Aleph mở rộng hợp tác với Spotify

Theo đó, Aleph sẽ mở rộng quan hệ đối tác phân phối quảng cáo với Spotify tại hơn 80 thị trường, tạo cơ hội tiếp cận hơn 20.000 nhà quảng cáo.

Spotify Advertising đang không ngừng hiện đại hóa công nghệ quảng cáo, củng cố quan hệ đối tác và nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ, nhằm giúp các nhà quảng cáo mua, sáng tạo, đo lường và đạt được kết quả rõ ràng trên nền tảng quảng cáo của Spotify một cách dễ dàng hơn.

Những nỗ lực này đánh dấu một bước tiến đáng kể của Spotify trong hành trình hoàn thiện tính năng mua quảng cáo tự động (automated buying) và đổi mới sáng tạo, không chỉ riêng trên nền tảng quảng cáo của Spotify mà còn trong toàn ngành âm thanh kỹ thuật số.

Đáng chú ý, Spotify đang tích cực cải tiến nền tảng tự phục vụ của mình mang tên Spotify Ads Manager (Trình quản lý Quảng cáo Spotify) với các tính năng xác định mục tiêu chính xác hơn. Nhờ đó, nền tảng cho phép các nhà quảng cáo ở mọi quy mô có thể dễ dàng thiết lập, tối ưu hóa, và đo lường hiệu quả các chiến dịch trên Spotify.

Hiện tại, các công cụ hỗ trợ mà Spotify đang sử dụng là Spotify Pixel (Công cụ Theo dõi Hành vi người dùng), Custom Audiences (Tính năng điều chỉnh đối tượng), quan hệ hợp tác với các bên thứ ba và App Installs (Tính năng quảng bá tải và cài đặt ứng dụng).

Trước đó vào năm 2013 hai bên đã lần đầu thiết lập quan hệ hợp tác tại 4 quốc gia

Trước đó vào năm 2013 hai bên đã lần đầu thiết lập quan hệ hợp tác tại 4 quốc gia. Trong thỏa thuận hợp tác lần này, Aleph sẽ cung cấp loạt giải pháp quảng cáo toàn diện cho Spotify, bao gồm dịch vụ bán nền tảng quảng cáo phù hợp cho từng thị trường, giải pháp thanh toán, hỗ trợ sáng tạo nội dung và các công cụ tự động hóa nhằm tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch. Những dịch vụ này sẽ giúp Spotify khai thác tối đa doanh thu từ không gian quảng cáo (ad inventory) của mình và kết nối thương hiệu với các nhà quảng cáo tại nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, và Việt Nam.

Đội ngũ Aleph sẽ được cấp quyền truy cập vào Spotify Ads Manager, từ đó hỗ trợ các nhà quảng cáo và doanh nghiệp khai thác tối đa các định dạng quảng cáo cũng như khả năng nhắm chính xác vào đối tượng quảng cáo mục tiêu. Điều này cho phép thương hiệu tiếp cận người nghe Spotify vào những thời điểm phù hợp như khi tập thể dục, làm việc tập trung hoặc khi đang di chuyển - những thời điểm họ có mức độ tương tác cao. Từ đó, các nhà quảng cáo và thương hiệu sẽ có cơ hội kết nối với khách hàng mục tiêu và đạt được các mục tiêu tiếp thị hiệu quả.

Chia sẻ về mối quan hệ hợp tác này, ông Pieter-Jan de Kroon, Giám đốc điều hành khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Aleph, cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng Spotify tại hơn 80 thị trường. Cam kết cùng đổi mới và mang lại các giá trị vượt trội cho nhà quảng cáo chính là nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hợp tác này.”

Đại diện Spotify, ông Sam Bevan, Giám đốc Toàn Cầu mảng Thị trường mới nổi và Mở rộng kinh doanh tại Spotify đánh giá: “Trên hành trình tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh quảng cáo, chúng tôi rất vui mừng khi hợp tác cùng Aleph để đơn giản hóa quy trình vận hành, cung cấp các giải pháp tối ưu hơn cho các nhà quảng cáo và phát triển quy mô kinh doanh của Spotify một cách hiệu quả hơn. Với việc triển khai các giải pháp quảng cáo tự động hóa mới của chúng tôi, kết hợp với mạng lưới toàn cầu vững mạnh và kinh nghiệm địa phương sâu rộng của Aleph, chúng tôi có thể cung cấp cho các nhà quảng cáo trên toàn cầu thêm công cụ và nguồn lực mới để đạt được mục tiêu chiến dịch.”