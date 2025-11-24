Chuyển động số
Hành khách gây rối tăng 400%, Mỹ khởi động chiến dịch khôi phục văn hóa hàng không

Thế Kiên

Thế Kiên

18:21 | 24/11/2025
Trước tình trạng hành khách gây mất trật tự trên máy bay tăng 400% sau đại dịch, Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ (DOT) ngày 26/11 đã khởi động chiến dịch toàn quốc nhằm kêu gọi du khách cải thiện hành vi và khôi phục văn hóa ứng xử trong du lịch hàng không.
Hoa Kỳ siết kiểm soát bầu trời khi các vụ hành khách gây rối tăng lên mức kỷ lục
Hoa Kỳ siết kiểm soát bầu trời khi các vụ hành khách hàng không gây rối tăng lên mức kỷ lục.

Trước tình trạng hành khách gây mất trật tự trên máy bay leo thang mạnh sau đại dịch, Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ (DOT) ngày 26/11 đã khởi động chiến dịch toàn quốc nhằm kêu gọi du khách cải thiện hành vi và khôi phục văn hóa ứng xử trong du lịch hàng không.

Chiến dịch mang tên “Thời đại hoàng kim của du lịch bắt đầu từ chính bạn” được DOT mô tả là nỗ lực “khởi động một cuộc thảo luận toàn quốc về cách đưa sự lịch sự và đẳng cấp trở lại bầu trời”. Đây là động thái chưa từng có trong nhiều năm qua, phản ánh mức độ nghiêm trọng của tình trạng hành khách gây rối trên các chuyến bay.

Sự cố tăng vọt sau đại dịch

Theo số liệu của DOT, các vụ hành khách gây rối đã tăng gấp đôi trong năm 2024 so với năm 2019. Đáng chú ý, các vụ mất trật tự nghiêm trọng, từ hành vi thô lỗ, không tuân thủ hướng dẫn tổ bay cho tới tấn công thể chất đã tăng 400% trong năm 2025.

Cơ quan này cho biết mục tiêu của chiến dịch là cải thiện trải nghiệm du lịch, đồng thời bảo đảm an toàn cho hành khách, phi hành đoàn và nhân viên sân bay, những người thường xuyên bị ảnh hưởng trực tiếp.

Trong video giới thiệu chiến dịch, Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy kêu gọi người dân “bắt đầu bằng những điều rất nhỏ”, như giúp đỡ người già, phụ nữ mang thai mang hành lý, nói “xin vui lòng”, “cảm ơn”, và “ăn mặc lịch sự hơn khi đi máy bay”.

Theo Hiệp hội Ô tô Hoa Kỳ (AAA), dịp Lễ Tạ ơn năm nay dự kiến có 82 triệu người Mỹ di chuyển, trong đó 6 triệu người sẽ đi máy bay, tăng 2% so với năm 2024. Lượng hành khách cao kỷ lục càng làm tăng rủi ro xảy ra va chạm và xô xát trên các chuyến bay đông đúc.

Du lịch quốc tế cũng phục hồi mạnh. Tổ chức Du lịch Thế giới Liên Hợp Quốc (UNWTO) cho biết trong nửa đầu năm 2025, thế giới ghi nhận 690 triệu lượt khách quốc tế, tăng 5% so với cùng kỳ 2024 và cao hơn 4% so với trước đại dịch.

Vì sao du khách châu Á ngại đến Mỹ? Vì sao du khách châu Á ngại đến Mỹ?

Mỹ đang dần mất sức hút với du khách châu Á, đặc biệt là từ Đông Nam Á, khi hàng loạt yếu tố tiêu cực ...

Không chỉ vấn đề của riêng Mỹ

Hoa Kỳ không phải quốc gia duy nhất siết chặt hành vi của hành khách. Nhiều nước đã triển khai các biện pháp tương tự:

Anh công bố chiến dịch “One Too Many” từ năm 2018 nhằm hạn chế sự cố liên quan đến rượu bia.

