Google hợp nhất NotebookLM vào Gemini, mở rộng việc xử lý dữ liệu AI

Việc tích hợp Sổ ghi chú mở ra cách tiếp cận mới trong tổ chức dữ liệu AI. Trước đây, người dùng thường phải chuyển đổi giữa nền tảng trò chuyện và công cụ nghiên cứu, khiến thông tin bị chia cắt và khó duy trì mạch suy nghĩ. Khi hai hệ thống kết nối trong cùng một giao diện, toàn bộ câu hỏi, tài liệu và kết quả phân tích được giữ trong một không gian xuyên suốt, từ đó giúp quá trình làm việc trở nên trôi chảy hơn.

NotebookLM vốn nổi bật với khả năng xử lý tài liệu chuyên sâu. Người dùng có thể tải lên nhiều nguồn khác nhau, sau đó hệ thống tiến hành trích xuất nội dung, tạo bản tóm tắt hoặc chuyển hóa thành các dạng thông tin phục vụ học tập và nghiên cứu. Tuy nhiên, khi hoạt động riêng lẻ, nền tảng này phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu đầu vào, khiến khả năng mở rộng tri thức chưa thật sự linh hoạt. Khi đặt trong Gemini, hạn chế này dần được khắc phục nhờ năng lực suy luận mở, giúp kết nối thêm nhiều lớp thông tin ngoài phạm vi tài liệu gốc.

Ở chiều ngược lại, Gemini khi thiếu dữ liệu tham chiếu dễ đưa ra phản hồi mang tính khái quát hoặc thiếu kiểm chứng. Sổ ghi chú đóng vai trò nền tảng dữ liệu, giúp hệ thống đối chiếu nội dung trước khi phản hồi, qua đó tăng độ tin cậy và giảm sai lệch thông tin. Sự kết hợp giữa hai công cụ tạo nên trạng thái cân bằng, nơi tính linh hoạt và độ chính xác cùng tồn tại trong một quy trình thống nhất.

NotebookLM được tích hợp Gemini. Ảnh: LVTech

Không gian Sổ ghi chú được thiết kế như một trung tâm quản lý ngay trên giao diện chính. Người dùng có thể tạo thư mục theo từng chủ đề, từ đó sắp xếp hội thoại và tài liệu theo cấu trúc rõ ràng. Nhờ cách tổ chức này, các luồng thông tin được tách biệt hợp lý, hạn chế tình trạng chồng chéo giữa nhiều mục đích sử dụng. Việc ghim thư mục quan trọng lên đầu danh sách giúp truy cập nhanh, trong khi thao tác di chuyển hội thoại vào thư mục giữ cho toàn bộ hệ thống luôn gọn gàng.

Một điểm đáng chú ý nằm ở cơ chế bộ nhớ ngữ cảnh. Hệ thống tự động liên kết nội dung trong từng thư mục, từ đó duy trì sự liền mạch giữa các lần truy vấn. Bên cạnh đó, tính năng thiết lập hướng dẫn cho phép định hình phong cách phản hồi ngay từ đầu, giúp AI giữ được sự nhất quán trong cách diễn đạt và chiều sâu thông tin theo từng mục tiêu cụ thể.

Quy trình khởi tạo cũng được tinh giản theo hướng linh hoạt. Người dùng chỉ cần đặt tên thư mục, sau đó có thể bắt đầu hội thoại ngay mà chưa cần bổ sung tài liệu. Khi cần mở rộng dữ liệu, hệ thống hỗ trợ nhiều nguồn khác nhau như tệp tin, liên kết web hoặc nội dung sao chép. Đồng thời, khả năng đồng bộ với NotebookLM giúp chuyển đổi qua lại giữa hai môi trường một cách liền mạch, biến hội thoại thành nguồn tham chiếu có giá trị.

Hiện bản cập nhật được triển khai theo từng giai đoạn, ưu tiên nhóm người dùng trả phí trước khi mở rộng trên nền tảng web. Dù chưa xuất hiện trên thiết bị di động, hướng đi này cho thấy xu hướng hợp nhất công cụ trong hệ sinh thái AI, qua đó hình thành quy trình làm việc khép kín từ thu thập dữ liệu, phân tích nội dung đến mở rộng tri thức trong cùng một không gian.