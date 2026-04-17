Google ra mắt công cụ tìm kiếm AI trên Windows, tăng tốc tra cứu và xử lý dữ liệu

Google hoàn tất quá trình thử nghiệm và đưa ứng dụng tìm kiếm AI lên Windows trên quy mô toàn cầu, tạo ra một điểm truy cập thống nhất cho cả dữ liệu trực tuyến lẫn nội bộ. Người dùng chỉ cần nhấn tổ hợp phím Alt + Space để kích hoạt thanh tìm kiếm nổi ngay trên màn hình, từ đó truy vấn thông tin trên web, mở tệp cục bộ hoặc truy cập nhanh nội dung trong Gmail, Drive, Photos mà không cần chuyển đổi qua nhiều cửa sổ.

Khác với cách tìm kiếm truyền thống, phiên bản chính thức ưu tiên chế độ trí tuệ nhân tạo ngay từ bước đầu tiên. Hệ thống trả về câu trả lời trực tiếp thay cho danh sách liên kết, giúp rút ngắn quá trình lọc thông tin và giảm phụ thuộc vào thao tác duyệt web. Người dùng vẫn có thể chuyển sang phương thức tìm kiếm thông thường khi cần đối chiếu, tạo ra sự linh hoạt trong nhiều tình huống sử dụng.

AI Mode mới được tích hợp trên Windows. Ảnh: 9to5Google

Thanh tìm kiếm tích hợp thêm các tính năng như tải tệp, chia sẻ màn hình và nhận diện hình ảnh thông qua Google Lens, mở rộng phạm vi tương tác vượt ra ngoài văn bản. Việc kết hợp nhiều phương thức tìm kiếm trong một giao diện duy nhất giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, đặc biệt trong bối cảnh dữ liệu ngày càng đa dạng và phân tán.

Sự thay đổi trong thiết kế phản ánh bước dịch chuyển rõ rệt từ mô hình tìm kiếm liên kết sang mô hình tìm kiếm dựa trên câu trả lời. Trong giai đoạn thử nghiệm trước đó, Google vẫn duy trì giao diện gần với trình duyệt, tuy nhiên phiên bản mới tập trung vào khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên và phản hồi theo ngữ cảnh. Cách tiếp cận này cho phép người dùng tiếp cận thông tin nhanh hơn, đồng thời giảm số bước thao tác trung gian.

Trên thực tế, công cụ tìm kiếm mặc định của Windows chưa đáp ứng kỳ vọng về tốc độ và độ chính xác, khiến nhiều người dùng tìm đến giải pháp bên ngoài. Sự xuất hiện của ứng dụng từ Google tạo ra một lựa chọn mới với lợi thế về hạ tầng dữ liệu và hệ sinh thái dịch vụ. Khi mọi thao tác tra cứu, truy xuất tệp và xử lý nội dung hội tụ trong một thanh tìm kiếm, vai trò của công cụ này vượt ra khỏi chức năng tra cứu đơn thuần.

Phiên bản chính thức cũng khắc phục các lỗi kỹ thuật từng xuất hiện trong giai đoạn thử nghiệm, cải thiện độ ổn định và tốc độ phản hồi. Ứng dụng hỗ trợ Windows 10 trở lên, có tiếng Việt, phù hợp với nhu cầu sử dụng tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Khi trí tuệ nhân tạo tích hợp trực tiếp vào môi trường làm việc, quá trình xử lý thông tin diễn ra liền mạch hơn, góp phần định hình lại cách người dùng tương tác với máy tính cá nhân trong kỷ nguyên số.