EU khởi động chiến dịch năm 2019, cảnh báo cứ 3 giờ lại có một vụ hành khách gây rối, trong đó 70% liên quan đến hành vi hung hăng.

Trung Quốc năm 2015 lập danh sách đen các hành khách gây rối sau hàng loạt sự cố nghiêm trọng.

Tuy tăng cường kiểm soát, tình hình chưa cho thấy dấu hiệu cải thiện đáng kể. Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), tính đến tháng 6/2024, hơn 53.000 báo cáo sự cố đã được gửi từ hơn 60 hãng bay trên toàn cầu – tương đương 1 vụ trên mỗi 395 chuyến bay, tăng từ mức 1 vụ/405 chuyến của năm trước.

Ngành hàng không toàn cầu đối mặt thách thức kép

Ngành hàng không toàn cầu đối mặt thách thức kép

Nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục

Nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục

Lỗi hệ thống máy tính thông tin khiến toàn ngành hàng không Mỹ

Lỗi hệ thống máy tính thông tin khiến toàn ngành hàng không Mỹ 'tê liệt'

Meta bị cáo buộc dừng nghiên cứu cho thấy Facebook tổn hại sức khỏe tâm thần

Meta bị cáo buộc dừng nghiên cứu cho thấy Facebook tổn hại sức khỏe tâm thần

Cuộc sống số
Meta đang đối mặt với các cáo buộc mới khi hồ sơ pháp lý công bố ngày thứ sáu 22/11. cho rằng tập đoàn này đã âm thầm dừng một nghiên cứu nội bộ cho thấy người dùng ngừng sử dụng Facebook có xu hướng ít trầm cảm và lo âu hơn.
Giọng ca nhí Nguyễn Ngọc Kim Cương gây ấn tượng mạnh trong MV

Giọng ca nhí Nguyễn Ngọc Kim Cương gây ấn tượng mạnh trong MV 'Oẳn Tù Tì'

Cuộc sống số
Ngày 23/11, tại Đài Truyền hình Hà Nội, MV “Oẳn Tù Tì” chính thức ra mắt, đánh dấu màn bắt tay ấn tượng giữa nhạc sĩ Tuấn Cry và ca sĩ nhí Nguyễn Ngọc Kim Cương.
Hỗ trợ khẩn cấp 4 tỉnh khắc phục thiệt hại mưa lũ

Hỗ trợ khẩn cấp 4 tỉnh khắc phục thiệt hại mưa lũ

Cuộc sống số
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 2572/QĐ-TTg ngày 23/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ

Tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ

Cuộc sống số
Công điện số 225/CĐ-TTg ngày 20/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ.
VinaPhone cấp tốc hỗ trợ liên lạc

VinaPhone cấp tốc hỗ trợ liên lạc

Chuyển động số
Theo đó, từ ngày 22/11 đến hết 29/11/2025, khách hàng tại các địa bàn được cơ quan chức năng xác định là vùng lũ sẽ được tặng 100 phút gọi nội mạng/nội quốc gia và 15 GB data sử dụng trong 7 ngày.
Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series

OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series

T1 im lặng giữa làn sóng chuyển nhượng: Gumayusi trở thành tâm điểm, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi

T1 im lặng giữa làn sóng chuyển nhượng: Gumayusi trở thành tâm điểm, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Thêm một mẫu tablet cho nhà sáng tạo nội dung

Thêm một mẫu tablet cho nhà sáng tạo nội dung

Intel ra mắt thế hệ vi xử lý mới mang tên Core Ultra Series 3 “Panther Lake” tại CES 2026

Intel ra mắt thế hệ vi xử lý mới mang tên Core Ultra Series 3 “Panther Lake” tại CES 2026

Di Động Việt triển khai

Di Động Việt triển khai 'Black Tech Day' lớn nhất năm 2025

Fujifilm X-T30 III nhẹ 378 gram, chip xử lý nhanh gấp đôi, quay video 6.2K

Fujifilm X-T30 III nhẹ 378 gram, chip xử lý nhanh gấp đôi, quay video 6.2K

Alibaba đã âm thầm trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực AI như thế nào?

