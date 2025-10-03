Chuyển động số
Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cúp Ziaja khởi động tại Hà Nội

Lê Giang

Lê Giang

09:47 | 03/10/2025
Ngày 2/10, Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress năm 2025 - Cúp Ziaja (Khu vực Hà Nội) được công bố và chính thức khởi động.
Đây là giải đấu do Báo điện tử VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT phối hợp tổ chức, với sự đồng hành chuyên môn từ Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam và tài trợ chính bởi thương hiệu dược mỹ phẩm Ziaja (Ba Lan). Mục tiêu của giải là tạo sân chơi thể thao lành mạnh, lan tỏa niềm yêu thích bóng rổ và góp phần phát triển toàn diện cho học sinh THPT.

giai-bong-ro-cup- Ziaja
Ông Ngô Mạnh Cường, Tổng giám đốc FPT Online, Phó Trưởng Ban tổ chức chia sẻ tại lễ phát động.

Theo Ban tổ chức, giải đấu có sự góp mặt của 16 đội bóng đến từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, diễn ra từ ngày 25/10 - 6/12 với 4 vòng thi đấu: Vòng Bảng, vòng Tứ kết, vòng Bán kết và Chung kết. Các trận thi đấu tại vòng Bán kết và Chung kết sẽ được phát sóng trực tiếp trên Fanpage của giải đấu. Lễ bế mạc và trao giải dự kiến diễn ra vào chiều ngày 6/12 tại Nhà thi đấu trên địa bàn Hà Nội.

Tại mùa giải năm 2025 (khu vực Hà Nội), mỗi trường THPT trên địa bàn Thành phố được coi là một đơn vị thi đấu và được phép cử tối đa 2 đội bóng tham dự, gồm 1 đội bóng nam và 1 đội bóng nữ qua link công bố trên fanpage từ ngày 1/10 đến 7/10/2025.

Giải đấu tiếp tục có sự đồng hành và cố vấn chuyên môn từ Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, qua đó bảo đảm chất lượng chuyên môn cho các trận đấu cũng như tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn thi đấu chính thức.

giai-bong-ro-cup- Ziaja

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 – Cúp Ziaja khởi động tại Hà Nội.

Giải Bóng rổ trẻ VnExpress áp dụng Luật bóng rổ 5x5 FIBA 2020 và có cơ cấu giải thưởng như sau: Đội Vô địch sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt trị giá 15 triệu đồng, đội hạng Nhì nhận giải thưởng 10 triệu đồng, các đội đồng hạng Ba nhận thưởng 7 triệu đồng và cầu thủ xuất sắc nhận 5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các đội nhận được cúp, cờ, huy chương cùng các phần quà từ đơn vị đồng hành. Cơ cấu giải thưởng này được áp dụng cho cả 2 nội dung (nam và nữ).

Song hành cùng Giải đấu là các hoạt động vệ tinh, nhằm khích lệ tinh thần và lan tỏa không khí thi đấu sôi động: Media Day - nơi toàn bộ các đội bóng tham gia chụp ảnh đội hình, quay video giới thiệu và thực hiện phỏng vấn, phục vụ cho công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh của giải đấu cũng như lan tỏa không khí thi đấu sôi động tới cộng đồng yêu bóng rổ; Tập huấn kỹ năng và sức khỏe học đường “Slay hard, Play harder - Khí chất hơn, Chơi chất hơn” - được triển khai từ tháng 10 đến tháng 11 tại các trường THPT trên địa bàn Hà Nội.

Ông Ngô Mạnh Cường, Tổng giám đốc FPT Online, Phó Trưởng Ban tổ chức, cho biết: “Năm nay, mùa thứ hai của giải đấu trở lại với quy mô và chất lượng tổ chức được nâng cao. Không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh, giải đấu còn là nơi các em học sinh được rèn luyện tinh thần đồng đội, bản lĩnh thi đấu, khơi dậy đam mê và phát triển toàn diện.”

giai-bong-ro-cup- Ziaja
Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 25/10 đến 6/12/2025.

Giải đấu tiếp tục nhận được sự đồng hành của thương hiệu dược mỹ phẩm Ziaja (Ba Lan), phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi Baniphar và EUPC Group. Chia sẻ về lý do đồng hành cùng Giải đấu, ông Nguyễn Quang Bang, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh (Baniphar) chia sẻ: “Thể thao không chỉ là hoạt động rèn luyện thể chất mà còn là nền tảng xây dựng lối sống lành mạnh, nuôi dưỡng tinh thần và bản lĩnh cho thế hệ trẻ. Chúng tôi hy vọng mùa giải năm nay sẽ lan tỏa nguồn cảm hứng tích cực, giúp học sinh tự tin chinh phục đam mê và tình yêu bóng rổ".

Năm 2024, Giải bóng rổ trẻ VnExpress - Cúp Ziaja (VYB - Ziaja Cup) có sự tham gia của 24 đội tuyển bóng rổ hàng đầu đến từ các trường THPT trong khu vực.

Giải đấu đã trở thành sân chơi thể thao chất lượng thu hút gần 4.000 khán giả cổ vũ trực tiếp tại sân và hàng chục nghìn lượt theo dõi mỗi trận trên các nền tảng số, nhận được sự đánh giá cao và ủng hộ từ các nhà quản lý giáo dục, phụ huynh, chuyên gia thể thao… về quy mô tổ chức cũng như chất lượng chuyên môn.
Giải bóng rổ trẻ VnExpress - Cúp Ziaja VnExpress

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

