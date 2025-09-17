Spotify nâng cấp dịch vụ cho người dùng miễn phí

Công nghệ số
Bên cạnh các bản cập nhật cho người dùng Premium, Spotify tiếp tục ra mắt các tính năng phục vụ người dùng miễn phí.
Spotify. Ảnh: Spotify
Spotify. Ảnh: Spotify

Mới đây, Spotify đã thông báo người dùng miễn phí trên toàn cầu có thể tìm kiếm và phát bất kỳ bài hát nào mà họ muốn, hoặc phát các bài hát được chia sẻ bởi bạn bè và nghệ sĩ họ theo dõi trên mạng xã hội.

Các tính năng trên được Spotify lần lượt đặt tên là “Pick and Play” (Chọn và Phát), “Search and Play” (Tìm kiếm và Phát) và “Share and Play” (Chia sẻ và Phát). Điều này cho phép người dùng phát bất kỳ bản nhạc nào mà họ thích, thậm chí có thể chủ động tìm kiếm và phát các bản nhạc theo nhu cầu nghe riêng.

Tính năng “Share and Play” khuyến khích người dùng miễn phí sử dụng Spotify khi họ bắt gặp các bản nhạc trên mạng xã hội. Chẳng hạn Instagram cho phép người dùng chia sẻ một bài hát trên Spotify lên Instagram Stories hay chia sẻ nhạc thông qua Instagram Notes.

Theo TechCrunch, Spotify cho biết người dùng miễn phí trên thiết bị di động vẫn sẽ gặp giới hạn thời gian nhất định cho các tính năng trên. Khi đạt giới hạn thời gian hằng ngày, người dùng vẫn sẽ bị giới hạn số lượt bỏ qua các bài hát. Spotify không tiết lộ cụ thể khoảng thời gian giới hạn, nhưng chỉ có người dùng Premium mới không gặp các rào cản trong trải nghiệm nghe.

Spotify chia sẻ, nhiều tính năng như nhắn tin, tạo playlist hằng ngày là được cập nhật cho người dùng toàn cầu và có mặt ở cả hai gói miễn phí lẫn trả phí.

Các bản cập nhật tính năng gần đây của Spotify là minh chứng cho nỗ lực giữ chân người dùng trong bối cảnh các nền tảng rất cạnh tranh về trải nghiệm người dùng. Theo thông tin của CEO Daniel Ek nói với các nhà đầu tư, Spotify đang gặp những trục trặc với nguồn thu quảng cáo. Spotify muốn doanh thu quảng cáo chiếm 20% tổng doanh thu, nhưng tính đến tháng Sáu mới chỉ đạt 11%. Bằng việc bổ sung các tính năng miễn phí mới, Spotify có thể thúc đẩy sự gắn kết trong nhóm người dùng miễn phí, từ đó họ sẽ tiếp cận với quảng cáo nhiều hơn.

Hiện tại, người dùng miễn phí của Spotify đạt tỉ lệ cao. Trong số 696 triệu người dùng hoạt động hằng tháng của Spotify trong quý vừa qua, 433 triệu là khách hàng miễn phí. Ngoài ra, có 276 triệu người đăng ký Premium trong quý này.

Spotify miễn phí tính năng cập nhật người nghe Người dùng Premium quảng cáo mạng xã hội Instagram Stories Notes chia sẻ bài hát âm nhạc nghe nâng cấp trải nghiệm nâng cao

