Sáng 24/12/2025, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2025 và tổng kết công tác năm 2025.

Theo Quyết định số 217-QĐ/ĐULHHVN ngày 23/12/2025, Chi bộ cơ quan Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) nằm trong danh sách 11 chi bộ được tặng Giấy khen trong tổng số 56 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam. Đây là thành tích nổi bật khi chỉ có 19,6% tổ chức đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học Việt Nam đạt danh hiệu cao nhất này.

Chi bộ cơ quan Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam nhận Giấy khen của Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam xếp loại Chi bộ cơ quan Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 trong Quyết định số 216-QĐ/ĐULHHVN. Chi bộ cơ quan Hội REV đạt thành tích ngay trong năm đầu tiên Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hoạt động dưới mô hình mới, sau khi hợp nhất Đảng đoàn và Đảng ủy vào ngày 10/02/2025.

Năm 2025 có nhiều thay đổi lớn trong hệ thống tổ chức Đảng của Liên hiệp Hội Việt Nam. Theo Báo cáo số 209-BC/ĐULHHVN ngày 19/12/2025, Đảng bộ Liên hiệp Hội trải qua hai nhiệm kỳ giao thoa với việc hợp nhất Đảng đoàn và Đảng ủy, tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 vào ngày 21/7/2025, và triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Trong bối cảnh đó, Chi bộ cơ quan Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam vẫn duy trì hoạt động hiệu quả và đạt thành tích cao thể hiện năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng cơ sở. Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc sinh hoạt Đảng theo Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời triển khai các chuyên đề chính trị phù hợp với đặc thù ngành.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2025

Là một trong 93 hội ngành toàn quốc thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực then chốt của cách mạng công nghiệp 4.0. Chi bộ cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Hội trong việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chi bộ cơ quan Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam kết thúc năm 2025 với nhiều thành tích, sẵn sàng đón nhiệm vụ năm 2026.

Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó xác định rõ nhiệm vụ củng cố, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Chi bộ Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam tiếp tục là một trong những đơn vị tiên phong thực hiện mục tiêu này.