Murdochs có thể tham gia thỏa thuận cứu TikTok tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump cho biết ông trùm truyền thông bảo thủ Rupert Murdoch và con trai Lachlan có thể tham gia vào đề xuất cứu TikTok tại Hoa Kỳ.

Phát biểu trên chương trình The Sunday Briefing của Fox News, Trump cho biết: “Một người đàn ông tên là Lachlan có liên quan… Rupert [Murdoch] có lẽ sẽ có mặt trong nhóm”.

Ngoài gia đình Murdoch, Trump cũng nhắc đến Chủ tịch Oracle Larry Ellison và Giám đốc điều hành Dell Technologies Michael Dell là những cái tên có thể tham gia. “Họ đều là những người yêu nước, yêu đất nước này. Tôi nghĩ họ sẽ làm rất tốt”, ông nhấn mạnh.

Theo CNBC, Lachlan Murdoch khó tham gia với tư cách cá nhân, nhưng Fox Corporation nơi ông giữ chức Chủ tịch kiêm CEO có thể đóng vai trò trong thương vụ.

Những phát biểu này xuất hiện khi chi tiết thỏa thuận cho phép TikTok, hiện thuộc sở hữu ByteDance (Trung Quốc) sẽ tiếp tục hoạt động ở Mỹ vẫn đang được Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận.

Năm ngoái, Quốc hội Mỹ thông qua luật cấm TikTok nếu ByteDance không thoái vốn tại Mỹ vì lo ngại an ninh quốc gia. Mới đây, Nhà Trắng cho biết trong dự thảo thỏa thuận, sáu trong bảy thành viên hội đồng quản trị TikTok sẽ là người Mỹ, trong khi Oracle phụ trách quản lý dữ liệu và quyền riêng tư. Mỹ cũng sẽ kiểm soát thuật toán – điểm mấu chốt trong đàm phán.

Trump và Tập đã điện đàm hôm thứ Sáu. Trump khẳng định thỏa thuận “đang trên đà hoàn tất”, song phía Trung Quốc tuyên bố vẫn còn nhiều bất đồng. Bắc Kinh nhấn mạnh mong muốn Mỹ tạo môi trường kinh doanh “công bằng, cởi mở, không phân biệt đối xử” cho các công ty Trung Quốc.