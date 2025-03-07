Điện tử tiêu dùng
Mobile

TECNO SPARK 30: Không chỉ là công nghệ, mà còn là 'bạn đồng hành' giúp Gen Z tỏa sáng

Anh Tuấn

Anh Tuấn

15:24 | 07/03/2025
Là phiên bản hợp tác giữa TECNO và Transformers nên TECNO SPARK 30 được trang bị cảm biến Sony Sony IMX 682 và vật liệu siêu bền. Smartphone này không chỉ là công nghệ, mà còn là 'bạn đồng hành' giúp Gen Z tỏa sáng.
Bên cạnh đó, TECNO SPARK 30 “TRANSFORMERES - mạnh hơn, bền hơn” cam kết độ mượt mà cảm ứng lên đến 5 năm, công nghệ kháng nước IP64. Sử dụng khung nhôm đúc kết hợp kính cường lực Lumia Shield cho hiệu quả bảo vệ máy tối ưu. SPARK 30 trang bị cảm biến hình ảnh Sony IMX 682, hỗ trợ chụp ảnh đêm sắc nét.

TECNO SPARK 30: Không chỉ là công nghệ, mà còn là 'bạn đồng hành' giúp Gen Z tỏa sáng
Sau thành công của Spark 30 Pro cùng nhân vật Optimus Primes. TECNO tiếp tục đưa hình ảnh “chiến binh” Bumblebee đến gần hơn người hâm mộ

Hướng đến khách hàng GenZ nên SPARK 30 không dừng lại ở một thiết bị công nghệ mà còn được kỳ vọng đây còn là “bạn đồng hành” giúp họ tự do nổi bật phong cách cá nhân. Đề cao tinh thần sáng tạo, truyền cảm hứng tích cực thông qua các biểu tượng cụ thể.

Theo đó, SPARK 30 Bumblebee mang thiết kế nguyên khối, khối lượng vỏn vẹn 1,88g và độ dày thân máy chỉ 7,7mm. Nổi bật là hai tông màu vàng đen đặc trưng, đi kèm các họa tiết dọc thân máy và viền cụm camera. Mặt lưng được phủ kính cường lực, vừa tăng tính thẩm mỹ, vừa giữ vững tinh thần mạnh mẽ, ấn tượng của nguyên tác.

TECNO SPARK 30 chính thức ra mắt

Ngoài phiên bản đặc biệt, SPARK 30 còn có thêm lựa chọn màu sắc khác, Trắng Tinh Băng và Đen Bóng Đêm

Ngoài phiên bản đặc biệt, SPARK 30 còn có thêm lựa chọn màu sắc khác, Trắng Tinh Băng và Đen Bóng Đêm. Cả hai đều sử dụng ngôn ngữ thiết kế sang trọng, mặt lưng có hiệu ứng chuyển màu khi tiếp xúc ánh sáng. Viền camera gia công tỉ mỉ bằng CNC và công nghệ in thạch bản kích thước nano độc đáo.

Chia sẻ tại sự kiện ra mắt SPARK 30 toàn cầu, Jack Guo - Tổng giám đốc TECNO, chia sẻ: “Sự hợp tác này là minh chứng cho việc TECNO không ngừng theo đuổi thiết kế hiện đại và đổi mới công nghệ, phản ánh những nỗ lực liên tục của chúng tôi nhằm tạo ra các quan hệ đối tác chiến lược phù hợp với đam mê của người tiêu dùng trẻ trên toàn thế giới để củng cố mối quan hệ của chúng tôi với họ."’

TECNO SPARK 30 chính thức ra mắt
TECNO SPARK 30 được trang bị camera chính 64MP với cảm biến Sony IMX682

TECNO SPARK 30 được trang bị camera chính 64MP với cảm biến Sony IMX682, cho khả năng lấy nét nhanh chóng và chất lượng ảnh sắc nét. Khẩu độ lớn F/1.75 cùng hệ thống 6 thấu kính 8um giúp giảm thiểu nhiễu ảnh, mang lại màu sắc trung thực và hiệu ứng bokeh đẹp mắt. Camera selfie 13MP được nâng cấp với nhiều tính năng làm đẹp, chụp ảnh góc rộng, HDR và quay video 2K, cùng đèn flash kép tùy chỉnh nhiệt độ màu.

TECNO SPARK 30 chính thức ra mắt
TECNO SPARK 30 sở hữu màn hình đục lỗ LCD 6.78 inch với tỷ lệ hiển thị 91.95%

Màn hình đục lỗ LCD 6.78 inch với tỷ lệ hiển thị 91.95%, tần số quét 90Hz và độ phân giải FHD+, mang đến trải nghiệm hình ảnh mượt mà và sống động. Độ sáng 800 nits, giúp hiển thị rõ ràng dưới ánh nắng mặt trời và được chứng nhận bảo vệ mắt bởi TUV Rheinland. Công nghệ Dolby Atmos mang đến âm thanh nổi đa chiều, cùng khả năng tăng âm lượng cuộc gọi và khử tiếng ồn thông minh.

Là một ‘chiến binh’ nên TECNO SPARK 30 được trang bị bộ xử lý với chip MediaTek Helio G91, cùng RAM mặc định 8G và mở rộng thêm 8GB, đi cùng bộ nhớ trong 128GB.

TECNO SPARK 30 chính thức ra mắt
TECNO SPARK 30 cũng được làm từ chất liệu khung nhôm đúc, hạn chế cong vênh, chịu lực tốt trước tác động bên ngoài

SPARK 30 cũng được làm từ chất liệu khung nhôm đúc, hạn chế cong vênh, chịu lực tốt trước tác động bên ngoài. Màn hình trang bị kính Lumia Shield độ cứng 7H và phủ Silicat nhôm Lithium giúp chống va đập, trầy xước.

Trước khi ra mắt thị trường, SPARK 30 đã vượt qua loạt bài test mô phỏng từ phòng thí nghiệm, với thử nghiệm thả rơi nhẹ độ cao 10cm 25.000 lần và lần cuối 1,5 m; 600 lần thử cùng con lăn 50cm; 2000 lần độ xoắn cực đại; tuổi thọ nút nguồn có thể sử dụng đến 1.000.000 lần và 20.000 lần phích cắm USB. Bên cạnh độ bền vật lý, SPARK 30 còn đạt chứng nhận sử dụng mượt mà cảm ứng 5 năm không lo giật lag.

TECNO SPARK 30 chính thức ra mắt
Viên pin dung lượng 5000mAh cùng hỗ trợ sạc nhanh 18W và công nghệ sạc thông minh AI giúp SPARK 30 có thể duy trì 80% dung lượng sau hơn 1000 lần sạc, tương đương với 4 năm sử dụng

SPARK 30 sẽ mở bán độc quyền tại Thế Giới Di Động với giá 3.890.000 đồng đi kèm ưu đãi voucher 300.000 đồng và bộ tai nghe thiết kế chuẩn Transformers.

tecno TECNO SPARK 30 TECNO SPARK 30 TRANSFORMERES Optimus Primes GenZ

