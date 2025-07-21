Đại hội Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030: Trí tuệ - Trách nhiệm - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển

Quang cảnh trang nghiêm Đại hội Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 21/7, Đại hội Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra với sự tham dự của 135 đại biểu đại diện cho 743 đảng viên thuộc 56 chi bộ trực thuộc.

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Vũ Văn Mai cùng nhiều lãnh đạo từ các ban, bộ, ngành Trung ương và Hà Nội tham dự Đại hội.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng cho biết tổ chức được thành lập ngày 17/11/1990. Đến ngày 10/2/2025, Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được thành lập mới trên cơ sở hợp nhất Đảng đoàn và Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu khai mạc Đại hội

Hiện tại, Liên hiệp Hội Việt Nam quy tụ hơn 2,2 triệu trí thức, chiếm hơn 32,5% trí thức cả nước. Đội ngũ này hoạt động hiệu quả trong tư vấn, phản biện, nghiên cứu và phổ biến kiến thức.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phạm Ngọc Linh trình bày báo cáo chính trị tại đại hội. Ông cho biết trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ đã đoàn kết, thống nhất và đạt nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Về xây dựng Đảng, tổ chức đã nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp bộ máy. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng và gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Liên hiệp Hội Việt Nam đã sắp xếp bộ máy tinh gọn, giảm 2 ban chuyên môn, còn 4 đầu mối gồm 3 ban chuyên môn và Văn phòng. Đảng ủy đã kiện toàn tổ chức, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng.

Trong nhiệm vụ chuyên môn, Liên hiệp Hội Việt Nam đã xuất bản gần 400 ấn phẩm báo chí, tổ chức hơn 40.000 hội thảo, tọa đàm, tập huấn cho hơn 13 triệu lượt người. Nhà xuất bản Tri thức xuất bản khoảng 150 đầu sách mỗi năm.

Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện hơn 3.000 nhiệm vụ tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến chất lượng vào nhiều dự thảo văn bản của Đảng, dự án luật, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Hàng trăm hội thảo khoa học được tổ chức, thúc đẩy hợp tác trong nước và quốc tế.

Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì tổ chức các Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng.

Đại hội đã đề ra chủ đề "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới hoạt động; tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học công nghệ đóng góp xứng đáng cho sự phát triển đất nước" với phương châm hành động "Trí tuệ - Trách nhiệm - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển".

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 có ý nghĩa quan trọng, xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức của Liên hiệp Hội, với số lượng hội thành viên lớn, tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức. Công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành bài bản, nghiêm túc, kỹ lưỡng. Các đại biểu tham dự Đại hội trong không khí rất phấn khởi, đoàn kết và quyết tâm, góp phần làm nên thành công của Đại hội.

Theo ông Nguyễn Thái Học, trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng đã được Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam quan tâm, chú trọng, có những chuyển biến tích cực, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế; chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Công tác kiểm tra, giám sát từng bước được quan tâm, chú trọng thực hiện. Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có nhiều đổi mới, thể hiện sự năng động, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

“Muốn làm được điều này, tập thể cấp ủy, lãnh đạo phải thật sự đoàn kết, nêu gương, gìn giữ sự vô tư, trong sáng của một nhà khoa học chân chính để lãnh đạo, tập hợp đội ngũ trí thức, khoa học và công nghệ, phấn đấu cống hiến vì sự phát triển của quê hương, đất nước”, ông Nguyễn Thái Học đưa ra gợi mở cho Đại hội.

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học đánh giá đại hội có ý nghĩa quan trọng, xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng của Liên hiệp Hội với số lượng hội viên lớn, tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức. Ông đề nghị Đảng bộ cần quyết tâm thực hiện chủ đề đại hội đã đề ra, khẳng định vị thế, vai trò xứng đáng là tổ chức đảng của những trí thức khoa học và công nghệ.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam đề ra mục tiêu xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam thực sự lớn mạnh. Mục tiêu này hướng đến việc trở thành ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam.

Tại đại hội, đại diện lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã công bố quyết định của Ban Thường vụ về nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 15 đồng chí. Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Ông Phạm Ngọc Linh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.