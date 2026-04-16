NotebookLM thêm Canvas, tăng sức mạnh trực quan hóa dữ liệu

Canvas xuất hiện trong bảng điều khiển Studio, mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn khác với dữ liệu nghiên cứu so với những gì người dùng quen thuộc trước đây, khi thay vì phải đọc từng tài liệu rời rạc theo thứ tự tuyến tính, họ có thể chuyển hóa toàn bộ nội dung thành dòng thời gian, trang web giải thích hoặc mô hình trực quan sinh động chỉ trong vài thao tác. Các định dạng này không đơn thuần thay đổi hình thức hiển thị mà còn giúp làm nổi bật những mối liên hệ vốn bị che khuất giữa các nguồn thông tin, từ đó dựng lên một cấu trúc tri thức mạch lạc và dễ theo dõi hơn nhiều so với cách đọc truyền thống. Điều Canvas làm được là biến những tài liệu mà người đọc thường chỉ lướt qua thành nội dung có tầng lớp rõ ràng, giúp người đọc nắm bắt nhanh hơn và ghi nhớ lâu hơn mà không cần phải tự mình sắp xếp lại thông tin sau khi đọc xong.

Điểm đáng chú ý nằm ở cơ chế vận hành của Canvas trong NotebookLM. Khác với môi trường mở trên Gemini, công cụ này chỉ xử lý dữ liệu nằm trong phạm vi sổ tay người dùng cung cấp. Giới hạn có chủ đích này giúp duy trì tính nhất quán giữa đầu vào và đầu ra, đồng thời giảm thiểu nguy cơ sai lệch thông tin. Nhờ đó, mỗi sản phẩm được tạo ra đều bám sát nguồn gốc tài liệu, phù hợp với yêu cầu chính xác trong hoạt động nghiên cứu và học thuật.

Giao diện với tính năng Canvas mới của NotebookLM. Ảnh: Testing Catalog

Bên cạnh Canvas, tùy chọn Connectors xuất hiện như một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái dữ liệu. Tính năng này hướng tới khả năng liên kết trực tiếp với các dịch vụ bên ngoài, cho phép NotebookLM truy xuất và đồng bộ nội dung một cách liền mạch. Dù danh sách tích hợp chưa được công bố, nhiều dấu hiệu cho thấy các nền tảng thuộc hệ sinh thái Google sẽ đóng vai trò trung tâm trong giai đoạn đầu. Khi dữ liệu từ nhiều nguồn hội tụ về một điểm, quá trình tổng hợp và phân tích trở nên gọn gàng, hạn chế thao tác thủ công vốn tiêu tốn thời gian.

Song song với việc mở rộng kết nối, Google cũng tập trung hoàn thiện công cụ quản lý nguồn tin. Hệ thống gắn nhãn linh hoạt cho phép phân loại thủ công hoặc sử dụng Auto Label để tự động sắp xếp dữ liệu theo cấu trúc hợp lý. Cách tổ chức này giúp người dùng kiểm soát tốt hơn khối lượng tài liệu lớn, đồng thời rút ngắn thời gian truy xuất thông tin khi cần thiết.

Các tính năng mới vẫn trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ, chưa có lịch phát hành cụ thể. Tuy vậy, hướng phát triển hiện tại cho thấy NotebookLM đang tiến gần hơn tới vai trò một nền tảng xử lý tri thức toàn diện. Khi Canvas kết hợp cùng Connectors và hệ thống quản lý dữ liệu thông minh, công cụ này không chỉ hỗ trợ đọc hiểu mà còn tham gia trực tiếp vào quá trình kiến tạo nội dung, mở ra cách tiếp cận hiệu quả hơn với khối lượng thông tin ngày càng phức tạp trong môi trường số.