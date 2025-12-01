Hà Nội tổ chức Ngày hội 'Tiếng Anh STEM Robotics' cấp Tiểu học năm học 2025 - 2026

Ngày hội thu hút 552 thí sinh tiêu biểu, những gương mặt xuất sắc đến từ 184 trường tiểu học đại diện cho gần 750.000 học sinh tiểu học của Thủ đô Hà Nội. Đây không chỉ là một sân chơi trí tuệ mà còn là môi trường giáo dục trải nghiệm hiện đại.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu tại lễ khai mạc.

Ngày hội Tiếng Anh STEM Robotics cho học sinh tiểu học lần đầu tiên được tổ chức nhằm cụ thể hóa Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học (giai đoạn 2025–2035) theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời thúc đẩy giáo dục STEM, Robotics và phát triển năng lực công dân số theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Những năm qua, Giáo dục Thủ đô luôn giữ vững vị thế là địa phương dẫn đầu cả nước về quy mô, chất lượng và thành tích. Năm học 2024-2025, ngành Giáo dục thủ đô xếp thứ 5 toàn quốc về kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, tăng 17 bậc so với năm 2024; Tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,75%, với 1.583 điểm 10 ở các môn.

Ngày hội thu hút 552 học sinh tiêu biểu, là những gương mặt xuất sắc đến từ 184 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đặc biệt, môn Tiếng Anh tiếp tục là thế mạnh, Hà Nội dẫn đầu cả nước về điểm trung bình, có 141 điểm 10, trong đó 56 thí sinh đạt điểm tuyệt đối, và 3 học sinh là Thủ khoa toàn quốc với 30/30 điểm môn Ngoại ngữ.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định Ngày hội là môi trường học tập trải nghiệm giúp các em vừa luyện tập và sử dụng tiếng Anh trong thực tiễn vừa tiếp cận Khoa học Công nghệ, STEM và Robotics, rèn luyện tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề; nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, phát triển năng lực cốt lõi của công dân số trong thời đại mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh Hà Nội đang tiến tới được UNESCO công nhận là “Thành phố học tập” toàn cầu, do đó giáo dục Thủ đô cần đẩy mạnh hơn nữa STEM, AI và chuyển đổi số trong nhà trường.

BTC trao Cờ lưu niệm tặng đại diện các đội tham gia.

Ngày hội “Tiếng Anh STEM Robotics” được tổ chức thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội đã luôn dành những điều kiện tốt nhất cho giáo dục; sự đồng hành, hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sự phối hợp tích cực của Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh, sự nhiệt tình của các thầy cô giáo và sự ủng hộ nhiệt tình từ các bậc phụ huynh – những người đã luôn sát cánh để các em học sinh có được sân chơi trí tuệ bổ ích.

Theo kế hoạch của Ban tổ chức, sau vòng sơ khảo, các thí sinh xuất sắc sẽ bước vào vòng chung khảo, dự kiến kiến ra ngày 10/1/2026. Chương trình tổng kết vinh danh dự kiến diễn ra ngày 24/1/2026.