Visa tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp SMB do phụ nữ làm chủ tại Đông Nam Á

Báo cáo từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), cho thấy cộng đồng nông thôn, phụ nữ và các dân tộc thiểu số trong khu vực Đông Nam Á chưa thể tiếp cận đầy đủ tiềm lực của các giải pháp kỹ thuật số. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong phát triển kinh doanh do rào cản về văn hóa – chính sách, dẫn tới các lựa chọn hạn chế về nguồn hỗ trợ tài chính và thiên hướng tìm tới các giải pháp phi chính thức (informal financing).

Trong khi đó, lực lượng thanh niên chiếm gần một phần ba dân số Đông Nam Á cùng với số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMBs) và siêu nhỏ (MSME) chiếm đến 99% tổng số doanh nghiệp là chìa khóa quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực.

Chương trình Đào tạo kiến thức tài chính 2023 hợp tác cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam & Ủy ban Dân tộc

Hướng đến tương lai kinh tế số của cộng đồng, Visa đang tích cực thúc đẩy nâng cao kiến thức tài chính – kỹ thuật số cho khối doanh nghiệp SMBs do phụ nữ làm chủ và thanh niên. Năm 2023, Visa hỗ trợ thành công 10 triệu doanh nghiệp SMBs chuyển đổi số trong hoạt động tài chính – kinh doanh. Quỹ Visa (Visa Foundation) cũng đã cam kết hỗ trợ 47 triệu USD cho 2 triệu doanh nghiệp SMB do phụ nữ lãnh đạo nhằm duy trì 500.000 việc làm tại các địa phương. Với định hướng dài hạn, Quỹ Visa cũng đã cam kết đóng góp 100 triệu USD cho các nền kinh tế thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) trong vòng 5 năm.

“Nữ giới và thanh niên là thành phần quan trọng trong nền kinh tế địa phương, hứa hẹn là động lực thúc đẩy sự phát triển tại Việt Nam. Với nguồn lực và mạng lưới sẵn có trong hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số toàn cầu, tại Visa, chúng tôi chia sẻ cam kết dài hạn trong việc tận dụng nguồn tài nguyên này để đóng góp cho nền kinh tế tại các quốc gia nơi đội ngũ Visa hiện đang có mặt, từ đó tăng cường hơn nữa năng lực chuyển đổi số và tài chính toàn diện cho đông đảo cộng đồng khắp mọi nơi,” Ông Stephen Karpin, Chủ tịch Visa, Vùng châu Á - Thái Bình Dương, cho biết.

Ông cũng nhấn mạnh rằng: “Visa hiểu rõ triển vọng tích cực của năng lực tài chính cũng như khả năng tiếp cận đến giải pháp và công cụ tài chính là cần thiết cho phát triển và kinh doanh đối với cá nhân và cộng đồng ở khắp nơi trên thế giới. Visa tự hào đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tài chính Đông Nam Á và kỳ vọng có thể liên tục mang lợi ích của kinh tế kỹ thuật số tới đông đảo cộng đồng, đặc biệt là những nhóm yếu thế đang ít nhiều gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin và hỗ trợ nguồn lực tại các quốc gia”.

Bà Kelly Tullier, Phó Chủ tịch Visa, Giám đốc Nhân sự và Quan hệ Doanh nghiệp, chia sẻ thêm: “Tại Visa, chúng tôi đề cao và mong muốn đẩy mạnh việc trao quyền cho phụ nữ, đặc biệt là những nhà điều hành doanh nghiệp nhỏ, nhằm giúp họ đạt tới thành công. Qua chuyến thăm Việt Nam mới đây của tôi, chúng tôi mong muốn thể hiện tinh thần hợp tác tích cực với các bên đối tác địa phương để có thể mang đến cho cộng đồng những chương trình có hiệu quả cao nhất. Tôi có dịp gặp gỡ và trao đổi cùng đối tác của Quỹ Visa (Visa Foundation) là WISE (Sáng kiến Hỗ trợ Phụ nữ Khởi nghiệp và Kinh doanh), đơn vị đã hỗ trợ 100.000 nữ doanh nhân Việt Nam tiếp cận các công cụ số trong kinh doanh. Bên cạnh đó, mối quan hệ đối tác của Visa với Quỹ Châu Á (The Asia Foundation) cũng đã mở ra cơ hội để chúng tôi có thể phối hợp cùng cơ quan chính phủ và các tổ chức tài chính vi mô trong thúc đẩy kinh tế địa phương và nền kinh tế số quốc gia. Những mối quan hệ hợp tác này sẽ giúp đặt nền tảng cho tương lai tiến bộ, bình đằng với tất cả mọi người”.

Bà Kelly Tullier gặp gỡ và trao đổi cùng đại diện WISE Vietnam

Hiện Visa và Quỹ Visa đang tiếp tục thúc đẩy hợp tác công – tư, đẩy mạnh tiến trình số hóa và tài chính toàn diện cùng các nền kinh tế trên khắp Đông Nam Á, với nhiều sáng kiến Tăng cường Tác động Xã hội.

