Chuyển động số
Cuộc sống số

Murdochs có thể tham gia thỏa thuận cứu TikTok tại Mỹ

Thế Kiên

Thế Kiên

13:12 | 22/09/2025
Tổng thống Donald Trump hé lộ khả năng gia tộc Murdoch - ông trùm truyền thông Rupert Murdoch cùng con trai Lachlan sẽ tham gia vào thỏa thuận cứu TikTok tại Mỹ.
Tổng thống Donald Trump cho biết ông trùm truyền thông bảo thủ Rupert Murdoch và con trai Lachlan có thể tham gia vào đề xuất cứu TikTok tại Hoa Kỳ.
Tổng thống Donald Trump cho biết ông trùm truyền thông bảo thủ Rupert Murdoch và con trai Lachlan có thể tham gia vào đề xuất cứu TikTok tại Hoa Kỳ.

Phát biểu trên chương trình The Sunday Briefing của Fox News, Trump cho biết: “Một người đàn ông tên là Lachlan có liên quan… Rupert [Murdoch] có lẽ sẽ có mặt trong nhóm”.

Ngoài gia đình Murdoch, Trump cũng nhắc đến Chủ tịch Oracle Larry Ellison và Giám đốc điều hành Dell Technologies Michael Dell là những cái tên có thể tham gia. “Họ đều là những người yêu nước, yêu đất nước này. Tôi nghĩ họ sẽ làm rất tốt”, ông nhấn mạnh.

Theo CNBC, Lachlan Murdoch khó tham gia với tư cách cá nhân, nhưng Fox Corporation nơi ông giữ chức Chủ tịch kiêm CEO có thể đóng vai trò trong thương vụ.

Những phát biểu này xuất hiện khi chi tiết thỏa thuận cho phép TikTok, hiện thuộc sở hữu ByteDance (Trung Quốc) sẽ tiếp tục hoạt động ở Mỹ vẫn đang được Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận.

Năm ngoái, Quốc hội Mỹ thông qua luật cấm TikTok nếu ByteDance không thoái vốn tại Mỹ vì lo ngại an ninh quốc gia. Mới đây, Nhà Trắng cho biết trong dự thảo thỏa thuận, sáu trong bảy thành viên hội đồng quản trị TikTok sẽ là người Mỹ, trong khi Oracle phụ trách quản lý dữ liệu và quyền riêng tư. Mỹ cũng sẽ kiểm soát thuật toán – điểm mấu chốt trong đàm phán.

Trump và Tập đã điện đàm hôm thứ Sáu. Trump khẳng định thỏa thuận “đang trên đà hoàn tất”, song phía Trung Quốc tuyên bố vẫn còn nhiều bất đồng. Bắc Kinh nhấn mạnh mong muốn Mỹ tạo môi trường kinh doanh “công bằng, cởi mở, không phân biệt đối xử” cho các công ty Trung Quốc.

Cuộc sống số
Ford Everest Team Vietnam+ (FE+) cùng các nhà hảo tâm đã khánh thành điểm trường bản Hua Nạ với trị giá gần 900 triệu đồng. Công trình được bàn giao cho Nhà trường và chính quyền xã Búng Lao, mang đến không gian học tập mới cho 100 học sinh vùng cao Điện Biên.
Cuộc sống số
Ngày 20/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết cuộc thi Tài năng tin học trẻ quốc tế năm học 2024 - 2025.
RevNews
Sáng 20/9, Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức khai mạc hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể Trung ương lần thứ I với sự tham gia của hàng trăm vận động viên.
Cuộc sống số
Giải pháp bảo hiểm sức khỏe số MoMoCare là thành quả của sự hợp tác mới đây giữa Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam), thành viên của Tập đoàn bảo hiểm toàn cầu Chubb, và MoMo, Tập đoàn Công nghệ Tài chính hàng đầu Việt Nam.
Cuộc sống số
Chiều 19/9, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam, với sự hỗ trợ kinh phí từ Bộ Nội vụ (Vương quốc Anh), chính thức khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người.
