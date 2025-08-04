TikTok một thời làm rung chuyển thế giới, giờ AI Trung Quốc sắp làm điều tương tự

Wei Xiong, nhà phân tích internet Trung Quốc tại UBS Securities, cho biết: “Sự cạnh tranh trong các mô hình tạo video AI đang ở giai đoạn đầu và một số công ty Trung Quốc đã nổi lên như những người dẫn đầu trong lĩnh vực này”.

Các ông lớn như ByteDance, Kuaishou và Alibaba đang đầu tư mạnh vào công nghệ AI để biến văn bản và hình ảnh thành video chuyên nghiệp, mở ra kỷ nguyên "AI như một nhà làm phim".

ByteDance - công ty mẹ của TikTok hiện dẫn đầu trong bảng xếp hạng các mô hình AI chuyển văn bản thành video, do hãng nghiên cứu Artificial Analysis công bố. Google xếp thứ hai và thứ tư, trong khi Kling AI, một sản phẩm của Kuaishou đang giữ vị trí thứ năm.

Kling AI cho phép người dùng tạo video từ hình ảnh hoặc văn bản đơn giản và đã có hơn 20.000 doanh nghiệp sử dụng, với doanh thu hơn 150 triệu nhân dân tệ chỉ trong quý I. Phiên bản Kling 2.1 mới nhất còn tích hợp hiệu ứng âm thanh tự động, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Zeng Yushen, giám đốc vận hành Kling AI, tiết lộ rằng phần lớn doanh thu đến từ thị trường quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu. “Người dùng dường như không quan tâm sản phẩm đến từ đâu,” bà nói.

Không chịu kém cạnh, Alibaba đã ra mắt mô hình AI Wan2.2 cho phép kiểm soát góc máy, ánh sáng và bố cục. Với mã nguồn mở, mô hình đã thu hút hơn 5,4 triệu lượt tải xuống trên Hugging Face và các nền tảng nội địa.

Ngoài video, các công ty như Baidu và Tencent đang đẩy mạnh phát triển avatar ảo và mô hình 3D. Baidu đã đạt doanh thu hơn 7,65 triệu USD trong một buổi livestream có sự tham gia của người dẫn chương trình AI. Tencent thì tung ra Hunyuan World, công cụ tạo cảnh quan 3D dùng trong game.

Giáo sư Winston Ma của Đại học New York nhận định: “Nếu TikTok từng làm rung chuyển thế giới với video ngắn, thì giờ đây các công ty AI Trung Quốc có thể dẫn đầu làn sóng mới trong ngành công nghiệp nội dung kỹ thuật số toàn cầu.”