Cụ thể, tại Việt Nam, Visa hợp tác với Quỹ Châu Á và Trung tâm Phụ nữ và Phát triển thực hiện dự án “Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi”, nhằm cung cấp kiến thức tài chính, kinh doanh và kỹ thuật số nền tảng cho các doanh nghiệp MSMEs tại khu vực khó khăn. Mục tiêu của dự án hướng đến nâng cao năng lực cho 25.000 nữ doanh nhân trong 3 năm tới. Xa hơn, Visa tiếp tục hỗ trợ các hộ gia đình và cộng đồng dân tộc thiểu số qua hợp tác với Ủy ban Dân tộc và Thỏa thuận hợp tác 3 năm với Ngân hàng Nhà nước từ năm 2023. Cùng với đó, khóa đào tạo Kỹ năng Quản lý Tài chính thường niên nhằm nâng cao kiến thức tài chính và kinh doanh trong nước cũng được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Visa tổ chức từ năm 2012.

Tại Indonesia, chương trình “Phụ nữ chia sẻ kiến thức tài chính” (tên gốc “Ibuberbijak” hay “Women Sharing Wisdom”) là công cụ hỗ trợ nâng cao năng lực cho thế hệ phụ nữ đang làm chủ hoặc tham gia lãnh đạo SMBs. Đi vào triển khai từ năm 2017, chương trình đã mang tới nhiều tác động tích cực cho hơn 1.400 phụ nữ và hơn 1.000 MSMEs xuyên suốt Trung Java, Yogyakarta, Bali và Tây Java. Sáng kiến này được thực hiện nhờ hợp tác liền mạch cùng chính quyền địa phương, Ngân hàng Quốc gia Indonesia (Bank Indonesia), Cơ quan Dịch vụ Tài chính (Financial Services Authority ) và các đơn vị liên quan như Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo (Ministry of Tourism and Creative Economy), cũng như Bộ Hợp tác xã và Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Ministry of Cooperatives and SMEs).

Cùng với đó, Quỹ Visa hợp tác cùng tổ chức Phụ nữ Liên Hiệp Quốc (UN Women) và Hiệp hội Doanh nhân Thụy Sĩ tại các thị trường đang phát triển (Swiss Association for Entrepreneurs in Emerging Markets) trong chương trình đào tạo, tư vấn định hướng nữ chủ doanh nghiệp, hỗ trợ tiếp cận tài chính và mạng lưới đối tác kinh doanh. Kết thúc khóa đầu tiên, chương trình đã đồng hành cùng 27.000 doanh nhân, hơn 6.500 nhân viên và những người hỗ trợ tham gia dự án.

Tại Philippines, chương trình nâng cao kiến thức tài chính của Visa đã được triển khai từ năm 2017, hiện đạt mốc đào tạo hơn 36.000 học sinh và giáo viên tại 64 trường học trên 21 thành phố. Trong đó, Visa hợp tác với công ty nghệ thuật sân khấu Tanghalang Pilipino, trực thuộc Trung tâm Văn hóa Philippines và tổ chức phi lợi nhuận Teach for the Philippines (TFP), với sự hỗ trợ từ Ngân hàng Quốc gia Phillipines (Bangko Sentral ng Pilipinas). Thông qua hình thức kịch nghệ tiếng Tagalog về kiến thức tài chính, chương trình đã được đón nhận ở nhiều trường học. Bên cạnh đó, TFP cũng được Quỹ Visa tài trợ cho các chương trình phát triển sinh viên và thúc đẩy khả năng lãnh đạo nhằm hướng tới đối tượng giáo viên – những người trực tiếp tạo ra sự thay đổi trong môi trường giáo dục và các cơ quan quản lý giáo dục.

Tại Campuchia, thông qua chương trình về kiến thức tài chính và khởi nghiệp, Visa hợp tác với Bộ Phụ nữ Campuchia (MoWA) và Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển trong lĩnh vực kinh doanh. Từ năm 2020, Visa, MoWA và NBC đã cùng thúc đẩy sáng kiến 4 năm có tên "Nâng cao kiến thức Tài chính cho Phụ nữ và Nữ doanh nhân", tiếp cận lên tới hơn 10.000 phụ nữ, doanh nhân và sinh viên. Đồng hành cùng cam kết tiến bộ của NBC trong nỗ lực giảm một nửa tỷ lệ phụ nữ chưa tiếp cận được dịch vụ tài chính từ 27% xuống còn 13% theo Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia 2019-2025, Visa luôn giữ vững các mục tiêu của NBC xuyên suốt các chương trình xã hội.

Chương trình hợp tác giữa Quỹ Visa và Quỹ Châu Á đã hỗ trợ thành công cho gần 1.200 nữ doanh nhân tại Campuchia và Philippines tham gia vào các khóa đào tạo nâng cao năng lực kỹ thuật số và kiến thức tài chính toàn diện. Riêng tại Campuchia, dự án đã giúp hơn 800 nữ chủ doanh nghiệp từ 12 tỉnh thành khác nhau có thể tiếp cận vốn, kiến thức về tài chính, kinh doanh và thị trường trực tuyến thông qua các nền tảng thương mại điện tử hiện có.

Gần 8.000 sinh viên các trường đại học Việt Nam tham gia chương trình Kiến thức Tài chính của Visa 2022

Hơn cả nỗ lực tại từng quốc gia, cam kết rộng khắp của Visa vì mục tiêu tăng cường tác động xã hội còn được thể hiện con số hơn 67 triệu doanh nghiệp SMB đã được tạo điều kiện chuyển đổi số.

