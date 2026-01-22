Singapore lập viện nghiên cứu đối phó thay đổi việc làm từ trí tuệ nhân tạo

Người lao động học thích ứng công nghệ

Đại học Quản lý Singapore (SMU) vừa ra mắt Viện Lực lượng Lao động Bền vững (ResWORK), cơ sở nghiên cứu cấp đại học đầu tiên tại Singapore và khu vực nghiên cứu đồng thời học tập suốt đời và tương lai việc làm. Viện hoạt động theo góc nhìn liên ngành, kết hợp kinh tế, quản lý, khoa học hành vi và công nghệ.

Giáo sư Lily Kong, Hiệu trưởng SMU, khẳng định viện phản ánh cam kết của trường về nghiên cứu định hình chính sách công, thông tin thực tiễn tổ chức và tăng cường khả năng phục hồi của lực lượng lao động Singapore. ResWORK tập hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực giúp Singapore và khu vực điều hướng những thay đổi sâu sắc đang định hình lại công việc và học tập trong thời đại trí tuệ nhân tạo.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục kiêm Bộ bền vững và môi trường Janil Puthucheary nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác với ngành công nghiệp thông qua nghiên cứu để vượt qua gián đoạn lực lượng lao động do trí tuệ nhân tạo và công nghệ số gây ra.

Ba trụ cột nghiên cứu cốt lõi

ResWORK tổ chức nghiên cứu liên ngành tại SMU xoay quanh ba trụ cột. Trụ cột đầu tiên tối ưu hợp tác giữa người và máy, giúp người lao động học hỏi và thực hiện hiệu quả cùng trí tuệ nhân tạo, máy móc và robot. Trụ cột thứ hai chuyển đổi tổ chức thông qua thiết kế lại quy trình kinh doanh, lãnh đạo và thực hành công việc cho nơi làm việc có trí tuệ nhân tạo. Trụ cột thứ ba tối đa hóa nguồn nhân lực xã hội bằng phân tích chuyển đổi thị trường lao động và định hình chính sách thúc đẩy việc làm bao trùm, có lợi.

Ảnh: Đại học Quản lý Singapore

Viện đã bắt đầu hoạt động nghiên cứu trước khi ra mắt chính thức, thu hút nhiều học giả thỉnh giảng nổi tiếng toàn cầu và hơn 20 giảng viên từ sáu trường của SMU. Đội ngũ giảng viên ResWORK khởi động chín dự án nghiên cứu được tài trợ hạt giống nội bộ cùng nhiều chương trình nghiên cứu tài trợ từ bên ngoài, tổng giá trị vượt 1,5 triệu đô la Singapore.

SMU cam kết 5 triệu đô la Singapore trong năm năm để neo đậu viện, đặt mục tiêu huy động thêm 8 triệu đô la từ nguồn tài trợ nghiên cứu bên ngoài trong ba năm, giúp ResWORK mở rộng quan hệ đối tác và chương trình nghiên cứu theo thời gian.

Tại lễ ra mắt, SMU và SkillsFuture Singapore (SSG) ký biên bản ghi nhớ hai năm cùng xác định và thúc đẩy nghiên cứu chiến lược về cách trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và thay đổi thế hệ trong sở thích làm việc chuyển đổi nhiệm vụ công việc, nhu cầu kỹ năng, con đường nghề nghiệp và học tập. Hai bên sẽ dịch những hiểu biết này thành chính sách duy trì khả năng tuyển dụng và tăng trưởng bao trùm.

Tan Kok Yam, Giám đốc điều hành SkillsFuture Singapore, cho biết quan hệ đối tác với SMU về ResWORK hướng đến mục tiêu duy nhất: chuẩn bị tương lai cho hệ thống SkillsFuture quốc gia. Chuẩn bị tương lai có nghĩa học tập người lớn phải thích ứng với tác động của công nghệ mới nổi, thay đổi nhanh chóng đến động lực lực lượng lao động, giúp việc đào tạo người học nhận được trang bị tốt nhất cho những thay đổi này. Hệ thống cũng phải có hiểu biết sâu sắc về những gì người sử dụng lao động muốn từ công nhân, nơi và cách công việc thay đổi về bản chất, kỹ năng và thuộc tính nào giúp công nhân thành công nhất.

Doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu ứng dụng

Bên cạnh hợp tác với SSG, ResWORK còn làm việc với các công ty tư nhân để ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế. Tập đoàn Equinix đã tài trợ 450.000 đô la Singapore cho SMU triển khai nghiên cứu ứng dụng tại ResWORK. Số tiền này hỗ trợ dự án nghiên cứu trọng điểm về mức độ tác động của trí tuệ nhân tạo đến từng ngành nghề trong thị trường lao động Singapore.

Giáo sư Li Jia, Trưởng khoa kinh tế SMU chủ trì nghiên cứu, phát triển chỉ số có thể tái tạo, minh bạch và truy cập công khai hàng đầu của Singapore đo lường phơi nhiễm trí tuệ nhân tạo trong các vị trí tuyển dụng mới qua nghề nghiệp, ngành và phân khúc người lao động. Nghiên cứu phân tích quảng cáo việc làm và yêu cầu nhiệm vụ theo thời gian, theo dõi cách kỹ năng và yêu cầu nhiệm vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo phát triển, tạo hiểu biết thông tin cho kế hoạch lực lượng lao động, chương trình đào tạo lại kỹ năng và chính sách việc làm.

Leong Yee May, Giám đốc điều hành Equinix Singapore, cho biết công ty đầu tư vào nghiên cứu giúp định vị Singapore làm nhà lãnh đạo khu vực về trí tuệ nhân tạo và tương lai công việc, thông tin thiết kế chính sách mục tiêu như chương trình đào tạo lại kỹ năng.

Giáo sư Archan Misra, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nghiên cứu kiêm Giám đốc tạm thời ResWORK, cho biết viện tin rằng trí tuệ nhân tạo sẽ mở ra cơ hội mới cho người lao động thay vì xóa bỏ việc làm hiện có. Viện không dừng lại ở phân tích vấn đề mà đưa ra giải pháp cụ thể, hợp tác với cơ quan chính phủ và doanh nghiệp thu thập dữ liệu giúp các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và hệ thống đào tạo suốt đời đưa ra quyết định.