Alibaba đã âm thầm trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực AI như thế nào?

Cisco thiết lập chuẩn mực mới với hệ thống định tuyến 51,2T

Cisco thiết lập chuẩn mực mới với hệ thống định tuyến 51,2T

Ứng dụng công nghệ chiến lược kiến tạo tương lai số

Ứng dụng công nghệ chiến lược kiến tạo tương lai số

Giao dịch QR tăng hơn 150%, ngân hàng thúc đẩy chuyển đổi sang QR thanh toán

Giao dịch QR tăng hơn 150%, ngân hàng thúc đẩy chuyển đổi sang QR thanh toán

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

5 đội tranh tài tại Chung kết cuộc thi pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

5 đội tranh tài tại Chung kết cuộc thi pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học: Tăng cường giai lưu trao đổi học thuyết kinh lạc

Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học: Tăng cường giai lưu trao đổi học thuyết kinh lạc

Thúc đẩy cơ sở pháp lý đối với mua bán, sáp nhập trong ngành Y tế

Thúc đẩy cơ sở pháp lý đối với mua bán, sáp nhập trong ngành Y tế

Xiaomi tiếp tục tăng trưởng ấn tượng

Xiaomi tiếp tục tăng trưởng ấn tượng

Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương phục hồi mạnh nhờ kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất

Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương phục hồi mạnh nhờ kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất

Cổ phiếu Qube Holdings tăng mạnh khi Macquarie đề xuất thâu tóm 7,5 tỷ USD

Cổ phiếu Qube Holdings tăng mạnh khi Macquarie đề xuất thâu tóm 7,5 tỷ USD

Kinh tế số giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế

Kinh tế số giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế

FPT thiết lập quan hệ hợp tác với ITIDA

FPT thiết lập quan hệ hợp tác với ITIDA

Samsung đồng hành cùng Giải Marathon Quốc tế Hạ Long 2025

Samsung đồng hành cùng Giải Marathon Quốc tế Hạ Long 2025

Samsung tổ chức vòng thi GSAT tại Hà Nội, tìm kiếm nhân lực công nghệ cho năm 2025

Samsung tổ chức vòng thi GSAT tại Hà Nội, tìm kiếm nhân lực công nghệ cho năm 2025

Foxconn hợp tác OpenAI, Nvidia để thoát khỏi vai trò lắp ráp iPhone

Foxconn hợp tác OpenAI, Nvidia để thoát khỏi vai trò lắp ráp iPhone

Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Ford Focus chính thức bị khai tử sau 27 năm: Tạm biệt huyền thoại hatchback

Ford Focus chính thức bị khai tử sau 27 năm: Tạm biệt huyền thoại hatchback

Chọn mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: 7 tiêu chí cha mẹ cần biết

Chọn mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: 7 tiêu chí cha mẹ cần biết

Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC giá 4,669 tỷ đồng - mẫu SUV PHEV đầu tiên tại Việt Nam

Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC giá 4,669 tỷ đồng - mẫu SUV PHEV đầu tiên tại Việt Nam

Rising Flame, giải đấu VALORANT đầu tiên dành cho nữ game thủ Việt Nam sẽ khởi tranh trong tháng 12

Rising Flame, giải đấu VALORANT đầu tiên dành cho nữ game thủ Việt Nam sẽ khởi tranh trong tháng 12

Hai đại diện Việt Nam tại Giải Vô địch Thế giới PUBG Global Championship 2025

Hai đại diện Việt Nam tại Giải Vô địch Thế giới PUBG Global Championship 2025

Đội tuyển Đột kích Việt Nam về nhì đầy tiếc nuối tại ECA 2025

Đội tuyển Đột kích Việt Nam về nhì đầy tiếc nuối tại ECA 2025

Xuất hiện thông tin về sự kiện huyền thoại LMHT Faker đến Việt Nam

Xuất hiện thông tin về sự kiện huyền thoại LMHT Faker đến Việt Nam