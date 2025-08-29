Phát động Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II

Giải thưởng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định vị thế chiến lược của lĩnh vực bất động sản trong nền kinh tế quốc dân, đồng thời thể hiện khát vọng đồng hành cùng dân tộc trên con đường bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải thưởng - cho biết, thành công của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ I cho thấy sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đối với lĩnh vực bất động sản và sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và cộng đồng xã hội.

“Hàng trăm hồ sơ đăng ký, hàng chục dự án tiêu biểu được vinh danh đã để lại dấu ấn tích cực, tạo niềm tin, lan tỏa những chuẩn mực phát triển mới, góp phần thúc đẩy thị trường minh bạch, nhân văn, bền vững hơn”, ” TS. Nguyễn Văn Khôi nhìn nhận.

Đây chính là nền tảng để Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tiếp tục tổ chức Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II với quy mô và chất lượng cao hơn.

"Tôi kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp bất động sản cả nước hãy coi Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam không chỉ là vinh danh những giá trị đã đạt được, mà còn là nguồn cảm hứng để đổi mới, phát triển và khẳng định thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế" - ông Khôi nói và cho biết, mỗi doanh nghiệp, mỗi dự án được tôn vinh sẽ lan tỏa niềm tin, khát vọng và chuẩn mực phát triển bền vững cho toàn ngành.

Đồng thời, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và thị trường trong hoạt động nghiên cứu, phản biện chính sách, đến kết nối nguồn lực, đào tạo nhân lực và hỗ trợ truyền thông để góp phần kiến tạo một thị trường bất động sản minh bạch, ổn định và bền vững.

TS Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải thưởng.

Theo Ban tổ chức, kế thừa thành công của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ I, VNREA tiếp tục tổ chức Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II, nhằm khuyến khích, động viên và định hướng các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Đồng thời, xây dựng và phát triển thương hiệu theo các chuẩn mực toàn cầu; đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động; thúc đẩy phát triển đô thị năng động, hiện đại và bền vững…

GS. TS. Hoàng Văn Cường, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ chia sẻ, Giải thưởng quốc gia bất động sản không chỉ là danh hiệu tôn vinh các dự án và nhà đầu tư xuất sắc, mà quan trọng hơn, đây còn là kênh cung cấp thông tin khách quan cho người tiêu dùng, giúp khách hàng có cái nhìn đúng đắn hơn về thị trường.

Đặc biệt, GS. TS. Hoàng Văn Cường nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn mới, khởi đầu kế hoạch 5 năm 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đột phá 2 con số, bất động sản rõ ràng là một trong những lĩnh vực giữ vai trò động lực.

“Do đó, sự ra đời của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản sẽ không chỉ khuyến khích tạo thêm nhiều sản phẩm, mà quan trọng hơn, còn thúc đẩy sự ra đời của những sản phẩm chất lượng cao, mang lại giá trị bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển quốc gia và nhu cầu cuộc sống của người dân. Bên cạnh việc tôn vinh các dự án bất động sản tiêu biểu, giải thưởng còn mang ý nghĩa nhắc nhở các nhà đầu tư phải không ngừng nỗ lực để mỗi sản phẩm bất động sản thực sự mang lại giá trị đóng góp cho sự phát triển xã hội cũng như đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng”, GS. TS. Hoàng Văn Cường nhìn nhận.

Trong khi đó, GS.TS. Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Việt Nam (VIAC), Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bày tỏ niềm tự hào khi được tin tưởng giao nhiệm vụ chấm giải, xem đó như một đóng góp nhỏ nhưng ý nghĩa vào hoạt động vinh danh những doanh nghiệp bất động sản xuất sắc.

Phát động Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần II.

Theo ông, giá trị thực sự của Giải thưởng không chỉ nằm ở phần thưởng vật chất, mà nằm ở khả năng khơi dậy niềm tin, thắp lửa nhiệt huyết và tinh thần tiên phong trong mỗi doanh nghiệp. Giải thưởng là nguồn động lực giúp các doanh nghiệp vững bước, đồng hành cùng đất nước, đóng góp vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2045, phù hợp với chủ trương, chính sách và kế hoạch phát triển của Đảng và Nhà nước.

“Tôi tin rằng Giải thưởng chính là những ngọn đuốc soi sáng, thắp lên niềm tin, nghị lực và sự kiên định, khuyến khích doanh nghiệp bất động sản sẵn sàng cống hiến và tiếp tục vươn mình mạnh mẽ”, GS.TS. Lê Hồng Hạnh nhận định.

Đồng quan điểm, PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội cũng đánh giá cao nỗ lực tổ chức Giải thưởng Quốc gia Bất động sản lần thứ II của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Theo PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến, Giải thưởng mang tầm quốc gia được tổ chức và trao tặng bởi Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - tổ chức xã hội nghề nghiệp đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp trong ngành, sẽ không chỉ gia tăng tính lan tỏa và uy tín của Giải thưởng, mà còn bảo đảm sự đánh giá có chiều sâu và khách quan.

"Khi doanh nghiệp được trao giải thưởng do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức, niềm tự hào ấy càng trở nên đặc biệt. Sự tôn vinh từ chính những đồng nghiệp trong ngành không chỉ là sự ghi nhận thành quả, mà còn là lời khẳng định vị thế, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực, giữ vững và phát huy danh hiệu. Ngược lại, những doanh nghiệp chưa được vinh danh cũng sẽ coi đó như một mục tiêu, một "ngọn đuốc soi đường" để phấn đấu, khẳng định mình trong tương lai. Chính từ đó, tôi tin rằng Giải thưởng sẽ tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và cạnh tranh lành mạnh trong toàn ngành. Việc khởi động Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II cũng có thể xem là hoạt động thiết thực của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9", PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến nhìn nhận.