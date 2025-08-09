Báo chí: Cầu nối đa phương giúp xây dựng khung pháp lý và phòng ngừa lừa đảo tài sản số

Tại buổi tập huấn chuyên đề do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) phối hợp cùng Công ty 1Matrix tổ chức ngày 8/8 tại Hà Nội, hơn 70 phóng viên, nhà báo đã cùng thảo luận, nâng cao nhận thức về các rủi ro và giải pháp nhận diện hành vi gian lận trên thị trường tài sản mã hoá.

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA, Chủ tịch Công ty 1Matrix nhấn mạnh vai trò then chốt của báo chí trong việc định hướng dư luận, hỗ trợ nhà đầu tư và góp phần xây dựng hệ sinh thái tài sản số lành mạnh tại Việt Nam.

Sự kiện thu hút gần hơn 70 nhà báo, phóng viên lĩnh vực công nghệ, blockchain, tài sản số, tài sản mã hoá tham dự.

“Trong kỷ nguyên số hóa mạnh mẽ, báo chí không chỉ là kênh truyền tải thông tin mà là cầu nối đa phương quan trọng, giúp kết nối giữa các Nhà hoạch định chính sách - Chính phủ - Doanh nghiệp và Cộng đồng. Đồng thời, báo chí truyền thông cũng giữ vai trò định hướng dư luận theo hướng tích cực, góp phần định hình, nâng cao nhận thức, giúp cộng đồng theo kịp sự phát triển của các công nghệ kỹ thuật mới, giúp bảo vệ lợi ích cộng đồng, góp phần xây dựng một hệ sinh thái tài sản số an toàn, minh bạch và bền vững tại Việt Nam”, ông Trung nói.

Luật hoá Tài sản mã hoá: Bước ngoặt thúc đẩy nền kinh tế số

Ngày 14/6/2025, Luật Công nghiệp Công nghệ số được Quốc hội chính thức thông qua, lần đầu tiên luật hoá các khái niệm tài sản số, tài sản mã hoá. Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với thị trường tài sản số tại Việt Nam, góp phần hiện thực hóa Chiến lược Blockchain Quốc gia theo Quyết định số 1236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 22/12/2024 về thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia.

Bên cạnh đó, hành lang pháp lý đối với lĩnh vực Blockchain và Tài sản số cũng đang được hoàn thiện nhanh chóng với Luật Dữ liệu, Luật Khoa học - Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đều đã được thông qua. 4 luật khác đang được xem xét, triển khai như Luật giao dịch điện tử, Luật Chuyển đổi số và sẽ sớm được Quốc hội cho ý kiến trong thời gian tới.

Ông Phan Đức Trung khẳng định báo chí giữ vai trò quan trọng trong định hướng dư luận và phát triển hệ sinh thái tài sản số Việt Nam.

Trong tháng 8/2025, dự thảo Nghị quyết thí điểm sàn giao dịch tài sản số cũng sẽ được Bộ Tài chính trình Chính phủ, đặt nền móng cho một sản phẩm tài chính mới đang rất được cộng đồng quan tâm.

“Mặc dù đi sau nhưng Việt Nam đang có tốc độ hoàn thiện pháp lý về công nghệ blockchain, tài sản mã hóa và các quy định liên quan rất nhanh chóng và có xu hướng thúc đẩy đổi mới sáng tạo hơn là quản lý hành chính. Việc công nhận tài sản mã hoá là hợp pháp không những tạo ra cơ sở để bảo vệ nhà đầu tư và xử lý các hành vi vi phạm, mà còn thúc đẩy doanh nghiệp trong nước phát triển các mô hình đổi mới sáng tạo một cách chính danh”, bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VBA nhận định.

Truyền thông báo chí: Cầu nối đa phương trong tạo lập khung pháp lý và giảm thiểu nguy cơ lừa đảo thị trường tài sản số

Blockchain và Tài sản số là một lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh chóng chưa từng có. Bên cạnh việc ứng dụng để tạo ra các mô hình tài chính minh bạch, hiệu quả, công nghệ này cũng bị lợi dụng làm vỏ bọc cho các mô hình lừa đảo tinh vi dẫn đến những thiệt hại khổng lồ cho người dùng toàn cầu và Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, đã phát hiện gần 1.500 vụ việc lừa đảo qua mạng, gây thiệt hại hơn 1.660 tỉ đồng. Trong đó, riêng các hoạt động liên quan giao dịch tiền ảo, tiền mã hóa lên tới hơn 1.500 kênh, hội nhóm.

Các hoạt động tấn công mạng cũng diễn ra ngày nguy hiểm hơn. Từ năm 2024 đến nay, phát hiện trên 42 triệu cảnh báo tấn công mạng, 420.000 cảnh báo phát hiện mã độc nhằm vào các hệ thống thông tin.

