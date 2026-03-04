Sở VHTTDL Bắc Ninh triển khai Đề án ứng dụng và phát triển trí tuệ nhân tạo AI

Việc triển khai đề án nhằm đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác quản lý và quảng bá, xúc tiến du lịch, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch, công tác truyền thông, quảng bá, thu hút du khách hướng đến phát triển dịch vụ thông minh, vận hành hiệu quả và phục vụ người dân tốt hơn; Lưu giữ, bảo tồn, phát huy thế mạnh, tiềm năng phát triển và khai thác các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh; nâng cao trải nghiệm của du khách; quảng bá hình ảnh du lịch Bắc Ninh theo hướng hiện đại, thân thiện và giàu bản sắc. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo Đề án, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo kế hoạch, Sở sẽ triển khai Ứng dụng AI trong quản lý du lịch thông minh thông qua việc nâng cao năng lực báo cáo và phân tích; Chuẩn hóa và tích hợp Dữ liệu; Tái cấu trúc và tối ưu hóa Tổ chức; Thiết kế giao diện thân thiện; Hỗ trợ đa nền tảng hoạt động ổn định, hiệu quả trên cả nền tảng web và mobile; Tích hợp: công nghệ mới (IoT, VR/AR, AI); Nâng cấp công cụ tìm kiếm.

Ứng dụng AI trong quảng bá, xúc tiến du lịch nhằm duy trì hoạt động cổng du lịch thông minh tỉnh Bắc Ninh: Thuê dịch vụ Chatbot GenAI ứng dụng công nghệ AI tạo sinh, giúp tăng cường trải nghiệm người dùng bằng việc trả lời linh hoạt và tự nhiên hơn so với các dịch vụ Chatbot thông thường khác; Nâng cấp, vận hành, quản trị Cổng du lịch thông minh tỉnh Bắc Ninh, đáp ứng xu hướng và nhu cầu trải nghiệm của du khách; Xây dựng Bản đồ số du lịch, đồng bộ, liên kết với bản đồ số du lịch của Ngành; Tích hợp các giải pháp thanh toán điện tử thông minh; Xây dựng chuyên trang Checkin của du khách; Ứng dụng AI để cá nhân hóa tối ưu cho từng du khách Gợi ý lịch trình theo ngân sách - sở thích - thời gian - thời tiết - tâm trạng; Điều chỉnh lịch trình tùy vào tình hình thực tế tại điểm du lịch; Chat đa ngôn ngữ, giọng nói tự nhiên; gợi ý khách sạn, nhà hàng…; Ứng dụng AI vào dịch thuật & giao tiếp văn hóa thời gian thực; Ứng dụng AI để phát hiện & quảng bá điểm đến tiềm năng;…

Ứng dụng AI trong bảo tồn, phát triển các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh thông qua việc triển khai xây dựng phần mềm, ứng dụng; thực hiện ghi âm, ghi hình, quét di sản, hiện vật tiêu biểu, gắn nhãn dữ liệu, xây dựng hệ thống đa ngôn ngữ; huấn luyện mô hình AI chuyên ngành di sản, thực hiện kiểm thử tại làng tranh Đông Hồ, không gian Dân ca Quan họ khu Viêm Xá và tại một số di tích tiêu biểu.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu việc triển khai Kế hoạch phải bảo đảm thiết thực, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của ngành; đồng bộ với chương trình chuyển đổi số, tránh trùng lặp, lãng phí nguồn lực. Ngoài ra, phải tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị liên quan và các doanh nghiệp công nghệ trong quá trình tổ chức thực hiện; Phát huy tiềm năng, thế mạnh và bảo tồn các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác bảo tồn, quảng bá nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc trên địa bàn tỉnh.