TECNO SPARK 40 Series vừa ra mắt có gì?

Theo TECNO, trong 3 sản phẩm thuộc dòng TECNO SPARK 40 Series thì SPARK 40 Pro ấn tượng hơn cả, nhờ được trang bị màn hình AMOLED 6,78 inch, độ phân giải 1,5K cùng tần số quét 144Hz siêu mượt. Ở SPARK 40 là camera chính 50MP cập nhật tính năng chụp ảnh chuyển động Flashsnap và tăng cường hiệu suất khi hoạt động ngoài trời. Còn trên SPARK 40C là viên pin khủng lên đến 6.000 mAh, chuẩn kháng bụi nước IP64 và thân máy kết cấu chịu lực cao, chống rơi vỡ ở độ cao 1,5m.

SPARK 40 Pro

Đáng chú ý, TECNO cũng đặc biệt chú trọng vào trải nghiệm thông minh với hệ sinh thái AI toàn diện, hỗ trợ người dùng từ học tập, công việc đến giải trí (Trợ lý Ella, dịch song song, chỉnh sửa ảnh, tạo văn bản, khoanh vùng tìm kiếm...).

“Với cam kết “Nhẹ Tay - Bền Máy” nên SPARK 40 Series không chỉ đảm bảo hiệu năng bền bỉ, không giật lag trong 5 năm sử dụng. Với giá niêm yết chỉ từ 3 triệu đồng, SPARK 40 Series là sự lựa chọn hợp lý, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng phổ thông tại thị trường Việt Nam.” Đại diện TECNO chia sẻ.

SPARK 40 Pro có giá bán 4,690,000 đồng cho dung lượng 8+128GB

Cụ thể, ở SPARK 40 Pro, chúng ta sẽ có một chiếc smartphone có giá bán 4,690,000 đồng cho dung lượng 8+128GB với thiết kế siêu mỏng nhẹ, chỉ 6.69mm và trọng lượng chỉ 170g, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái. Cụm cụm camera được thiết kế dọc, nổi bật ở mặt lưng và bao trùm quanh máy là bộ khung viền kim loại, giúp bảo vệ tốt cho máy trong những lần rơi rớt cũng như tôn lên vẻ ngoài tinh tế và hiện đại.

SPARK 40 Pro được trang bị màn hình AMOLED 1.5K kích thước 6.78 inch với tần số quét 144Hz, mang lại hình ảnh sống động và chuyển động mượt mà. Độ sáng màn hình lên tới 4500 nits giúp hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng mặt trời, đảm bảo trải nghiệm xem hoàn hảo trong mọi điều kiện ánh sáng.

Camera chính 50MP không quá ấn tượng nhưng nhờ trang bị nhiều tính năng AI đột phá như công nghệ như AI Eraser 2.0 (xóa vật thể), AI Image Extender (mở rộng ảnh) và AI Sharpness Plus (tăng độ sắc nét)… mà người dùng vẫn có được những bức ảnh chất lượng. Thuật toán miền AI RAW hỗ trợ chụp ảnh ở điều kiện bất lợi ngược sáng hay ban đêm một cách rõ nét. Đồng thời dễ dàng ghi lại mọi khoảnh khắc sống động nhờ tính năng chụp nhanh một chạm Flashsnap.

TECNO cam kết máy sẽ duy trì hiệu suất ổn định trong lên đến 5 năm

Máy được trang bị bộ vi xử lý MediaTek Helio G100 sản xuất trên tiến trình 6nm. Với CPU tám lõi và GPU ARM Mali-G57 MC2, qua đó SPARK 40 Pro không chỉ xử lý mượt mà các tác vụ hàng ngày mà còn mang đến trải nghiệm chơi game ổn định, ở mức 60FPS với các tựa game phổ biến như PUBG.

Đáng chú ý là TECNO còn cam kết máy sẽ duy trì hiệu suất ổn định trong lên đến 5 năm cùng độ bền với chuẩn kháng bụi và nước đạt IP64, kính cường lực Corning GG7i có khả năng chống rơi vỡ, va chạm ma sát từ độ cao 1.5m, mang lại sự an tâm cho người dùng trong mọi tình huống bất ngờ.

Máy được bán bán độc quyền qua các kênh thương mại điện tử Shopee Mall, TikTok Shop, LazMall của TECNO với 3 màu sắc gồm Xanh Khóm Trúc, Xám Vầng Mây và Đen Sao Trời cùng giá bán 4,690,000 đồng. Từ nay đến hết 30/9 khách hàng mua TECNO SPARK 40 Pro sẽ được giảm ngay 350.000 đồng, cộng với voucher sàn 15% và trả góp 0%.

SPARK 40 & SPARK 40C

Hai người anh em là SPARK 40 & SPARK 40C đều sở hữu ngôn ngữ thiết kế “DECO” hiện đại - tối giản. Nếu SPARK 40 gây ấn tượng với độ mỏng 7.67mm và trọng lượng 188g, thì SPARK 40C cũng không hề kém cạnh với độ dày 8.37mm, mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn. Mặt lưng của cả hai đều được làm nhám mờ giúp chống bám vân tay, trong khi các góc được bo tròn, tạo nên sự hài hòa giữa mềm mại.

SPARK 40 được trang bị chip MediaTek Helio G91, trong khi SPARK 40C sử dụng MediaTek Helio G81. Cả hai vi xử lý tám nhân này đều đảm bảo xử lý mượt mà các tác vụ hàng ngày như lướt web, xem phim hay giải trí cơ bản. TECNO cũng cam kết "Độ mượt mà kéo dài 4 năm" chứng nhận bởi TDV, mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho người dùng.

SPARK 40 đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước IP64

Bên cạnh dung lượng tiêu chuẩn 6GB+128GB trên SPARK 40 và 4GB+128GB trên SPARK 40C, người dùng còn có thêm các lựa chọn khác như 256GB và 16 RAM.

Điểm khác biệt là SPARK 40 có pin 5200mAh và sạc nhanh 45W, sạc đầy pin chỉ trong 55 phút, còn SPARK 40C được trang bị pin lớn hơn 6000mAh, có khả năng giữ hơn 80% dung lượng sau 5 năm sử dụng.

SPARK 40 C có camera chính 13MP được trang bị hệ sinh thái AI với các tính năng như "Ask Ella", "AI Writing", "AI Translate"

Cả SPARK 40 và SPARK 40C đều sở hữu màn hình 6.67 inch với tần số quét 120Hz cho trải nghiệm hình ảnh mượt mà, cùng công nghệ "Wet Touch" giúp thao tác chính xác ngay cả khi màn hình bị ướt. Bộ đôi cũng được trang bị chuẩn kháng bụi, kháng nước IP64, tăng cường độ bền. Người anh SPARK 40 có camera chính 50MP, còn người em SPARK 40C có camera chính 13MP. Cả hai đều được trang bị hệ sinh thái AI với các tính năng như "Ask Ella", "AI Writing", "AI Translate".