh. Tổ chức Du lịch Thế giới Liên Hợp Quốc (UNWTO) cho biết trong nửa đầu năm 2025, thế giới ghi nhận 690 triệu lượt khách quốc tế, tăng 5% so với cùng kỳ 2024 và cao hơn 4% so với trước đại dịch.

Không chỉ vấn đề của riêng Mỹ

Hoa Kỳ không phải quốc gia duy nhất siết chặt hành vi của hành khách. Nhiều nước đã triển khai các biện pháp tương tự:

Anh công bố chiến dịch “One Too Many” từ năm 2018 nhằm hạn chế sự cố liên quan đến rượu bia.

EU khởi động chiến dịch năm 2019, cảnh báo cứ 3 giờ lại có một vụ hành khách gây rối, trong đó 70% liên quan đến hành vi hung hăng.

Trung Quốc năm 2015 lập danh sách đen các hành khách gây rối sau hàng loạt sự cố nghiêm trọng.

Tuy tăng cường kiểm soát, tình hình chưa cho thấy dấu hiệu cải thiện đáng kể. Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), tính đến tháng 6/2024, hơn 53.000 báo cáo sự cố đã được gửi từ hơn 60 hãng bay trên toàn cầu – tương đương 1 vụ trên mỗi 395 chuyến bay, tăng từ mức 1 vụ/405 chuyến của năm trước.