Đô thị biển liền kề sân bay quốc tế Cam Ranh - biểu tượng tiên phong của thế hệ đô thị mới

Hội thảo đã tập trung làm rõ sức hấp dẫn của mô hình đô thị biển liền kề sân bay và siêu đô thị biển CaraWorld của KN Cam Ranh, qua đó lý giải vì sao nơi đây trở thành đích đến lý tưởng trong làn sóng “Nam tiến” của dòng vốn bất động sản phía Bắc.

Cam Ranh đang nắm giữ những lợi thế then chốt

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Nhà báo Phạm Nguyễn Toan - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam cho hay: “Từ ngàn đời, biển luôn là khát vọng vươn khơi của dân tộc Việt Nam; bầu trời luôn là giấc mơ chinh phục của những thế hệ đi trước. Và hôm nay, khi chúng ta nói về đô thị biển liền kề sân bay quốc tế, tức là chúng ta đang nói về sự hội tụ kỳ diệu của trời và biển, của khát vọng và hiện thực, của bản sắc dân tộc và xu thế toàn cầu”.

Nhà báo Phạm Nguyễn Toan phát biểu tại hội thảo.

Trong xu hướng hội nhập quốc tế, Cam Ranh - Khánh Hòa nổi lên như một “điểm vàng chiến lược” để phát triển đô thị sân bay trên bản đồ đầu tư của Việt Nam khi sở hữu không chỉ sân bay quốc tế Cam Ranh chuẩn 4E mà còn được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho Bãi Dài, một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Trong bài tham luận Hội thảo, TS. Nguyễn Sĩ Dũng, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cũng phân tích nhiều nội dung minh chứng cho thấy xu hướng phát triển của mô hình đô thị biển liền kề sân bay, trong đó Cam Ranh đang nắm giữ những lợi thế then chốt để đón đầu xu hướng bứt phá trong thập kỷ tới.

Đồng quan điểm, PGS. TS. Trần Đình Thiên, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, Khánh Hoà là một tọa độ hội tụ nhiều cơ hội phát triển. Gần đây, Cam Ranh lại nổi lên như một xu hướng trỗi dậy mạnh mẽ, khẳng định vị thế ngày càng rõ nét trên bản đồ kinh tế - du lịch - bất động sản của khu vực.

Các diễn giả thảo luận tại hội thảo.

Theo PGS. TS. Trần Đình Thiên có 2 yếu tố làm cho Cam Ranh có sức hấp dẫn: Thứ nhất, việc sáp nhập Ninh Thuận vào Khánh Hòa đã mở ra một diện mạo phát triển hoàn toàn mới, trong đó Cam Ranh nổi lên như một điểm trung tâm đặc biệt của toàn vùng du lịch; Thứ hai, Cam Ranh không chỉ đón nhận dòng vốn đầu tư mà còn hội tụ dòng chảy phát triển từ nhiều hướng, bao gồm cả “mạch nguồn” kéo dài từ Đà Lạt xuống. Đây là vùng đất hiếm hoi nơi biển xanh và núi non giao hòa, tạo nên một tổ hợp cảnh quan hoàn hảo mà khó có địa phương nào sánh được.

Giá bất động sản Cam Ranh đang ở “chân sóng”

Làn sóng dịch chuyển “Nam tiến” của các nhà đầu tư phía Bắc được xem là một xu hướng tất yếu và Cam Ranh trở thành đích đến lý tưởng “chân sóng” đầu tư.

Ông Bùi Văn Doanh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam đã lý giải sức hút “chân sóng” của Cam Ranh đến từ nhiều yếu tố: Trước hết là các điều kiện địa lý thích hợp để ổn định an cư lập nghiệp. Với khí hậu ôn hòa, nắng ấm quanh năm, hiếm khi có bão lớn, khu vực liền kề sân bay quốc tế Cam Ranh có vị trí rất thuận lợi cho cả đầu tư lẫn định cư. Nguồn hải sản phong phú, đa dạng góp phần tạo nên bản sắc ẩm thực biển giàu sức hút.

Ông Bùi Văn Doanh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Không chỉ có thiên nhiên, sức hút của Cam Ranh còn được củng cố nhờ hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, đây cũng là một trong các mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư khi đưa quyết định “xuống tiền”.

Đặc biệt, ngày 31/8 vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp nhận nhà đầu tư thực hiện Dự án Bến cảng khách KN Cam Ranh (Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh). Bến cảng không chỉ tạo nên một điểm nhấn cảnh quan độc đáo, mà còn mở ra cơ hội đón tiếp du khách bằng đường biển, điểm trung chuyển chiến lược trên trục "hải trình vàng" châu Á nối Singapore, Hong Kong, Philippines, Australia và Việt Nam.

