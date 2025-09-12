BYD tung 'cú đúp' ấn tượng tại triển lãm IAA Mobility 2025

Tại buổi họp báo chính thức ở IAA Mobility 2025 tại Munich, bà Stella Li, Phó Chủ tịch Điều hành BYD, xác nhận những bước tiến quan trọng của mẫu xe điện cỡ nhỏ BYD DOLPHIN SURF – mẫu xe vừa ra mắt và được vinh danh “Xe đô thị toàn cầu của năm”. Đây cũng là mẫu xe có mức giá dễ tiếp cận nhất của BYD tại châu Âu.

BYD DOLPHIN SURF đã đạt chứng nhận an toàn tối đa 5 sao từ tổ chức Euro NCAP, minh chứng cho cam kết không ngừng của BYD đối với đổi mới công nghệ, mang lại một chiếc xe nổi bật trong phân khúc xe điện cỡ nhỏ.

Ngoài ra, bà Li cũng khẳng định rằng BYD DOLPHIN SURF sẽ là mẫu xe đầu tiên được sản xuất tại nhà máy mới của BYD tại Hungary. Nhà máy ở Szeged đang đi đúng tiến độ để sẵn sàng hoạt động vào cuối năm 2025, và BYD DOLPHIN SURF sẽ tiên phong trong hành trình “Sản xuất tại châu Âu – dành cho thị trường châu Âu” của BYD.

Bà Stella Li chia sẻ: “Châu Âu là thị trường vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Chính vì vậy, ngay tại triển lãm ô tô lớn nhất khu vực năm 2025, chúng tôi khẳng định BYD DOLPHIN SURF sẽ là chiếc xe đầu tiên sản xuất tại Hungary. Chúng tôi đã kiên định với dự án này và rất háo hức được mang đến những chiếc xe sản xuất tại châu Âu cho khách hàng ở đây. Việc đạt chứng nhận an toàn Euro NCAP cũng là một thành tựu tuyệt vời khác của DOLPHIN SURF – mẫu xe từng đoạt giải Xe đô thị toàn cầu giờ đây còn có chứng nhận an toàn cao nhất tại châu Âu. Đây chính là minh chứng rõ ràng cho cách tiếp cận dựa trên nền tảng công nghệ của BYD mang lại lợi ích thực tiễn, thiết thực cho khách hàng.”

Ngoài ra, bà Li cũng xác nhận rằng công nghệ Flash Charging rất được mong đợi của BYD sẽ sớm có mặt tại châu Âu. Các trạm sạc sẽ được lắp đặt sớm hơn dự kiến, với 200-300 trạm vận hành vào quý II năm 2026, do thương hiệu cao cấp DENZA tiên phong triển khai.

Cũng tại Munich, BYD công bố chương trình BYD Certified Pre-owned dành cho xe đã qua sử dụng, nhằm mang lại sự yên tâm cho khách hàng muốn sở hữu xe năng lượng mới với chi phí hợp lý. Tất cả xe trong chương trình sẽ trải qua kiểm định 179 hạng mục, đảm bảo tình trạng pin đạt ít nhất 90%, kèm nhiều quyền lợi như bảo hành, hỗ trợ cứu hộ và dịch vụ dữ liệu. Trải nghiệm mua xe BYD Certified được thiết kế giống như mua xe mới.

Mẫu xe được giới thiệu tại buổi họp báo chính thức của BYD là BYD SEAL 6 DM-i TOURING – mẫu Super Hybrid mới nhất ứng dụng công nghệ DM, đồng thời là dòng combi đầu tiên của BYD, ra mắt công chúng châu Âu với tổng quãng đường kết hợp hơn 1.300 km.

BYD cũng đánh dấu cột mốc 2 năm kể từ lần xuất hiện tại Munich, cho thấy sự phát triển đáng kể tại thị trường châu Âu. Năm 2023, BYD giới thiệu mẫu xe thứ 6 – BYD SEAL U, và nay, với sự ra mắt của SEAL 6 DM-i TOURING, danh mục sản phẩm tại châu Âu đã mở rộng lên 13 mẫu xe.

Bên ngoài các gian triển lãm tại IAA, BYD còn xuất hiện tại không gian công cộng Odeonplatz và Köningsplatz, trưng bày các mẫu xe DENZA Z9 GT và D9 MPV, đồng thời thực hiện trình diễn lần đầu tiên tại châu Âu công nghệ Flash Charging 1000kW, có khả năng bổ sung khoảng 400 km phạm vi hoạt động chỉ trong 5 phút.