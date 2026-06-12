Doanh số gần 98.000 xe, duy trì vị trí số một trong 20 tháng liên tiếp

Riêng trong tháng 5, VinFast đã bàn giao 19.503 ô tô điện cho khách hàng, qua đó tiếp tục duy trì vị trí thương hiệu ô tô bán chạy nhất thị trường trong nước trong tháng thứ 20 liên tiếp.

Theo số liệu được VinFast công bố ngày 10/6, lượng xe bàn giao trong tháng 5/2026 giảm so với tháng trước, tuy nhiên vẫn giúp hãng duy trì khoảng cách đáng kể trên thị trường. Kết quả này đưa tổng số ô tô điện VinFast bán ra từ đầu năm đến hết tháng 5 lên gần 100.000 xe, phản ánh tốc độ mở rộng nhanh chóng của hãng trong phân khúc phương tiện sử dụng năng lượng mới.

VinFast đạt doanh số 97.961 xe trong 5 tháng đầu năm 2026.

Sự tăng trưởng của VinFast diễn ra trong bối cảnh thị trường Việt Nam đang có sự chuyển dịch rõ rệt sang xe điện. Nhiều địa phương, đặc biệt là Hà Nội, đang thúc đẩy các giải pháp giảm phát thải, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện thân thiện hơn với môi trường.

Trong kế hoạch triển khai vùng phát thải thấp, Hà Nội dự kiến từng bước kiểm soát các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời tạo điều kiện để phương tiện điện phát triển. Các nhóm người dùng thường xuyên di chuyển như tài xế công nghệ, giao hàng cũng được xem là lực lượng có khả năng chuyển đổi sang xe điện sớm.

Limo Green dẫn đầu doanh số, nhiều mẫu xe ghi nhận kết quả tích cực

Trong danh sách sản phẩm của VinFast, Limo Green tiếp tục là mẫu xe có doanh số cao nhất trong tháng 5 với 5.108 xe được bàn giao. Sau 5 tháng đầu năm, mẫu MPV này đạt tổng doanh số 24.059 chiếc, trở thành một trong những mẫu xe có sức tiêu thụ mạnh nhất toàn thị trường.

VinFast VF 3 đứng ở vị trí tiếp theo với 4.770 xe bán ra trong tháng. Mẫu xe cỡ nhỏ này tiếp tục thu hút nhóm khách hàng cá nhân nhờ mức giá dễ tiếp cận và thiết kế phù hợp với nhu cầu di chuyển đô thị. Lũy kế từ đầu năm, VF 3 đạt 20.231 xe.

VinFast Limo Green là mẫu xe có doanh số cao nhất trong tháng 5/2026

Ở phân khúc xe nhỏ, VF 5 cùng phiên bản Herio Green ghi nhận 3.399 xe được bàn giao trong tháng 5. Tổng doanh số của dòng xe này trong 5 tháng đầu năm đạt 16.803 chiếc.

Mẫu VF MPV 7 cũng đóng góp đáng kể vào kết quả chung khi bán được 1.711 xe trong tháng 5. Dù mới chính thức mở bán từ tháng 2/2026, mẫu xe này đã đạt doanh số cộng dồn 7.923 chiếc, cho thấy nhu cầu của khách hàng đối với dòng xe đa dụng sử dụng động cơ điện.

Ngoài các mẫu xe chủ lực, những dòng sản phẩm khác của VinFast cũng tiếp tục duy trì lượng tiêu thụ ổn định. VF 6 đạt 1.674 xe trong tháng 5, nâng tổng doanh số 5 tháng lên 11.057 xe. Mẫu xe thương mại EC Van bán được 1.092 chiếc trong tháng, đạt 4.071 xe từ đầu năm. Trong khi đó, VF 7 ghi nhận 750 xe bán ra trong tháng 5, nâng doanh số lũy kế lên 5.412 chiếc.

Bảng doanh số xe VinFast trong tháng 5/2026 (đơn vị: xe):

STT Mẫu xe Tháng 5/2026 Tháng 4/2026 Tỷ lệ tăng/giảm Cộng dồn năm 2026 1 VinFast Limo Green 5.108 6.480 -21,1% 24.059 2 VinFast VF 3 4.770 5.273 -9,5% 20.231 3 VinFast VF 5 và Herio Green 3.399 4.732 -28,1% 16.803 4 VinFast VF MPV 7 1.711 2.526 -32,2% 7.923 5 VinFast VF 6 1.674 2.704 -38% 11.057 6 VinFast EC Van 1.092 - - 4.071 7 VinFast VF 7 750 - - 5.412

Thị trường xe điện mở rộng, VinFast tiếp tục tung sản phẩm mới

Theo đại diện VinFast, kết quả kinh doanh hiện nay cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của người tiêu dùng đối với ô tô điện. Bên cạnh sản phẩm, hãng cũng tập trung phát triển hệ thống trạm sạc và dịch vụ hậu mãi nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi phương tiện.

Trong tháng 5, VinFast tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm khi giới thiệu và nhận đặt cọc sớm mẫu VF 8 thế hệ mới. Chỉ sau 8 ngày mở bán, mẫu xe này nhận được 12.728 đơn đặt hàng, trở thành một trong những mẫu xe mới tạo được sức hút lớn trên thị trường.

VinFast VF 8 đã nhận đặt cọc tại thị trường Việt Nam

Việc liên tục đạt doanh số cao giúp VinFast củng cố vị thế trong ngành ô tô Việt Nam. Sau giai đoạn tập trung phát triển xe điện, hãng đang từng bước mở rộng dải sản phẩm, từ xe đô thị cỡ nhỏ, xe gia đình đến các mẫu xe phục vụ nhu cầu kinh doanh.

Trong bối cảnh chính sách môi trường ngày càng được quan tâm và xu hướng sử dụng phương tiện xanh gia tăng, thị trường xe điện Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng. Kết quả gần 98.000 xe sau 5 tháng đầu năm tạo nền tảng để VinFast hướng tới những cột mốc doanh số mới trong năm 2026.