BYD ra mắt mẫu xe điện K-EV đầu tiên tại Japan Mobility Show 2025

Thế Tường

Thế Tường

18:16 | 31/10/2025
Tại Japan Mobility Show 2025, BYD đã giới thiệu BYD RACCO - mẫu xe điện K-EV phát triển riêng cho thị trường Nhật Bản, đánh dấu hai thập kỷ hoạt động tại quốc gia này. BYD SEALION 6 DM-i, mẫu plug-in hybrid đầu tiên dành cho khách hàng Nhật, cũng được trưng bày cùng lúc.
Ngày 29/10/2025 vừa qua, tại Tokyo (Nhật Bản), Tập đoàn BYD, chính thức ra mắt tại Japan Mobility Show 2025 với hai tâm điểm đáng chú ý: BYD RACCO, mẫu xe điện K-EV đầu tiên được phát triển riêng cho thị trường Nhật Bản, và BYD SEALION 6 DM-i, mẫu xe plug-in hybrid đầu tiên của BYD dành cho khách hàng Nhật.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình của BYD tại Nhật Bản – nơi thương hiệu triển khai chiến lược song hành “EV + PHEV”, thể hiện tầm nhìn phát triển toàn diện giữa xe thuần điện và hybrid.

Với chủ đề “ONE BYD”, BYD mang đến không gian trưng bày kết hợp giữa dòng xe du lịch và thương mại, khẳng định cam kết lâu dài trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng xanh tại quốc gia này.

Ông Liu Xueliang – Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh Ô tô BYD Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cho biết: “Năm nay đánh dấu 20 năm BYD có mặt tại thị trường Nhật Bản và cũng là lần đầu tiên chúng tôi trưng bày đồng thời cả dòng xe du lịch và xe thương mại. Từ xe buýt điện đến xe du lịch điện, và nay là các mẫu DM-i Super Hybrid BYD SEALION 6 DM-i và mẫu K-EV ra mắt toàn cầu.

BYD luôn hướng tới mục tiêu mang đến những phương tiện an toàn, hiệu quả và chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường Nhật. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, củng cố dịch vụ và đồng hành cùng khách hàng Nhật Bản trên hành trình hướng tới tương lai bền vững.

Tại Japan Mobility Show 2025, BYD trưng bày các mẫu xe mới nhất của thương hiệu như BYD RACCO và BYD SEALION 6 DM-i, cùng với phiên bản nâng cấp của các mẫu xe BYD ATTO 3, BYD DOLPHIN, BYD SEAL và siêu xe YANGWANG U9 đến từ thương hiệu cao cấp YANGWANG.

Kể từ khi chính thức gia nhập thị trường xe du lịch Nhật Bản vào tháng 7 năm 2022, BYD đã giới thiệu nhiều mẫu xe thành công. Sự xuất hiện của BYD RACCO và BYD SEALION 6 DM-i tiếp tục củng cố danh mục sản phẩm của thương hiệu, hướng tới mục tiêu ra mắt 7-8 mẫu xe điện và hybrid vào năm 2027.

Đến nay, BYD đã xây dựng 66 đại lý bán hàng và dịch vụ trên khắp Nhật Bản, mở rộng ổn định hệ thống phân phối và hậu mãi.

Ở mảng xe thương mại, BYD ra mắt toàn cầu mẫu xe tải điện BYD T35 và mẫu concept J6 Living Car, đồng thời trưng bày hai mẫu xe buýt điện tầm trung và cỡ lớn BYD J7 và BYD K8.

Trong đó, BYD T35 được phát triển phù hợp với quy định và kích thước xe tại Nhật Bản, sử dụng pin Blade Battery độc quyền của BYD, mang lại hiệu suất và độ tin cậy cao, dự kiến mở bán tại Nhật vào năm 2026.

Kể từ khi gia nhập thị trường xe thương mại năng lượng mới Nhật Bản năm 2015, BYD đã đạt doanh số cộng dồn khoảng 500 xe buýt điện, bao gồm các mẫu J6, J7 và K8, trở thành thương hiệu dẫn đầu phân khúc xe buýt điện tại Nhật Bản.

Ngoài Nhật Bản, hoạt động của BYD khu vực châu Á - Thái Bình Dương (BYD APAC) hiện đã mở rộng tới hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm xe du lịch, xe thương mại, xe nâng và hệ thống đường sắt đô thị.

Với sự ra mắt của BYD RACCO, việc mở rộng danh mục xe điện và hybrid, cùng sự xuất hiện của các mẫu xe tải điện tùy chỉnh, BYD đang tích cực góp phần vào sự phát triển của hệ sinh thái xe năng lượng mới tại Nhật Bản.

Toyota chính thức thông báo dừng sản xuất dòng xe thể thao Supra vào tháng 3/2026. Đây là thế hệ GR Supra được phát triển chung với BMW Z4 từ năm 2019.
Thủ tướng Mark Carney chuẩn bị rút lại mức thuế 100% với xe điện Trung Quốc, mở đường cho BYD, NIO và XPeng tràn vào thị trường, gây sức ép lên ngành ô tô Bắc Mỹ.
Mercedes-Benz Việt Nam tổ chức lễ tốt nghiệp cho 12 kỹ thuật viên xuất sắc, đánh dấu 6 năm liên tục triển khai Chương trình Đào tạo Nghề Song Hành, hợp tác cùng LILAMA2 và AHK, nâng cao chất lượng nhân lực kỹ thuật ngành ô tô Việt Nam.
Cửa hàng xe điện Yadea Plus Phạm Hùng đánh dấu bước mở rộng quan trọng của Yadea tại thị trường miền Nam, nơi nhu cầu xe điện đang tăng mạnh.
Elon Musk vừa tiết lộ một bước tiến chiến lược trong mảng trí tuệ nhân tạo của Tesla: chip AI thế hệ mới mang tên AI5 sẽ được sản xuất đồng thời tại Samsung (Texas) và TSMC (Arizona).
