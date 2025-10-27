Chuyển động số
Chặng chung kết VBC 2025 chính thức khởi tranh tại Hà Nội

Gia Hân

Gia Hân

18:01 | 27/10/2025
Chặng Chung kết toàn quốc của Vietnam Pro-Am Basketball Championship 2025 brought by VNPAY (VBC 2025) đã chính thức khởi tranh vào ngày 26/10 tại Nhà thi đấu Cầu Giấy, Hà Nội. VBC 2025 mang đến những trận đấu với tính chuyên môn cao và chương trình khai mạc mang đậm niềm tự hào văn hóa dân tộc.
Ngày thi đấu mở màn với trận đấu của những cầu thủ trẻ, như Lee Hà Huấn, Thái Gia Huy và Tô Ngọc Hà của Hà Nội, trước Á Quân HBC – Ba Đình. Michael Soy cùng dàn sao trẻ, Caleb Nguyen, Đinh Toàn Quốc và ngoại binh Leon Gilmore III, đã mang về chiến thắng 96-63 cho Ba Đình.

Ngay sau đó là màn đối đầu giữa hai đại diện khác đến từ Thủ đô – Hidden Dragons và Phòng không - Không quân Peak. Sự đồng đều của những “chàng lính” đã áp đảo đối phương ngay từ hiệp đầu. Đinh Tiến Công, Nguyễn Thành Công và Nguyễn Tuấn Anh của PKKQ Peak liên tục cướp bóng và bắt bóng đập bảng, phản công nhanh và ghi điểm. Trong khi đó, Hidden Dragons đã thi đấu không thực sự hiệu quả và để thua 69-89.

Chặng chung kết Vietnam Pro-Am Basketball Championship 2025 brought by VNPAY chính thức khởi tranh tại Hà Nội

Tâm điểm đổ dồn vào trận đấu giữa Thanh Hà Tsunami Dreamers và 3F Galaxy by Rekommend AI, hai đội bóng đang nắm giữ nhiều cúp vô địch nhất hệ thống VBC. Tsunami lại một lần nữa đối đầu Kentrell Barkley khi ngoại binh này gia nhập đội hình 3F Galaxy.

Cùng các cầu thủ trẻ nổi bật, Nguyễn Anh Hào, Phạm Nhật Thái Quang và Trần Ngọc Bình, 3F đã nỗ lực bám đuổi và giữ vững khoảng cách. Nhưng may mắn không mỉm cười với họ khi phía Tsunami là ngoại binh Kierell Green và Ryan Monteclaro, cùng dàn nội binh Nguyễn Thanh Tùng, Quang Anh “Sugar” và Nguyễn Huy Hoàng. Chiến thắng chung cuộc thuộc về Thanh Hà Tsunami Dreamers (86-69).

Trận đấu cuối cùng của ngày là màn bùng nổ của rapper Russ của Next Level Hyperhall. Anh đã ghi thành công 6 quả ném 3, mang về 18 điểm và trở thành MVP. Góp phần vào chiến thắng cách biệt 97-57 của Next Level Hyperhall trước Hustle Hòa Bình là Corey Cilia, Dương Đức Trí, Tony Hoàng Tú và Jan Hoàng. Sức mạnh của đội trưởng Vũ Đức Thái cùng Mai Đức Lộc và Nguyễn Đức Mạnh không đủ để Hustle Hòa Bình lật đổ hàng phòng ngự đối phương.

Chặng chung kết Vietnam Pro-Am Basketball Championship 2025 brought by VNPAY chính thức khởi tranh tại Hà Nội

Mang thông điệp “Stand As One”, Vietnam Pro-Am Basketball Championship 2025 brought by VNPAY là sự kiện đánh dấu tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc – nơi thể thao không chỉ là cuộc thi tài, mà còn là cầu nối giữa con người và tinh thần Việt Nam. Chặng Chung kết toàn quốc là sự hội tụ của tinh hoa ba miền, cùng hướng đến một mục tiêu chung. Thông điệp được truyền tải qua màn trình diễn “Một dải tự hào” trong Lễ Khai mạc, diễn ra cùng ngày, với tiết mục nhảy kết hợp dân gian và hiện đại trên nền những bài hát đặc trưng của từng khu vực.

Với sự góp mặt của nhiều vận động viên tiêu biểu cùng sự đồng hành của đông đảo người hâm mộ, mùa thứ ba của VBC tiếp tục khẳng định định hướng của Công ty Cổ phần New Sports – đơn vị tiên phong trong việc phát triển hệ sinh thái thể thao đa môn tại Việt Nam. Thông qua các giải đấu như VBC, New Sports không chỉ tạo sân chơi chuyên nghiệp cho vận động viên ở nhiều trình độ, mà còn góp phần thúc đẩy phong trào thể thao cộng đồng, hướng tới mục tiêu đưa thể thao Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Chặng chung kết Vietnam Pro-Am Basketball Championship 2025 brought by VNPAY chính thức khởi tranh tại Hà Nội

Đồng hành với Vietnam Pro-Am Basketball Championship 2025 là Nhà tài trợ Danh xưng – Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam VNPAY, cùng hai Nhà tài trợ Vàng, Công ty Cổ phần Chứng khoán UP và MaxxSport - Hệ thống phân phối Thời trang thể thao.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 26/10 đến ngày 5/11/2025 tại Nhà thi đấu Cầu Giấy, số 35 Trần Quý Kiên, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến của VTVcab, ON Sports và ON Live.

Vietnam Pro-Am Basketball Championship 2025 brought by VNPAY VNPAY

Cuộc sống số
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấn chỉnh nghiêm khắc và lập lại trật tự trên không gian mạng, không để những sản phẩm phản cảm, lệch chuẩn văn hóa lan truyền, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.
