Đại hội đầu tiên của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương có 350 đại biểu tham dự

Theo các báo cáo, Đại hội dự kiến diễn ra trong các ngày 22 và 23/9, tại Hà Nội với phương châm hành động "Đoàn kết-Dân chủ-Sáng tạo-Đổi mới-Phát triển".

Báo cáo chính trị trình Đại hội có chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo; Tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức bước vào kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Minh Chung thông tin về Đại hội.

Báo cáo chính trị xác định 5 phương hướng, 10 nhóm chỉ tiêu, 8 nhiệm vụ trọng tâm và 10 nhóm giải pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và 5 nhóm giải pháp về công tác xây dựng Đảng cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội sẽ đề ra 3 khâu đột phá: Đổi mới phương thức lãnh đạo theo mô hình mới; tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới; Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, gần dân, sát dân, chủ động phục vụ nhân dân; Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; chú trọng rèn luyện cán bộ qua hoạt động thực tiễn; gắn kết chặt chẽ “lý luận với thực tiễn”, “nói đi đôi với làm”.

Từ phải qua: Logo chính thức của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng nhiệm kỳ 2025-2030 được Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện bài bản, toàn diện, bảo đảm đúng quy trình, tiến độ và mục đích, yêu cầu đề ra.

Các đại biểu dự chương trình. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Cùng với đó, việc chuẩn bị văn kiện đại hội được các cấp ủy đầu tư công phu, nghiêm túc trên cơ sở tổng kết thực tiễn sâu sắc, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ trước, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

Công tác tuyên truyền được thực hiện đồng bộ, bài bản, có chiều sâu với nhiều hình thức phong phú, tăng cường ứng dụng công nghệ số, góp phần nâng cao nhận thức, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ.

Ngoài ra, công tác nhân sự được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định. Cơ cấu nhân sự cấp ủy các cấp cơ bản bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa độ tuổi, giới tính, cán bộ trẻ và cán bộ nữ, có sự kế thừa và đổi mới.