Cơ hội mới từ thị trường tài sản số

Tại Diễn đàn, các chuyên gia cho rằng, Việt Nam đang đứng trước giai đoạn mở rộng không gian tăng trưởng. Nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng vượt bậc nhờ chính sách tiền tệ nới lỏng hơn, đầu tư công mạnh mẽ và cải cách hành chính. Mục tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2026–2030 được đặt ở mức cao nhất thập kỷ.

Ông Huỳnh Minh Tuấn - Nhà sáng lập FIDT kiêm Phó Chủ tịch Chứng khoán APG.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng, để tận dụng hiệu quả không gian tăng trưởng, cần củng cố năng lực nội tại, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hoàn thiện khung pháp lý. Có như vậy, Việt Nam mới có thể vững bước trong hành trình xây dựng nền kinh tế số hiện đại, hội nhập sâu rộng và tăng trưởng bền vững.

Ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Chứng khoán APG nhận định, kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng vượt bậc với nhiều tín hiệu kinh tế vĩ mô tích cực. Các cải cách chính sách kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh nhằm tối đa hóa động lực tăng trưởng, đặc biệt trong khu vực kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân.

Kết quả thuế quan thuận lợi với Mỹ cũng tạo thêm động lực cho thu hút FDI, thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu. Từ những phân tích đó, ông Huỳnh Minh Tuấn tiếp tục củng cố quan điểm, cho rằng tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2025 có thể đạt từ 8,3 - 8,5%. Động lực tăng trưởng kinh tế trong năm 2025 đến từ 2 yếu tố: đầu tư công và tiêu dùng đang tăng trưởng tốt. Đặc biệt, từ nay đến cuối năm, hạ tầng sẽ có nhiều dự án mới chuẩn bị triển khai. Tổng đầu tư hạ tầng năm nay sẽ vượt dự kiến. Năm sau dự báo sẽ tăng trưởng thêm 25%.

Ông Nguyễn Việt Đức (ngoài cùng bên phải) - Giám đốc Kinh doanh số CTCK VPBankS.

Tương tự, báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy, tăng trưởng kinh tế quý III/2025 ở mức cao nhất trong nhiều năm, trong khi chỉ số CPI duy trì ở mức thấp, tăng trưởng tín dụng cao, tỷ giá USD/VND bớt áp lực. Tất cả những yếu tố này tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng cao trong các năm tới. Từ những diễn biến của thị trường, Giám đốc Kinh doanh số Chứng khoán VPBank Nguyễn Việt Đức đưa ra nhận định, bên cạnh chính sách tiền tệ, đầu tư công sẽ là động lực chính khi Việt Nam có dư địa nợ công thấp (khoảng 32%), cho phép tăng giải ngân mạnh trong năm tới. Cùng với đó, câu chuyện về tái cơ cấu, cải cách tiền số, tài sản mã hoá sẽ là những động lực mới trong tương lai.

Cũng tại Diễn đàn, các chuyên gia cũng đánh giá cao sự phát triển đa dạng của các lớp tài sản. Thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên nhóm “thị trường mới nổi”, là cú huých lớn, mở đường cho dòng vốn ETF và quỹ ngoại đổ vào mạnh mẽ. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang có dấu hiệu hồi phục rõ nét, khi tổng giá trị phát hành 9 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 425.000 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Chính phủ đặt mục tiêu nâng quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp lên 25% GDP vào năm 2030, so với mức khoảng 7% hiện nay. Bất động sản cũng bắt đầu khởi sắc trở lại, nhờ chính sách tháo gỡ pháp lý và đầu tư công lan tỏa.

Thị trường vàng - bạc tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Sau khi Nghị định 232 được ban hành, chấm dứt độc quyền vàng miếng, thị trường được kỳ vọng minh bạch hơn và cạnh tranh lành mạnh hơn. Giá vàng trong nước đã tăng khoảng 56% từ đầu năm, trở thành kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh lãi suất thấp. Bạc cũng nổi lên như một kênh đầu tư tiềm năng, gắn với xu hướng sản xuất xanh và công nghệ năng lượng sạch, đặc biệt trong lĩnh vực pin và xe điện. Tài sản số trổi dậy được công nhận là hợp pháp để đầu tư và trao đổi theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP. Và Việt Nam cũng đang hoàn thiện khung pháp lý để vận hành sàn giao dịch tài sản số đầu tiên trong thời gian tới.

Toàn cảnh Diễn đàn Kinh doanh 2026.

Việc tài sản số được công nhận là hợp pháp để đầu tư và trao đổi, mở ra một không gian vô cùng rộng rãi trong đầu tư. Điều này thu hút sự thảo luận sôi nổi của các chuyên gia. Ông Nghiêm Minh Hoàng, Chuyên gia Kinh tế - Tài chính, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) cho biết, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP đã mở ra giai đoạn mới cho thị trường với khoảng 21 triệu tài khoản giao dịch tiền số, giá trị giao dịch ước 200 tỷ USD. Tới đây Việt Nam sẽ có 5 sàn thí điểm giao dịch tiền số đầu tiên, là cơ hội để Việt Nam hình thành trung tâm tài sản số khu vực. Tuy nhiên, thị trường này cũng có thách thức không nhỏ, đó là khung pháp lý còn mới, cần thời gian hoàn thiện; kinh nghiệm quản lý hạn chế; rủi ro công nghệ và bảo mật.

Ông Lê Bảo Nguyên, Phó Tổng Giám đốc CTCP Công nghệ số SSI (SSID) đánh giá: Tài sản mã hóa là thị trường rủi ro cao, đòi hỏi doanh nghiệp phải có năng lực công nghệ và tài chính vững mạnh. Nghị quyết 05/2025/NQ-CP đặt điều kiện vốn điều lệ cao là nhằm bảo vệ nhà đầu tư và hạn chế rủi ro. “SSID đã chuẩn bị kỹ về nhân sự, công nghệ, quy trình để sẵn sàng tham gia thị trường giao dịch tiền số, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý trong giai đoạn thí điểm” - ông Lê Bảo Nguyên chia sẻ. Ông Lê Bảo Nguyên cũng đồng thời nhấn mạnh việc đi sau giúp Việt Nam có cơ hội học hỏi kinh nghiệm quốc tế, tránh sai lầm, đồng thời xây dựng hệ sinh thái bền vững.

Ông Nguyễn Việt Đức cũng nhận định, tài sản số là lĩnh vực Việt Nam có thể cạnh tranh toàn cầu, nhất là khi Chính phủ thúc đẩy xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Các doanh nghiệp công nghệ và tài chính trong nước đang chuẩn bị tích cực để đón đầu xu hướng này.