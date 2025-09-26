Chuyển động số
Sự kiện Toàn cảnh thị trường bất động sản quý 3/2025: Đón đầu nhịp dẫn của thị trường

Bình Lê

Bình Lê

10:00 | 26/09/2025
Ngày 7/10 tới đây, Batdongsan.com.vn sẽ tổ chức sự kiện online Toàn cảnh thị trường bất động sản quý 3/2025 với chủ đề “Nhịp dẫn”. Sự kiện sẽ hé lộ những diễn biến đáng chú ý, dữ liệu thực tế và phân tích chuyên sâu về thị trường bất động sản Việt Nam trong quý 3.
Đây là một trong những sự kiện đáng mong chờ nhất của ngành bất động sản, giúp các bên tham gia vào thị trường như người mua, nhà đầu tư, nhà môi giới và doanh nghiệp địa ốc kịp thời cập nhật thông tin, từ đó điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với giai đoạn mới.

Tiêu điểm thị trường bất động sản quý 3/2025

Quý 3/2025 chứng kiến một loạt các thay đổi quan trọng trong chính sách công, hứa hẹn sẽ tạo ra những tác động sâu rộng đến nền kinh tế vĩ mô cũng như thị trường bất động sản Việt Nam. Sự gia tăng chi tiêu công, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công vào các dự án hạ tầng trọng điểm được kỳ vọng sẽ tạo ra một luồng sinh khí mới, kích thích tổng cầu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, mặt khác, những động thái này cũng có thể kéo theo nguy cơ lạm phát gia tăng, đặt ra những thách thức không nhỏ cho việc ổn định kinh tế và quản lý dòng tiền.

Mức độ quan tâm bất động tháng 9/2025 dự kiến tăng 7% so với tháng 4/2025

Giữa bối cảnh chính sách công có nhiều thay đổi, vấn đề được các bên tham gia vào thị trường bất động sản quan tâm lúc này là dòng tiền sẽ đi về đâu? Liệu các chính sách công có thực sự đóng vai trò là "nhịp dẫn" mạnh mẽ, thúc đẩy thị trường bất động sản phục hồi và bứt phá như kỳ vọng?

Trong quý 3, thị trường bất động sản cũng ghi nhận sức bật tốt sau biến động vĩ mô hồi tháng 4. Cụ thể, sau giai đoạn chững lại quan sát, chờ đợi những diễn biến mới về mức thuế đối ứng Mỹ áp lên các nước, mức độ quan tâm bất động sản đã dần phục hồi trở lại. Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm bất động sản tháng 9/2025 dự kiến tăng 7% so với tháng 4/2025.

Thị trường bất động sản Việt Nam đã và đang cho thấy khả năng phục hồi và thích ứng tốt trước những biến động vĩ mô, với điểm sáng rõ nét tại các đô thị trọng điểm. Các đầu tàu kinh tế và bất động sản như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng và Đà Nẵng đang chứng tỏ sức hấp dẫn vượt trộị với mức tăng trưởng giá bất động sản ấn tượng trong chu kỳ 5 năm trở lại đây.

Biến động giá bán bất động sản tại 4 thành phố lớn trong 5 năm qua

Cụ thể, theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, Hà Nội dẫn đầu về tăng trưởng giá bất động sản trong giai đoạn 2021-2025, với mức tăng tới 112%, theo sau là Hải Phòng tăng 71%. Đại diện của miền Trung là Đà Nẵng cũng gây ấn tượng với mức tăng 53%, trong khi TP.HCM - đầu tàu kinh tế phía Nam ghi nhận mức tăng giá 42% trong vòng 5 năm. Vậy đâu là loại hình bất động sản hay khu vực có tăng trưởng giá tốt nhất tại 4 thành phố kể trên?

Những nội dung nổi bật tại sự kiện

Theo dòng sự kiện và những diễn biến nóng trong 3 tháng qua, sự kiện Toàn cảnh thị trường bất động sản quý 3/2025 do Batdongsan.com.vn tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu sẽ tập trung vào các nội dung chính sau: Tình hình kinh tế vĩ mô và những ảnh hưởng đến thị trường bất động sản; Báo cáo tổng quan thị trường bất động sản;Báo cáo chi tiết các khu vực BĐS nổi bật: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng.

Bên cạnh việc cung cấp các dữ liệu thị trường chi tiết, cập nhật mới nhất, các chuyên gia của Batdongsan.com.vn sẽ đi sâu phân tích dưới góc nhìn của nhà đầu tư, trả lời cho câu hỏi: đâu là loại hình, khu vực bất động sản đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng giá tốt nhất, mang lại cơ hội sinh lời cao? Đồng thời, các chuyên gia sẽ hé lộ những xu hướng mới nổi, những tiềm năng tăng trưởng bền vững dựa trên quy hoạch hạ tầng, dịch chuyển dân cư và các yếu tố kinh tế – xã hội khác, giúp nhà đầu tư định vị chính xác "nhịp dẫn" của thị trường và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt trong bối cảnh hiện tại.

Sự kiện Toàn cảnh thị trường bất động sản quý 3/2025 do Batdongsan.com.vn tổ chức hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thông tin giá trị, những phân tích chuyên sâu và dự báo sắc bén, giúp người mua, người bán, nhà đầu tư, nhà môi giới và doanh nghiệp bất động sản sẵn sàng đón đầu mọi cơ hội cũng như thách thức của thị trường. Với hình thức tổ chức trực tuyến qua nền tảng Zoom, khách mời có thể dễ dàng tham gia sự kiện từ bất cứ đâu, tiện lợi và linh hoạt.

Thông tin sự kiện: 

Thời gian: 09:00 - 11:30 ngày 07/10/2025 

Hình thức: Online qua nền tảng Zoom Webinar 

Hạn đăng ký: 06/10/2025 

Link đăng ký: https://propertyguru.zoom.us/webinar/register/WN_PDfj4SmzRJyNRo64k-I0jQ

Ford Everest Team Vietnam+

Ford Everest Team Vietnam+ 'gieo mầm' hy vọng trên đỉnh núi Hua Nạ

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

VR City chính thức ra mắt vũ trụ thực tế ảo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

VR City chính thức ra mắt vũ trụ thực tế ảo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

'Tử chiến trên không' liệu có gây bão phòng vé sau 'Mưa đỏ'?

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