Với hạ tầng giao thông kết nối đa tầng như Cam Ranh, những giá trị tích cực có thể kể đến như, tăng giá trị bất động sản. Khu vực có giao thông thuận tiện thường tăng giá nhanh hơn so với khu vực khó tiếp cận. Bên cạnh đó, nhà đất gần các tuyến đường chính, sân bay, cảng biển, bến xe… dễ bán hoặc cho thuê hơn. Giao thông tốt còn giúp khu vực phát triển dân cư, dịch vụ, du lịch, tạo nguồn khách ổn định. Ngoài ra, đầu tư vào khu vực có hạ tầng được quy hoạch bài bản giúp giảm rủi ro pháp lý và hạn chế “bất động” vốn.

TS.KTS. Trương Văn Quảng, Phó Tổng thư ký Hội quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam.

Đồng quan điểm, TS. KTS. Trương Văn Quảng, Phó Tổng thư ký Hội quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, sức hút của bất động sản Cam Ranh nhờ những lợi thế tự nhiên vượt trội và được đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng.

TS. KTS. Trương Văn Quảng nhận định: “Kinh nghiệm từ các khu vực quốc tế cho thấy, những nơi liền kề các hub giao thông tích hợp có thể làm tăng giá trị bất động sản nhanh hơn 20 - 40% so với các khu vực chỉ dựa vào một loại hạ tầng duy nhất. Như vậy, sự phát triển của Cam Ranh được kỳ vọng sẽ tạo ra một cú hích lớn cho thị trường bất động sản. Hơn hết, Cam Ranh không chỉ gia tăng giá trị đất mà còn đa dạng hóa chức năng của một đô thị sân bay, mở ra tiềm năng vô hạn cho ngành bất động sản trong tương lai gần”.

TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, thị trường đang chứng kiến xu hướng “Nam tiến” của nhiều nhà đầu tư để tìm kiếm các sản phẩm đầu tư có chất lượng và pháp lý đầy đủ hơn. Thực tế cũng cho thấy, không ít dự án ở khu vực phía Nam mở bán chỉ trong vòng 2 - 3 ngày đã hấp thụ 80 - 90%.

Siêu đô thị sân bay CaraWorld - điểm sáng đầu tư với lợi thế kép

Theo ông Dương Quốc Thái, Phó Giám đốc dự án, CaraWorld tọa lạc ngay bên bờ Bãi Dài , một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh, chỉ cách sân bay quốc tế Cam Ranh 3 phút di chuyển.

Sân bay hiện phục vụ hơn 60 triệu lượt hành khách, với 22 hãng hàng không và 50 đường bay nội địa, quốc tế, dự kiến đón 25 triệu khách/năm trong thời gian tới. Đây chính là lợi thế kép giúp Cam Ranh trở thành tâm điểm du lịch và đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng.

Ông Dương Quốc Thái, Phó Giám đốc dự án CaraWorld.

Ngoài ra, CaraWorld còn nằm ngay trước cửa Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh - một công trình quy mô 148ha với hệ thống cầu cảng hiện đại có khả năng đón tàu khách trọng tải lên tới 225.000 GT. Bến du thuyền này có nhà ga hành khách rộng 22.000 m2, công suất đón từ 300.000 đến 500.000 lượt khách mỗi năm, mở ra cánh cửa hội nhập mạnh mẽ cho du lịch Khánh Hòa.

Dự án sở hữu 38 tiện ích cao cấp cùng phân khu Sông Town đang giới thiệu ra thị trường với điểm nhấn 100% sản phẩm bàn giao hoàn thiện nội thất. Điều này giúp khách hàng có thể ở ngay hoặc cho thuê ngay, tối ưu hiệu quả tài chính và rút ngắn thời gian thu hồi vốn.

Dự án CaraWorld, một mô hình “đô thị sân bay” tiên phong tại Cam Ranh.

Ông Thái cho biết:“Hiện tại, CaraWorld có mức giá mềm cùng chính sách ký hợp đồng mua bán ngay, pháp lý minh bạch và quyền sở hữu lâu dài – yếu tố hiếm trên thị trường. Nhà đầu tư còn được hưởng ưu đãi đặc biệt cho các sản phẩm Sông Lười và Infinity như tặng 9 năm phí quản lý và xe buggy 4 chỗ.”

Với lợi thế tự nhiên hiếm có, hạ tầng hiện đại và chính sách ưu đãi hấp dẫn, siêu đô thị sân bay CaraWorld đang khẳng định vị thế là điểm sáng đầu tư tại Bãi Dài – Cam Ranh, “miền đất hứa” cho bất động sản nghỉ dưỡng trong giai đoạn tới”, ông Thái cho hay.

Ở góc độ chuyên gia môi giới, TS. Nguyễn Văn Đính nhận định: “Đối với bất động sản nghỉ dưỡng, pháp lý lâu dài là yếu tố then chốt để đảm bảo giá trị tích lũy và khả năng sinh lời. CaraWorld vừa sở hữu sổ đỏ lâu dài, vừa có vị trí trung tâm, kết nối giao thông thuận tiện, lại có khả năng khai thác linh hoạt từ an cư, thương mại đến du lịch. Đây chính là lựa chọn sáng suốt cho nhà đầu tư.”