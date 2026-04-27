Google đổi mới biểu tượng Workspace với thiết kế gradient

Thông tin mới công bố từ Google qua nguồn 9to5Google ngày 26/4/2026 cho thấy một chiến lược thiết kế đang được tái cấu trúc toàn diện, trong đó biểu tượng ứng dụng không còn giữ vai trò minh họa đơn thuần mà trở thành lớp giao tiếp trực tiếp với công nghệ bên trong. Năm biểu tượng đầu tiên đã chuyển sang gradient, mở đường cho quá trình đồng bộ trên toàn bộ Workspace.

Hiệu ứng gradient đa tầng được mở rộng từ các sản phẩm quen thuộc như Google Photos, Google Maps và Gemini, qua đó tạo cảm giác chuyển động linh hoạt và chiều sâu thị giác rõ rệt hơn. Cách triển khai này gắn trực tiếp với định hướng tích hợp AI, khi thiết kế không chỉ phục vụ thẩm mỹ mà còn giúp người dùng nhận diện nhanh các tính năng thông minh đang hiện diện trong từng ứng dụng.

Các biểu tượng ứng dụng được làm mới. Ảnh: 9to5google

Song song với đó, Google chủ động loại bỏ quy tắc cũ buộc mỗi biểu tượng phải chứa đủ bốn màu thương hiệu, vốn gây nhiều tranh cãi do làm giảm khả năng phân biệt khi hiển thị đồng thời. Khi rào cản này được gỡ bỏ, từng ứng dụng bắt đầu hình thành bản sắc riêng rõ ràng hơn thông qua màu sắc chủ đạo và hình khối đặc trưng. Việc loại bỏ khung viền cũng giúp biểu tượng mở rộng không gian hiển thị, từ đó tăng hiệu quả nhận diện trong môi trường làm việc đa nhiệm.

Ở cấp độ chi tiết, Gmail vẫn giữ cấu trúc phong bì chữ M quen thuộc nhưng chuyển sang tông đỏ chiếm ưu thế, kết hợp đường nét bo tròn sâu tạo cảm giác hiện đại và dễ nhận diện hơn. Đây cũng là biểu tượng hiếm hoi vẫn duy trì đủ bốn màu thương hiệu, nhưng cách phối trộn đã được tinh giản để tránh rối mắt.

Google Drive quay lại bộ ba xanh lá, vàng, xanh dương và loại bỏ hoàn toàn sắc đỏ, giúp tách biệt rõ với các ứng dụng khác. Hình tam giác được bo tròn mạnh ở phần viền ngoài, trong khi lõi trung tâm vẫn giữ độ sắc nét, tạo cảm giác cân bằng giữa mềm mại và ổn định, phù hợp với vai trò lưu trữ dữ liệu.

Nhóm Google Docs, Google Sheets và Google Slides thể hiện rõ tư duy thiết kế gắn với trải nghiệm thực tế khi Docs giữ bố cục dọc truyền thống, còn Sheets và Slides chuyển sang dạng ngang, phản ánh trực tiếp giao diện làm việc trên màn hình. Sự điều chỉnh này giúp người dùng định hình chức năng ngay từ cái nhìn đầu tiên mà không cần đọc tên ứng dụng.

Trong nhóm giao tiếp, Google Meet sử dụng màu vàng làm chủ đạo cho biểu tượng máy quay, tạo điểm nhấn khác biệt so với hệ màu trước đó, trong khi Google Chat chuyển sang bong bóng tin nhắn dạng viên thuốc với sắc xanh lá gợi liên tưởng đến Hangouts, nhưng được tinh giản theo ngôn ngữ mới. Google Calendar lại đi theo hướng khác khi quay về thiết kế giả lập lịch lật trang, sử dụng màu xanh dương truyền thống nhằm khơi gợi cảm giác quen thuộc và dễ tiếp cận.

Các ứng dụng còn lại như Forms, Sites, Keep, Tasks hay Voice cũng đồng loạt tinh giản chi tiết, tập trung vào biểu tượng cốt lõi thay vì lớp nền mô phỏng trước đây. Tổng thể thay đổi cho thấy Google không chỉ làm mới hình ảnh mà đang tái định nghĩa cách người dùng tương tác với hệ sinh thái số, nơi thiết kế, công nghệ và trải nghiệm được gắn kết chặt chẽ trong một ngôn ngữ thống nhất.