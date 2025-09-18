Kinh tế số
Ngày 18/9, tại Rex Hotel, TP.HCM, diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 2025 (Vietnam Retail Banking Forum) đã diễn ra với chủ đề “Tài chính số toàn diện: Kỷ nguyên dữ liệu và Tài sản số - Hướng đến Trung tâm tài chính hiện đại và bền vững”.
Đây là sự kiện thường niên được Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG phối hợp cùng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Viện Nghiên cứu phát triển Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh Tế- Luật (UEL), Sở Khoa học Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Chuyển đổi số Tp. Hồ Chí Minh, Sở Công Thương Tp. Hồ Chí Minh và Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức.

Diễn đàn nhằm mục đích chia sẻ những kinh nghiệm, định hướng đổi mới và phát triển các dịch vụ, sản phẩm của các đơn vị nổi bật trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và Fintech.

Tài chính số toàn diện cho ngân hàng Bán lẻ Việt Nam
TSKH. Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật VN phát biểu khai mạc diễn đàn.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, TSKH. Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật VN cho biết, trong những năm gần đây, ngành ngân hàng và tài chính đã chứng kiến sự bùng nổ của các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, và đặc biệt là fintech. Những tiến bộ này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành mà còn mở ra những phương thức mới trong việc tương tác và phục vụ khách hàng.

“Sự kết hợp giữa các ngân hàng truyền thống và các công ty fintech đã tạo nên một hệ sinh thái tài chính đa dạng, linh hoạt và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng”, TSKH. Phan Xuân Dũng khẳng định.

Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 2025 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới của ngành tài chính. Nếu như giai đoạn trước, trọng tâm chính là mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho toàn dân, thì đến năm 2025, trọng tâm đã chuyển mạnh sang hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Chính phủ đang thúc đẩy ngân hàng số, thanh toán không tiền mặt, định danh điện tử; đồng thời, cơ chế sandbox fintech được đẩy mạnh để thử nghiệm các mô hình mới như P2P lending, ngân hàng số 100% trực tuyến, tài sản số và blockchain. Đây không chỉ là bước tiến công nghệ, mà còn là nền tảng để hình thành một trung tâm tài chính có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Tài chính số toàn diện cho ngân hàng Bán lẻ Việt Nam
Diễn đàn “Tài chính số toàn diện: Kỷ nguyên dữ liệu và Tài sản số - Hướng đến Trung tâm tài chính hiện đại và bền vững”.

Đặc biệt, định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM gắn trực tiếp với dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các mô hình tài sản số, vượt lên khỏi phạm vi của tiếp cận tài chính cơ bản.

Trước tình hình đó, Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 2025 tập trung trao đổi về những vấn đề then chốt: Cách xây dựng hạ tầng số và khung pháp lý để hỗ trợ đổi mới sáng tạo; chiến lược quản trị dữ liệu và bảo mật trong bối cảnh AI, blockchain và tài sản số phát triển nhanh chóng; lộ trình chuyển đổi của ngân hàng số và fintech để đáp ứng chuẩn mực quốc tế; cũng như giải pháp thúc đẩy tài chính bền vững, minh bạch và bao trùm...

Song song với hội thảo, Triển lãm Ngân hàng Bán lẻ 2025 trở thành điểm nhấn khi quy tụ những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực ngân hàng số: từ bảo mật thế hệ mới, nền tảng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo cho đến các giải pháp phân tích dữ liệu khách hàng nhằm nâng cao trải nghiệm toàn diện.

Triển lãm có sự tham gia của loạt tên tuổi hàng đầu trong ngành tài chính – ngân hàng như Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam(LPBank), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank), Ngân hàng số Vikki.

Không chỉ dừng lại ở khối ngân hàng, triển lãm còn thu hút sự đồng hành của nhiều đối tác công nghệ và dịch vụ uy tín như Công ty Cổ phần Công nghệ Unit, Công ty Cổ phần Xích Việt (VietGuys), Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Phong Vũ và Công ty Cổ Phần Viva Star Coffee. Sự kết hợp giữa ngân hàng và công nghệ hứa hẹn đem đến những sản phẩm, dịch vụ sáng tạo, góp phần định hình xu hướng tài chính số và tạo dấu ấn cho mô hình ngân hàng tương lai.

