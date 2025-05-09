Visa, VIB và VNPAY ra mắt bộ giải pháp tài chính và số hóa toàn diện cho doanh nghiệp

Bộ giải pháp toàn diện này bao gồm ba thành phần chính. VIB cung cấp bộ ba sản phẩm được thiết kế để đáp ứng đa dạng nhu cầu của doanh nghiệp về nguồn vốn, quản trị chi phí và thanh toán hiệu quả, bao gồm thẻ tín dụng VIB Business Card, gói cho vay bổ sung vốn lưu động (VIB Business Loan) và ngân hàng số VIB Business.

Bên cạnh đó, Giải pháp Thanh toán Doanh nghiệp (BPSP) của Visa trên nền tảng VNPAYB2B cho phép chủ thẻ VIB thực hiện thanh toán đến bất kỳ tài khoản thanh toán nào, ngay cả khi doanh nghiệp đó chưa mở tính năng chấp nhận thanh toán thẻ, giúp cải thiện dòng tiền và tăng cường khả năng kiểm soát chi tiêu. Ngoài ra, VNPAY Invoice và VNeDOC cung cấp các giải pháp quản lý hóa đơn điện tử và số hóa hợp đồng, giúp tối ưu hóa hơn nữa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hợp tác 3 bên giữa Visa với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam (VIB) và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY)

Phát biểu tại sự kiện, bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, cho biết: "Visa cam kết hỗ trợ sự tăng trưởng và thành công của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, vốn là xương sống của nền kinh tế. Sự hợp tác với VIB và VNPAY mang đến một bộ giải pháp tài chính và số hóa mạnh mẽ, đáp ứng các nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Thông qua việc cung cấp các công nghệ thanh toán tiên tiến và công cụ tài chính hiệu quả, chúng tôi mong muốn trao quyền cho doanh nghiệp SME phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên số, tối ưu hóa hoạt động và đóng góp vào sự thịnh vượng kinh tế của Việt Nam".

Đại diện VIB ông Hồ Vân Long, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ VIB, phát biểu: “Thấu hiểu sâu sắc vai trò trụ cột của doanh nghiệp SME trong nền kinh tế Việt Nam cùng những thách thức lớn về tiếp cận vốn và quản lý tài chính, VIB đã thiết kế bộ giải pháp tài chính toàn diện nhằm đồng hành và mang đến lợi ích tối ưu cho cộng đồng SME. Đây là một hệ sinh thái sản phẩm tài chính tích hợp, bao trùm từ việc khơi thông nguồn vốn, tối ưu hóa dòng tiền, đến hỗ trợ chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị cũng như năng lực cạnh tranh để phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới”.

Bộ giải pháp tài chính và số hóa toàn diện từ VIB, Visa và VNPAY được thiết kế đặc biệt giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tối ưu hóa hoạt động trên tất cả các lĩnh vực chính

Ông Trần Mạnh Nam, Giám đốc khối Doanh nghiệp tại VNPAY, nhận định: "Chuyển đổi số là đòn bẩy nhanh, gọn, hiệu quả cho SME. Nền tảng công nghệ của VNPAY với các giải pháp như VNPAY Invoice, VNeDOC và VNPAYB2B đóng vai trò quan trọng trong việc số hóa các quy trình vận hành cốt lõi của doanh nghiệp. Việc tích hợp các giải pháp này vào hệ sinh thái tài chính của VIB và Visa sẽ tạo ra một sức mạnh tổng hợp, giúp doanh nghiệp SME hiện thực hóa công cuộc chuyển đổi số một cách toàn diện và hiệu quả nhất".