Trong bối cảnh đó, báo chí truyền thông càng thể hiện rõ vai trò quan trọng, vừa là cầu nối đa phương giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng và thế giới, góp phần thúc đẩy quá trình tạo lập khung pháp lý, đồng thời góp phần quan trọng trong việc nhận diện, ngăn ngừa và giảm thiểu nguy cơ lừa đảo trên thị trường tài sản số.

Theo ông Phạm Gia Khánh, Giám đốc Công nghệ CTCP NippyLabs đưa ra 5 dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro cao. Một trong những cảnh báo phổ biến là cam kết lợi nhuận vượt quá 15% mỗi năm – mức lãi suất phi thực tế thường được dùng để lôi kéo nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm.

Ông Phạm Gia Khánh, Giám đốc Công nghệ, CTCP Nippy Labs cảnh báo 5 dấu hiệu rủi ro, gồm hứa lợi nhuận cao, thiếu minh bạch và quảng bá qua kênh hoặc nguồn không uy tín.

“Cũng cần thận trọng với những token gần như không có thông tin rõ ràng trên các kênh truyền thông chính thống hay mạng xã hội, hay những lời mời gọi đầu tư vào lĩnh vực mà bản thân chưa từng tìm hiểu như meme coin, DeFi, Layer 1, Layer 2. Ngoài ra, token do cá nhân hoặc nhóm người mới quen giới thiệu nhưng không có thông tin công khai, chỉ được quảng cáo trong các hội nhóm kín hoặc có liên quan đến mô hình đa cấp hoặc KOLs trên mạng xã hội,… đều là những lưu ý quan trọng cần được truyền thông rộng rãi đến cộng đồng”, ông Khánh cảnh báo.

Khẳng định chủ quyền công nghệ từ Mạng dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình, Công ty 1Matrix cũng giới thiệu những kết quả bước đầu của Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN), được xây dựng nhằm hướng tới mục tiêu người Việt làm chủ hoàn toàn về dữ liệu và công nghệ theo cam kết tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam lần thứ 6 với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Theo TS. Đỗ Văn Thuật, Giám đốc Giải pháp và Kiến trúc Blockchain, Công ty 1Matrix, Mạng dịch vụ đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) có tính chất tương tự EBSI (Mạng hạ tầng dịch vụ Blockchain dùng chung cho 29 nước châu Âu) và BSN (Mạng dịch vụ Blockchain Trung Quốc). VBSN được thiết kế theo mô hình kiến trúc 5 tầng, hướng đến việc cung cấp các giải pháp blockchain toàn diện, chi phí thấp, dễ triển khai, dễ tùy biến theo nhu cầu cụ thể, phục vụ cho các doanh nghiệp - tổ chức dịch vụ công và tư.

TS. Đỗ Văn Thuật, Giám đốc Giải pháp và Kiến trúc Blockchain, Công ty 1Matrix, chia sẻ mạng dịch vụ đa chuỗi Blockchain cung cấp giải pháp toàn diện, chi phí thấp cho công và tư.

Tốc độ giao dịch của mỗi mạng layer 1 trong VBSN hiện đạt từ 2.000 - 60.000 TPS (giao dịch/giây, tuỳ biến theo nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp) và có thể đạt mức tối đa 300.000 TPS. Đáng lưu ý, VBSN không chỉ có một layer 1 duy nhất mà xây dựng 6 blockchain layer-1 kết hợp kết nối các nền tảng blockchain hiện hữu trên thế giới với nhiều cơ chế phân quyền và đồng thuận nhằm tối ưu lợi ích cho những lĩnh vực và nhu cầu khác nhau.

Theo ông Thuật, nếu như trước đây doanh nghiệp có thể phải tốn vài chục đến hàng trăm nghìn Đô la Mỹ và thời gian từ 1-3 tháng để code mới một Layer 1 thì bây giờ, với VBSN, các đơn vị chỉ mất dưới một giờ để tạo một Layer 1 hoàn toàn mới.

Sau khi khởi tạo, Layer 1 này được tích hợp sẵn nhiều tiện ích, bộ công cụ như Ví tài sản mã hoá, Cầu nối, Bộ phát triển hợp đồng thông minh, Hạ tầng RPC,… giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể cả về thời gian, chi phí khởi tạo, vận hành. Đặc biệt, điều này còn giúp các doanh nghiệp, tổ chức truyền thống dễ dàng tiếp cận lĩnh vực mới là Blockchain và Tài sản số kể cả khi không có sẵn đội ngũ nhân sự chuyên sâu về công nghệ.

“Tôi tin tưởng rằng VBSN sẽ giúp giải quyết nhiều vấn đề hiện tại và tương lai của Việt Nam kể cả trong quản lý dữ liệu công hay thúc đẩy kinh tế khu vực tư”, ông Thuật khẳng định.