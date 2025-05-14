TikTok AI Alive: biến ảnh tĩnh thành video viral chỉ trong 1 nốt nhạc

TikTok AI Alive giúp biến ảnh tĩnh thành video động, hấp dẫn trực tiếp trong TikTok Storie. Ảnh: Tiktok

Tính năng AI Alive chỉ hoạt động thông qua Story Camera của TikTok và tự động phát hiện các yếu tố trong ảnh để tạo hiệu ứng chuyển động phù hợp. Khi một bức ảnh có bầu trời, mây và đại dương, AI Alive biến đổi màu sắc bầu trời, làm mây trôi chậm và bổ sung âm thanh sóng biển tự nhiên.

Người dùng cũng có thể biến ảnh chụp nhóm trở nên sống động bằng cách làm nổi bật cử chỉ và biểu cảm của từng người trong ảnh.

Cách sử dụng AI Alive cực kỳ đơn giản: Mở Story Camera bằng cách chạm vào dấu "+" màu xanh ở trang Hộp thư đến hoặc Hồ sơ. Chọn một ảnh từ Album Câu chuyện, biểu tượng AI Alive sẽ tự động xuất hiện ở thanh công cụ bên phải. Sau khi tạo và đăng, mọi người có thể xem Story AI Alive từ nguồn cấp Dành cho bạn, Đang theo dõi và trên trang cá nhân của người đăng.

Trong khi Instagram và Snapchat đã hỗ trợ tạo ảnh từ văn bản bằng AI, TikTok hiện là nền tảng đầu tiên cho phép chuyển ảnh tĩnh thành video động một cách toàn diện. Snapchat đã thông báo kế hoạch phát triển tính năng tương tự nhưng chưa công bố thời điểm cụ thể.

Động thái này thể hiện chiến lược của TikTok nhằm duy trì vị thế dẫn đầu trong việc áp dụng công nghệ AI cho sáng tạo nội dung, sau khi đã tích hợp thành công công cụ tạo ảnh từ văn bản.

Mọi video tạo bằng AI Alive đều được gắn nhãn "Được tạo bằng AI" rõ ràng để người xem nhận biết. Nền tảng cũng nhúng siêu dữ liệu C2PA - tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế giúp truy xuất nguồn gốc nội dung AI, ngay cả khi video được tải về và chia sẻ ngoài TikTok.

TikTok áp dụng quy trình kiểm duyệt đa lớp bao gồm: đánh giá tự động hình ảnh và mô tả trước khi tạo video, kiểm tra nội dung video sau khi tạo, và xem xét lần cuối trước khi cho phép chia sẻ rộng rãi. Người dùng có thể báo cáo các video vi phạm để hệ thống xử lý kịp thời.

AI Alive mở ra hướng sáng tạo nội dung mới cho người dùng TikTok, giúp họ kể chuyện sinh động từ những khoảnh khắc tĩnh lặng. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho những người muốn tạo nội dung hấp dẫn nhưng chưa có kinh nghiệm chỉnh sửa video chuyên nghiệp.

Việc TikTok liên tục đẩy mạnh ứng dụng AI trong sáng tạo nội dung cho thấy mạng xã hội đang chuyển từ việc chia sẻ nội dung thô sang hỗ trợ người dùng tạo ra những sản phẩm tinh tế hơn với công nghệ hiện đại.